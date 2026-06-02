Lepotica, ki je ogrela srce znanega Slovenca

Potem ko se je leta 2023 zaključilo eno najdlje trajajočih razmerij na slovenski estradi in sta Miha Hercog ter Saša Lendero napovedala svojo ločitev, so se v javnosti pojavljala številna ugibanja o tem, kako bosta nadaljevala vsak svojo pot.
Minuli vikend pa je simpatični Miha na Instagramu delil prizore z obale, ki so sprožili veliko zanimanja. Na fotografijah je bil v družbi prijateljev in ženske, ki je pritegnila pozornost zaradi sproščene bližine in topline, ki jo je bilo mogoče zaznati iz objav.
Kdo je ženska, ki je bila z njim na morju?
Sodeč po objavah na družbenih omrežjih naj bi šlo za Nino Namorš, pravnico, ki je bila del družbe na njegovem rojstnem dnevu. Na eni izmed fotografij, objavljenih v Instagram zgodbi, je videti trenutek sproščenosti: Nina ima roko na njegovi nogi, Miha pa jo objema okoli bokov.
Tudi Nina je na svojem profilu delila podobne prizore z obale, kar je dodatno spodbudilo ugibanja o njunem odnosu. Zaenkrat uradne potrditve o razmerju še ni.
Skupno praznovanje in odzivi javnosti
Miha je svoj rojstni dan praznoval v družbi še enega para, kar je razvidno iz objav. Prav prisotnost Nine Namorš pa je bila tista, ki je sprožila največ zanimanja.
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