Mojmir Šiftar oznanil čudovito novico: postal bo očka!

Mojmir Šiftar bo postal očka. Na 1. januar 2026 je delil čustven videoposnetek, v katerem svojo izbranko poljubi na nosečniški trebušček, ob tem pa zapisal: "2025 – zelo zaseden urnik. 2026 here we go."
Že večkrat delil fotografije svoje izbranke
Mojmir je sicer pred tem že večkrat delil utrinke iz svojega zasebnega življenja in ljubezni z izbranko Anjo, s katero je povezan že več let. Par se je poročil avgusta 2020.
Kuharski mojster iz Kamnika je po zaslugi svoje strasti do kulinarike in prijazne narave hitro postal ena izmed najbolj prepoznavnih osebnosti oddaje MasterChef Slovenija in si prislužil naklonjenost gledalcev. Na družbenih omrežjih so se vsule številne čestitke ob veseli novici, ki jo je delil.
