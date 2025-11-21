Zadovoljna.si
Fatima Bosch je nova Miss Universe.
Novice

Po škandalu je z dvignjeno glavo sprejela krono za najlepšo na planetu

L.M.
21. 11. 2025 14.10
0

Lepotni izbor Miss Universe 2025 je končan, za najlepšo pa je bila tokrat okronana miss Mehike. Letošnje tekmovanje je sicer postreglo z odmevnim škandalom, v katerega je bila vpletena prav mehiška predstavnica. Kot kaže, pa se kljub temu ni predala in je lepotno tekmovanje končala kot dejanska zmagovalka.

Miss Mehike Fatima Bosch je bila na slovesnosti v Bangkoku okronana za miss Universe, s čimer se je končala ena izmed bolj škandaloznih sezon tega lepotnega tekmovanja.

Sledile so ji Tajka Praveenar Singh, Venezuelka Stephany Abasali, Filipinka Ma Ahtisa Manalo in Olivia Yace iz Slonokoščene obale.

"Čestitke naši novi Miss Universe. Nocoj se je rodila zvezda. Njena gracioznost, moč in sijoč duh so osvojili srca sveta in z navdušenjem jo pozdravljamo kot našo novo kraljico. Vesolje sije še malo močneje, ko ona vodi," so zapisali na uradnem profilu Miss Universe na Instagramu.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

S čim je lepotica dvignila prah?

Petindvajsetletna tekmovalka je novembra protestno zapustila dogodek, potem ko jo je tajski poslovnež javno oštel pred številnimi tekmovalkami in zagrozil z diskvalifikacijo tistim, ki so jo podpirale.

Teden dni pozneje je sledil dramatični preobrat, po poročanju BBC sta namreč dva sodnika odstopila, eden od njiju je organizatorje celo obtožil ponarejanja tekmovanja. Kot da situacija še ni dovolj dramatična, se vse to dogaja v času, ko se eno najdlje trajajočih lepotnih tekmovanj na svetu sooča z mnogimi vprašanji o svoji relevantnosti in upadanjem podpore javnosti.

Fatima Bosch je nova Miss Universe.
Fatima Bosch je nova Miss Universe.FOTO: Profimedia

Kdo je Fatima Bosch?

Fatima Bosch je 25-letna modna oblikovalka, ki je študirala v ZDA in Italiji. V mladosti so ji diagnosticirali disleksijo in ADHD, vendar je to nikoli ni ustavilo ali oviralo pri uresničevanju njenih sanj.

Kot še navaja portal NDTV News, Fatima ni le modna oblikovalka, ampak je nadvse aktivna tudi pri promociji trajnostnega sloga in skrbi za okolje in skupnost. Je tudi prva miss Mehike, ki je svoje življenje posvetila pomoči otrokom, ki se borijo z rakom. Med drugim vsako leto v prazničnem času organizira zbiranje igrač v onkološki bolnišnici v svojem domačem kraju, Tabascu.

Hani Klaut se med najboljših 30 ni uspelo uvrstiti

Slovenijo je letos zastopala 29-letna doktorica dentalne medicine iz Šempetra pri Gorici, Hana Klaut, ki pa se ji žal med najboljših 30 ni uspelo uvrstiti.

"Ponosen sem, da je Slovenija dobila novo predstavnico, ki ne odraža zgolj zunanje lepote, temveč tudi inteligenco, samozavest in srčnost. Verjamem, da bo Hana Klaut dostojno zastopala našo državo na svetovnem odru in pokazala, da Slovenija premore talente, znanje in lepoto, ki navdihujejo," je o slovenski zmagovalki ob razglasitvi Miss Slovenija povedal lastnik licence, Ivo Boscarol.

"Malo sem poklapana, ampak še bolj kot to sem šokirana. Nismo pričakovale nekaterih rezultatov. Upala sem, ampak nisem pričakovala, da pridem v naslednji krog. Nekatera dekleta pa so bila resnično šokirana. V vsakem primeru sem zelo vesela za dekleta, ki jim je uspelo," pa je lepotica dejala v zgodbi na svojem Instagram profilu.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Povzeto po: bbc.com, ndtv.com

Miss Universe Fatima Bosch Miss Mehike lepotno tekmovanje škandal izbor lepote Mehika
