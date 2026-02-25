Znani gostje, ki si bodo prav tako privoščili Prevca in Modrijane

Samo še nekaj dni do spektakla: kdo bo spekel Prevca in Modrijane?
Samo še nekaj dni in na Gospodarskem razstavišču bo ponovno zagorel žar. Lado Bizovičar bo nanj posedel dva gosta, ki sta vajena aplavzov, ne pa nujno takšne vročine. Petkov večer bo posvečen Modrijanom, sobota pa se bo vrtela okoli legende smučarskih skokov Petra Prevca. Dvorana je že skoraj prodana, gostje pripravljeni, presenečenja tudi. In kdo so tisti, ki bodo na odru vihteli žerjavico?
Modrijani bodo prvi stopili na ogenj. O njih vemo že veliko, a tokrat bomo izvedeli še več. Skupina, ki brez težav razmiga Stožice, bo morala obstati pri miru in prisluhniti tistim, ki jih poznajo najbolje. Kaj vse bodo razkrili njihovi prijatelji, sodelavci in glasbeni kolegi? Modrijane si bosta med drugim na odru privoščila tudi Borut Pahor in Jan Plestenjak, ki dobro vesta, kako je sedeti na vročem stolu. Bo mogoče kakšno skrivnost izdala tudi Melani Mekicar, ki je bila z Blažem kar nekaj časa sodelavka?
V soboto bo pod žarometi Peter Prevc. Na skakalnici je vajen popolnega odriva in mehke doskočne linije. Na žaru pa pristaneš, kjer pristaneš. Brat Cene ima verjetno pripravljen kakšen "družinski arhiv", njegov prijatelj in vrhunski chef Luka Jezeršek pa kakšno dobro začinjeno zgodbo. Vse pa zanima, če bo na odru stal tudi kateri od njegovih nekdanjih sotekmovalcev in razkril, kaj se je dogajalo za kamerami. Na žaru se hitro stopijo tudi najbolj varovane skrivnosti.
