Mojmir Šiftar - naslovna
Novice

Mojmir Šiftar oznanil čudovito novico: postal bo očka!

N. Č.
05. 01. 2026 11.32
2

Priljubljeni chef in sodnik v MasterChef Slovenija, Mojmir Šiftar, je na začetku leta navdušil svoje sledilce s prav posebno objavo na Instagramu.

Mojmir Šiftar bo postal očka. Na 1. januar 2026 je delil čustven videoposnetek, v katerem svojo izbranko poljubi na nosečniški trebušček, ob tem pa zapisal: "2025 – zelo zaseden urnik. 2026 here we go."

S takšno lepotico je poročen Mojmir Šiftar
Preberi še
S takšno lepotico je poročen Mojmir Šiftar

Že večkrat delil fotografije svoje izbranke

Mojmir je sicer pred tem že večkrat delil utrinke iz svojega zasebnega življenja in ljubezni z izbranko Anjo, s katero je povezan že več let. Par se je poročil avgusta 2020.

Kuharski mojster iz Kamnika je po zaslugi svoje strasti do kulinarike in prijazne narave hitro postal ena izmed najbolj prepoznavnih osebnosti oddaje MasterChef Slovenija in si prislužil naklonjenost gledalcev. Na družbenih omrežjih so se vsule številne čestitke ob veseli novici, ki jo je delil.

mojmir šiftar otrok noseča noseča izbranka
KOMENTARJI (2)

srecnii 05. 01. 2026 18.41
1 0
kot da nas to kej briga
ODGOVORI
InaB 05. 01. 2026 18.10
1 0
Edini ? Francelj iz Kuzme tudi
ODGOVORI
