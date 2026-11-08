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Annie Knight - ig
Novice

Vplivnica postala milijonarka, njen mož prejema žepnino

N. Č.
08. 11. 2026 04.00
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Priljubljena vplivnica Annie Knight je mesec dni po razkošni poroki razkrila presenetljive podrobnosti o svojih financah. Njen mož Henry namreč dela v njenem podjetju in od nje prejema plačo ter redno žepnino, kar je sprožilo burne odzive na spletu.

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Priljubljena ustvarjalka vsebin za odrasle Annie Knight je znova poskrbela za burne odzive. Komaj mesec dni po poroki je razkrila podrobnosti svojega finančnega dogovora z možem Henryjem Brayshawom, zaradi katerega so se na družbenih omrežjih mnenja hitro razdelila.

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Par se je poročil 1. oktobra na razkošni poroki, vredni približno 94.000 britanskih funtov oziroma okoli 112.000 evrov. Čeprav sta za slavje odštela zajeten znesek, predporočne pogodbe pred poroko nista podpisala. Kot je pojasnila Annie, sta se zaradi stroškov in zapletenosti postopka odločila, da bosta urejanje pogodbe prestavila na prihodnje leto.

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Predporočna pogodba je v načrtu, a je še nimata

"Pozanimala sva se o postopku priprave predporočne pogodbe in izkazalo se je, da gre za precej drag podvig. Že od samega začetka sva nameravala skleniti takšno pogodbo in sva se o tem veliko pogovarjala," je povedala in dodala: "Seveda gre za občutljivo temo, saj nihče noče niti razmišljati o možnosti ločitve. V idealnem primeru želiva ostati skupaj do konca življenja. Vendar pa sva oba otroka ločenih staršev in iz lastnih izkušenj veva, kako močno je ločitev vplivala na najini družini."

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Čeprav je 29-letnica v zadnjih letih ustvarila veliko premoženje, pravi, da odločitev ni bila povezana z nezaupanjem do partnerja. Po njenih besedah sta se želela najprej osredotočiti na organizacijo poroke, medtem ko bosta pravne podrobnosti uredila pozneje, poroča The Sun. 

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Mož dobiva plačo, pa tudi žepnino

Največ pozornosti pa ni pritegnila predporočna pogodba, temveč njuno vsakodnevno finančno življenje. Henry Brayshaw namreč dela za svojo ženo, zato od nje prejema redno plačo. Poleg tega mu Annie namenja še dodaten znesek za osebno porabo oziroma žepnino, kar je pri mnogih sprožilo vprašanja o dinamiki njunega odnosa. Sama sicer poudarja, da v tem ne vidi nič nenavadnega, a je z razkritjem na spletu povzročila burne odzive.

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Njun zakon je sprožil burne odzive

Ko je svojo zgodbo delila z javnostjo, so se odzivi hitro razdelili. Nekateri menijo, da je takšna ureditev neobičajna, drugi pa poudarjajo, da se vloga glavnega zaslužkarja v sodobnih razmerjih spreminja in da ni nič nenavadnega, če ženska zasluži več od moškega.

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Prav vprašanje finančnega ravnovesja v partnerskih odnosih že dlje časa sproža razprave. Strokovnjaki opozarjajo, da težava običajno ni v višini prihodkov, temveč v tem, kako partnerja dojemata svojo vlogo v razmerju. Ko ženska zasluži več od partnerja, se lahko pojavijo vprašanja moči, samozavesti in pričakovanj, ki pa jih je mogoče uspešno reševati z odprto komunikacijo in jasnimi dogovori.

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Denar zanju očitno ni težava

Annie in Henry kljub kritikam vztrajata, da sta z izbrano ureditvijo zadovoljna. Čeprav se marsikomu zdi nenavadno, da žena možu nakazuje plačo in žepnino, sama poudarjata, da je najpomembneje, da dogovor ustreza obema partnerjema.

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Njuna zgodba je tako odprla zanimivo vprašanje: ali je res pomembno, kdo v zvezi zasluži več, ali pa je ključno predvsem to, da se partnerja o denarju odkrito pogovarjata?

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Vir: The Sun

Annie Knight Henry Brayshaw vplivnica financni dogovor razmerja poroka
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