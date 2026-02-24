Zadovoljna.si
Nagradna igra: Na žaru z Modrijani ali Petrom Prevcem

M.S.
24. 02. 2026 08.56
0

Na naših družbenih profilih poteka nagradna igra, v kateri lahko osvojite vstopnici za ogled oddaje Na žaru z Ladom Bizovičarjem, ki bo ta petek in soboto. Pohitite, sodelujte in morda se prav vam nasmehne sreča!

Na Gospodarskem razstavišču se bo kmalu kadilo. Žarmojster Lado Bizovičar bo namreč konec tedna, v petek in soboto, dodobra prepekel dva nacionalna zaklada, nekdanjega skakalca Petra Prevca in narodno-zabavne glasbenike Modrijane.

Modrijani komaj čakajo, da bodo pečeni Na žaru
Preberi še
Modrijani komaj čakajo, da bodo pečeni Na žaru

Ob tej priložnosti poteka posebna nagradna igra, v kateri lahko sodelujoči osvojijo vstopnici za nepozaben večer, poln glasbe, humorja in presenečenj. Nagradna igra poteka do 25. februarja 2026.

Kako sodelovati v nagradni igri?

1. Sledite profilu @Zadovoljna.si na Instagramu ali TikToku.

2. V komentarju označite tri prijatelje, s katerimi bi se udeležili dogodka.

Na žaru Peter Prevc
Na žaru Peter PrevcFOTO: POP TV
Bili smo na snemanju oddaje Na žaru z Ladom Bizovičarjem! Preverite, kaj vse se je dogajalo
Preberi še
Bili smo na snemanju oddaje Na žaru z Ladom Bizovičarjem! Preverite, kaj vse se je dogajalo
Modrijani na žaru
Modrijani na žaruFOTO: POP TV
Magnifico priznal, da ga je pred velikim dogodkom 'stiskalo'
Preberi še
Magnifico priznal, da ga je pred velikim dogodkom 'stiskalo'
UI Del vsebine je ustvarjen s pomočjo generativne umetne inteligence.
Na žaru Modrijani Peter Prevc nagradna igra vstopnice
Oddaje

Takšen je bil Dejan Guzej pred Kmetijo

Oddaje

Po ločenem spanju jo sreča v kuhinji

