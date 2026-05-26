Modrijani: Do Noči Modrijanov vsak mesec nova pesem

Modrijani so ob začetku novega glasbenega obdobja napovedali, da bodo do Noči Modrijanov vsak mesec predstavili novo pesem. Prva med njimi je skladba Obriši mi solze, nežna in iskrena pesem, ki se je rodila iz zelo osebnega trenutka.
Nastanek pesmi je povezan z Blaževim sinom Levom, ki je s svojimi otroškimi besedami navdihnil prvi verz skladbe. "Sin Lev me je vedno, ko je jokal, prosil, naj mu obrišem solze. Nenehno je to ponavljal. Preprosto ni prenesel občutka solz na svojem nežnem otroškem licu. Njegove besede so me vedno zelo ganile in se mi vtisnile v spomin, da sem zapisal 'njegov' prvi verz Obriši mi solze," je ob izidu povedal Blaž.
Pesem je nato nastajala v krogu prijateljev in glasbenih sodelavcev
Skladba Obriši mi solze odpira niz novih pesmi, ki jih bodo Modrijani predstavljali vsak mesec do Noči Modrijanov. Z njo poslušalcem prinašajo nekoliko drugačno, nežno in osebno glasbeno zgodbo, ki izhaja iz pristnega družinskega trenutka in je prerasla v pesem za vse, ki jih gane iskrena beseda.
Modrijani se medtem že pripravljajo na težko pričakovano Noč Modrijanov, ki bo septembra. Po tem, ko so razprodali dva večera Stožic, so v prodajo dali še nekaj dodatnih vstopnic. Kot so obljubili ob razprodaji, bodo poskušali spremeniti oder in urediti druge tehnične prilagoditve ter tako omogočili nekaj dodatnih mest za obiskovalce. Vstopnice so zdaj že na voljo na prodajnih mestih Eventima.
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