Zadovoljna.si
Še nimaš računa?
Prijavi se
Temni način
Nastavitve Odjava
DOMOV
Novice
Narodna Astrologija
Trači
Moda
Ulična moda Zavedna. Zadovoljna
Lepota
Koža Ženske frizure LIČENJE
Šport in zdravje
Dieta Šport Zdravje
Osebna rast in odnosi
Varna in Zadovoljna Osebna rast Odnosi Seks
Intervju
Potovanja
Slovenija Svet
Kraljevo
Oddaje
Kmetija Nemirna kri Ljubezen po domače Skrito v raju Slovenija ima talent
Modrijani - Obriši mi solze.
Novice

Modrijani: Do Noči Modrijanov vsak mesec nova pesem

Zadovoljna.si
26. 05. 2026 14.17
0

Do Noči Modrijanov bodo Modrijani vsak mesec predstavili novo pesem. Tokrat med poslušalce pošiljajo skladbo Obriši mi solze, ki ima zelo osebno ozadje in posebno čustveno zgodbo.

Modrijani so ob začetku novega glasbenega obdobja napovedali, da bodo do Noči Modrijanov vsak mesec predstavili novo pesem. Prva med njimi je skladba Obriši mi solze, nežna in iskrena pesem, ki se je rodila iz zelo osebnega trenutka.

Modrijani - Obriši mi solze.
Modrijani - Obriši mi solze.FOTO: Modrijani
Takrat je Blaž Švab iz Modrijanov prvič občutil oder
Preberi še
Takrat je Blaž Švab iz Modrijanov prvič občutil oder

Nastanek pesmi je povezan z Blaževim sinom Levom, ki je s svojimi otroškimi besedami navdihnil prvi verz skladbe. "Sin Lev me je vedno, ko je jokal, prosil, naj mu obrišem solze. Nenehno je to ponavljal. Preprosto ni prenesel občutka solz na svojem nežnem otroškem licu. Njegove besede so me vedno zelo ganile in se mi vtisnile v spomin, da sem zapisal 'njegov' prvi verz Obriši mi solze," je ob izidu povedal Blaž.

Blaž Švab iskreno: 'Niso vsem Modrijanom vse pesmi všeč'
Preberi še
Blaž Švab iskreno: 'Niso vsem Modrijanom vse pesmi všeč'

Pesem je nato nastajala v krogu prijateljev in glasbenih sodelavcev

Skladba Obriši mi solze odpira niz novih pesmi, ki jih bodo Modrijani predstavljali vsak mesec do Noči Modrijanov. Z njo poslušalcem prinašajo nekoliko drugačno, nežno in osebno glasbeno zgodbo, ki izhaja iz pristnega družinskega trenutka in je prerasla v pesem za vse, ki jih gane iskrena beseda.

Modrijani - Obriši mi solze.
Modrijani - Obriši mi solze.FOTO: Modrijani
Blaž Švab prvič iskreno spregovoril o sinu
Preberi še
Blaž Švab prvič iskreno spregovoril o sinu

Modrijani se medtem že pripravljajo na težko pričakovano Noč Modrijanov, ki bo septembra. Po tem, ko so razprodali dva večera Stožic, so v prodajo dali še nekaj dodatnih vstopnic. Kot so obljubili ob razprodaji, bodo poskušali spremeniti oder in urediti druge tehnične prilagoditve ter tako omogočili nekaj dodatnih mest za obiskovalce. Vstopnice so zdaj že na voljo na prodajnih mestih Eventima.

Modrijani - Obriši mi solze.
Modrijani - Obriši mi solze.FOTO: Modrijani
Modrijani razkrivajo: Kaj pripravljajo za letošnjo Noč Modrijanov?
Preberi še
Modrijani razkrivajo: Kaj pripravljajo za letošnjo Noč Modrijanov?
Mailing
Zadovoljne e-novice
Si že prijavljen na vse naše e-novice?
Modrijani noč modrijanov blaž švab obriši mi solze nova pesem
Novice

Kdo bo letos nastopil na festivalu Pivo in cvetje?

Novice

Lepa Katarina obljubila večno zvestobo v Trstu

24ur.com Novo pesem Modrijanov navdihnil sin Blaža Švaba
24ur.com Gaja predstavlja novo pesem: Ko se predaš, dihaš samo za eno osebo
24ur.com Dula in Beno napovedala skupni album: Sinergija med nama je dobra za ustvarjanje
24ur.com Dejan Dogaja presenetil z novo pesmijo: Želim si jo zapeti na svoji poroki
24ur.com Dare Kaurič: Nova pesem je kompromis med veseljem in žalostjo
24ur.com Ana Dežman poslušalce z novo pesmijo popelje na Rožnik
24ur.com Alya Elouissi: Ni me strah povedati resnice o tem, kaj se je tukaj zares zgodilo
Priporoča
  • Honor 600 309x513 px 01
  • Honor 600 309x513 px 02
  • Honor 600 309x513 px 03
  • Honor 600 309x513 px 04
  • Honor 600 309x513 px 05
  • Honor 600 309x513 px 06
  • Honor 600 309x513 px 07
  • Honor 600 309x513 px 08
  • Honor 600 309x513 px 09
  • Honor 600 309x513 px 10
  • Honor 600 309x513 px 11
  • Honor 600 309x513 px 12
  • Honor 600 309x513 px 13
  • Honor 600 309x513 px 14
  • Honor 600 309x513 px 15
KOMENTARJI (0)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Uporaba umetne inteligence
ISSN 2630-1679 © 2021, Zadovoljna.si, Vse pravice pridržane Verzija: 1729