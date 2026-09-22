Music Week predstavlja: Jala Brat in Buba Corelli 3. oktobra v Stožicah – GOAT Tour prihaja v Ljubljano

Jala Brat in Buba Corelli že več kot desetletje premikata meje sodobne regionalne glasbene scene. Iz sarajevske urbane scene sta zrasla v izvajalca z milijonskimi poslušanji, razprodanimi arenami in občinstvom po vsej regiji in Evropi.

V Skopju sta na dveh razprodanih koncertih zbrala 15.000 ljudi in po podatkih organizatorjev postala prva izvajalca, ki sta Areno Jane Sandanski razprodala dvakrat zapored.

Nato je prišel Zagreb. Prvi koncert v Areni Zagreb je bil februarja razprodan v manj kot eni uri. Zaradi izjemnega zanimanja je sledil še drugi koncert, ki je bil prav tako razprodan.

Junija je na beograjskem Ušću njun nastop spremljalo več kot 50.000 ljudi, turneja pa se nadaljuje tudi po evropskih mestih. Med postajami so oziroma so bili tudi Zürich, Stuttgart, Düsseldorf, Dunaj in Tuzla.