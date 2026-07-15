Na rondoju med Stožicami in Žalami posneli zaključni plesni prizor filma Azra

Rondo med Stožicami in Žalami je bil včeraj občasno zaprt zaradi snemanja zaključnega plesnega prizora. Pri snemanju je sodelovalo 11 igralcev, 11 plesalcev ter več kot 250 ostalih nastopajočih plesalcev in statistov, ki so se pridružili snemanju po javnemu povabilu produkcijske ekipe. Nastopajoči vseh generacij so na kolesih, skirojih, rolkah, v avtomobilih in na avtobusu priplesali v rondo v barvitih kostumih in s pisanimi dežniki ter soustvarili enega osrednjih prizorov filma, ki s petjem in plesom simbolizira življenje, povezanost in pogum za nov začetek.

Izvedba prizora je zahtevala večmesečne priprave ter natančno usklajevanje režijske, produkcijske, koreografske in prometne ekipe. Zaradi velikega števila nastopajočih, vozil, plesnih koreografij in zahtevne organizacije na javni površini je šlo za logistično enega najzahtevnejših snemalnih dni celotne produkcije.

Pomemben del prizora so soustvarili prostovoljci, z njihovim sodelovanjem je zaključni prizor dobil pristno energijo množice.