Music Week predstavlja: Jala Brat in Buba Corelli 3. oktobra v Stožicah – GOAT Tour prihaja v Ljubljano

Jala Brat in Buba Corelli že več kot desetletje premikata meje sodobne regionalne glasbene scene. Iz sarajevske urbane scene sta zrasla v izvajalca z milijonskimi poslušanji, razprodanimi arenami in občinstvom po vsej regiji in Evropi.
Njuna aktualna turneja GOAT Tour je njun največji koncertni projekt doslej.
V Skopju sta na dveh razprodanih koncertih zbrala 15.000 ljudi in po podatkih organizatorjev postala prva izvajalca, ki sta Areno Jane Sandanski razprodala dvakrat zapored.
Nato je prišel Zagreb. Prvi koncert v Areni Zagreb je bil februarja razprodan v manj kot eni uri. Zaradi izjemnega zanimanja je sledil še drugi koncert, ki je bil prav tako razprodan.
Junija je na beograjskem Ušću njun nastop spremljalo več kot 50.000 ljudi, turneja pa se nadaljuje tudi po evropskih mestih. Med postajami so oziroma so bili tudi Zürich, Stuttgart, Düsseldorf, Dunaj in Tuzla.
Ljubljana je naslednja velika postaja
3. oktobra bo GOAT Tour prvič prišel v Areno Stožice.
Jala Brat in Buba Corelli v Ljubljano prihajata z veliko koncertno produkcijo, avdio-vizualnim šovom in scenografijo, ki je postala prepoznaven del turneje.
Za celotno realizacijo in organizacijo koncerta stojita SKYMUSIC in Music Week Concerts, ki v Ljubljano prinašata koncertni format, ki je do zdaj napolnil nekatere največje dvorane in prizorišča v regiji.
Setlista bo povezala največje uspešnice njune kariere, med njimi Ona'e, Klinka, Bez koda in 99, ter nove skladbe z albuma GODZILLA, ki beleži milijonska poslušanja na streaming platformah.
Tudi slovenske glasbene lestvice kažejo, da Jala Brat in Buba Corelli v Ljubljano prihajata v močnem trenutku. Na tedenski lestvici Apple Music Slovenija je med prvimi dvajsetimi več skladb, pri katerih sodeluje Jala Brat, Buba Corelli ali oba.
Po nizu razprodanih koncertov in rekordnih obiskov bo tako Arena Stožice 3. oktobra naslednja velika postaja turneje GOAT Tour.
Vstopnice za koncert Jale Brata in Bube Corellija v Areni Stožice so na voljo prek Eventima.
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