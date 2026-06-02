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Nina Namorš - fb
Novice

Lepotica, ki je ogrela srce znanega Slovenca

N. Č.
02. 06. 2026 04.00
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Po ločitvi od Saše Lendero je Miha Hercog nekaj časa ostal zelo zadržan glede svojega zasebnega življenja, zdaj pa se zdi, da je njegovo srce ogrela privlačna Nina.

Potem ko se je leta 2023 zaključilo eno najdlje trajajočih razmerij na slovenski estradi in sta Miha Hercog ter Saša Lendero napovedala svojo ločitev, so se v javnosti pojavljala številna ugibanja o tem, kako bosta nadaljevala vsak svojo pot.

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Miha se je po razhodu posvetil predvsem karieri producenta in sodelovanju v televizijskih oddajah, kjer je komentiral odnose drugih, o svojem pa je ostajal zelo diskreten.

Minuli vikend pa je simpatični Miha na Instagramu delil prizore z obale, ki so sprožili veliko zanimanja. Na fotografijah je bil v družbi prijateljev in ženske, ki je pritegnila pozornost zaradi sproščene bližine in topline, ki jo je bilo mogoče zaznati iz objav.

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Kdo je ženska, ki je bila z njim na morju?

Sodeč po objavah na družbenih omrežjih naj bi šlo za Nino Namorš, pravnico, ki je bila del družbe na njegovem rojstnem dnevu. Na eni izmed fotografij, objavljenih v Instagram zgodbi, je videti trenutek sproščenosti: Nina ima roko na njegovi nogi, Miha pa jo objema okoli bokov.

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Gre za prizor, ki je sprožil številna vprašanja med sledilci, vendar Miha odnosa ni komentiral ali potrdil.

Tudi Nina je na svojem profilu delila podobne prizore z obale, kar je dodatno spodbudilo ugibanja o njunem odnosu. Zaenkrat uradne potrditve o razmerju še ni.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Skupno praznovanje in odzivi javnosti

Miha je svoj rojstni dan praznoval v družbi še enega para, kar je razvidno iz objav. Prav prisotnost Nine Namorš pa je bila tista, ki je sprožila največ zanimanja.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.
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KOMENTARJI (3)

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PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
jung 02. 06. 2026 13.57
1 0
Tip ima nos
ODGOVORI
Galaktik111 02. 06. 2026 12.16
1 1
Kaj zdaj je že vas vsaka, povprečna ženska, lepotica. Daj nehajte bluzit.
ODGOVORI
Bebo2 02. 06. 2026 09.09
2 0
prava lepotica!
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