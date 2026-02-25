Zadovoljna.si
Modrijani na žaru
Oddaje

Znani gostje, ki si bodo prav tako privoščili Prevca in Modrijane

POP TV
25. 02. 2026 09.59
0

Ne zamudite edinstvene priložnosti, da vidite slovenske zvezdnike, kot jih še niste. Lado Bizovičar bo razkril skrivnosti Modrijanov in Petra Prevca v družbi znanih gostov, kot so Borut Pahor, Jan Plestenjak in Luka Jezeršek.

Samo še nekaj dni do spektakla: kdo bo spekel Prevca in Modrijane?

Samo še nekaj dni in na Gospodarskem razstavišču bo ponovno zagorel žar. Lado Bizovičar bo nanj posedel dva gosta, ki sta vajena aplavzov, ne pa nujno takšne vročine. Petkov večer bo posvečen Modrijanom, sobota pa se bo vrtela okoli legende smučarskih skokov Petra Prevca. Dvorana je že skoraj prodana, gostje pripravljeni, presenečenja tudi. In kdo so tisti, ki bodo na odru vihteli žerjavico?

Modrijani na žaru
Modrijani na žaruFOTO: POP TV
Nagradna igra: Na žaru z Modrijani ali Petrom Prevcem
Nagradna igra: Na žaru z Modrijani ali Petrom Prevcem

Modrijani bodo prvi stopili na ogenj. O njih vemo že veliko, a tokrat bomo izvedeli še več. Skupina, ki brez težav razmiga Stožice, bo morala obstati pri miru in prisluhniti tistim, ki jih poznajo najbolje. Kaj vse bodo razkrili njihovi prijatelji, sodelavci in glasbeni kolegi? Modrijane si bosta med drugim na odru privoščila tudi Borut Pahor in Jan Plestenjak, ki dobro vesta, kako je sedeti na vročem stolu. Bo mogoče kakšno skrivnost izdala tudi Melani Mekicar, ki je bila z Blažem kar nekaj časa sodelavka?

Modrijani.
Modrijani.FOTO: Zadovoljna.si
Modrijani komaj čakajo, da bodo pečeni Na žaru
Modrijani komaj čakajo, da bodo pečeni Na žaru

V soboto bo pod žarometi Peter Prevc. Na skakalnici je vajen popolnega odriva in mehke doskočne linije. Na žaru pa pristaneš, kjer pristaneš. Brat Cene ima verjetno pripravljen kakšen "družinski arhiv", njegov prijatelj in vrhunski chef Luka Jezeršek pa kakšno dobro začinjeno zgodbo. Vse pa zanima, če bo na odru stal tudi kateri od njegovih nekdanjih sotekmovalcev in razkril, kaj se je dogajalo za kamerami. Na žaru se hitro stopijo tudi najbolj varovane skrivnosti.

Na vroči stol bo sedel tudi Peter Prevc
Na vroči stol bo sedel tudi Peter PrevcFOTO: POP TV
Bili smo na snemanju oddaje Na žaru z Ladom Bizovičarjem! Preverite, kaj vse se je dogajalo
Bili smo na snemanju oddaje Na žaru z Ladom Bizovičarjem! Preverite, kaj vse se je dogajalo

Dva večera. Dva nacionalna zaklada. En oder in polna dvorana. Ta vikend je idealen za smeh, dobro družbo in presenečenja, ki jih lahko vidite le v živo. Želite biti del nepozabnega večera? Zagotovite si svoje vstopnice in se vidimo na žaru.

Lado Bizovičar na žaru Modrijani Peter Prevc zabava
Zdravje

Ko besede ranijo: oblika nasilja, ki je pogosto spregledana

Oddaje

Iz največjih sovražnic v sostanovalki! Tega po Kmetiji ni pričakoval nihče

