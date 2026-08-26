Začelo se je pred 27 leti, danes pa imata tudi sina, ki ga pozna vsa Slovenija

"Na podlagi prve fotke ne bi rekla, da bova tako dolgo skupaj, yet here we are. 27 let. Greva naprej!" je ob 27. obletnici poroke zapisala Chantal Severine van Mourik Guštin, žena glasbenika Mihe Guština Guštija. Kratek zapis pove pravzaprav precej. Tudi to, da dolga zveza ni nujno zgodba o popolni romantiki, temveč o vseh tistih letih, spremembah, preizkušnjah, otrocih, karierah in vsakdanjih trenutkih, ki se naberejo med dvema fotografijama.

Spoznala sta se kot najstnika

Njuna ljubezenska zgodba se je začela precej pred poroko. Kot sta pripovedovala za Elle, sta se kot najstnika spoznala v istrskem kampu. Gušti se je vanjo zaljubil skoraj takoj, Chantal pa je potrebovala nekoliko več časa. Prvi poljub je prišel šele približno desetletje po njunem prvem srečanju. Chantal je Nizozemka indonezijskih korenin in v Sloveniji živi že več kot 25 let. Po prihodu v Slovenijo je delala tudi kot promotorka glasbenih izdajateljev v različnih založbah, pozneje pa se je skupaj z Guštijem znašla v svetu glasbe tudi poslovno. Njuna zgodba se je medtem iz ljubezenske prelevila v družinsko. Postala sta starša trem otrokom: Krisu, Maksu in Maji.

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Doma ni bilo vedno vse glasbeno

Gušti je eden najbolj prepoznavnih obrazov slovenske rock scene. Dolga leta je bil član Big Foot Mame, pozneje pa je nadaljeval samostojno glasbeno pot. Toda življenje z glasbenikom je pomenilo tudi prilagajanje na precej nenavaden urnik. V pogovoru s sinom Krisom je Gušti pripovedoval, kako je bilo, ko so bili otroci majhni in je zaradi koncertov prihajal domov zgodaj zjutraj. Čeprav je včasih spal v kabinetu, ga otroka nista pustila dolgo spati, zjutraj sta ga že čakala. Danes se teh trenutkov spominja z nasmehom. Tudi pri vzgoji nista bila vedno povsem enaka. Gušti je priznal, da sta si s Chantal v nekaterih pogledih različna, vendar sta skozi leta našla svoj način družinskega življenja. In prav njuna iskrenost je eden bolj zanimivih delov zgodbe. Leta 2024 sta v pogovoru za Elle povedala, da sta po 25 letih še vedno zelo povezana in da se veliko smejita. Oba sta govorila tudi o tem, kako pomembno je, da se v dolgem odnosu ne jemljeta preveč resno.

Ko sin stopi na isti oder kot oče

Če je glasba zaznamovala Guštijevo življenje, je danes postala pomemben del tudi življenja njegovega najstarejšega sina Krisa. Kris Guštin je kitarist skupine Joker Out in je s svojo generacijo slovenskega glasbenega prostora ustvaril povsem svojo zgodbo. Čeprav ima glasbenega očeta, Gušti pravi, da Krisa v glasbo ni silil. Ko mu je bil sin še otrok, mu je kupil kitaro, vendar ta sprva ni kazala posebnega zanimanja zanjo. Kasneje je Kris sam odkril veselje do igranja in se podal na svojo glasbeno pot. Danes je zanimivo opazovati, kako se glasbeni poti očeta in sina prepletata. Gušti je svojo generacijo zaznamoval z Big Foot Mamo, Kris pa je s skupino Joker Out dosegel tudi mednarodno prepoznavnost. Ob Guštijevem 40. letu glasbenega ustvarjanja je bila pri njegovem projektu aktivna praktično vsa družina. Kris je nastopil z njim, Chantal je skrbela za komunikacijo z mediji, Maks za snemanje in montažo videov, Maja pa se je očetu občasno pridružila pri intervjujih. To je morda najlepši dokaz, da pri njih glasba ni samo poklic enega družinskega člana, ampak nekaj, kar je skozi leta povezovalo vse.

icon-expand Kris Guštin FOTO: Damjan Žibert

Oče in sin: različna glasbena svetova, ista ljubezen

Gušti je nekoč dejal, da ga ne moti, če danes ljudje prej prepoznajo Krisa kot njega. Nasprotno, povedal je, da je na sinov uspeh ponosen in da si želi, da bi Kris dosegel še več, kot je uspelo njemu. Doma pa je bila njuna dinamika precej manj rokenrolerska in veliko bolj običajna. V enem od intervjujev sta oče in sin govorila tudi o pravilih v družini, gospodinjskih opravilih in odraščanju. Kris je priznal, da si očetu kot otrok ni upal prav veliko ugovarjati, Gušti pa se je pošalil tudi na račun sinovega odnosa do zelenjave. S tem sta dala vedeti, da sta na odru morda res znana zvezdnika, doma pa sta preprosto oče in sin.

"Greva naprej!"

Chantalin zapis ni le obeležitev obletnice. V njem je nekaj zelo življenjskega: priznanje, da ob začetku skupne poti nikoli zares ne veš, kam te bo pripeljala. Danes, 27 let pozneje, imata z Guštijem tri otroke, družino, prepleteno z glasbo, in sina, ki je sam postal eden najbolj prepoznavnih mladih slovenskih glasbenikov. In čeprav je njuna prva fotografija morda res videti kot začetek nečesa, za kar nista vedela, koliko bo trajalo, danes Chantal ve: "Yet here we are. 27 let. Greva naprej!" Morda je prav zadnji stavek najlepši del vsega. Ne "uspelo nama je", ne "kako dolgo sva že skupaj", ampak preprosto: greva naprej.

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