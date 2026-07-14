Velika poletna nagradna igra: Osvojite klimo, PS5 in druge nagrade

Za boljše poletje kar 45 nagrad – od klime do PlayStationa 5

Poletje je čas oddiha, zabave in nepozabnih doživetij. VOYO je skupaj s partnerji Telemach, BTC in Shoppster pripravil veliko skupno nagradno igro, v kateri vas čaka kar 45 privlačnih nagrad. Med njimi boste našli vse od tehnoloških naprav in izdelkov za dom do doživetij ter priljubljenih vsebin, zato se bo zagotovo našlo nekaj za vsak okus.Spodaj preverite, katere nagrade vas čakajo.

icon-expand Zgrabi priložnost in osvoji bogate nagrade! FOTO: VOYO

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Med nagradami vas čakajo: 25 darilnih kartic BTC City, 12 letnih naročnin na VOYO, 2 paketa po 2 vstopnici za ogled finala oddaje Slovenija ima talent, Sony PlayStation 5, Aqua Marina SUP deska Fusion, Rowenta X-Clean pokončni baterijski sesalnik, pralni stroj Hoover H3W 48SBL10H-S, klimatska naprava Cooper&Hunter Veyron, klimatska naprava LG DualCool Pro.

Ne glede na to, ali sanjate o osvežitvi doma s klimatsko napravo, novih dogodivščinah na vodi s SUP-desko, več zabave ob igranju na PlayStationu 5 ali brezskrbnem spremljanju najboljših vsebin na VOYO, v nagradnem skladu se skriva nekaj za vsak okus. Poletje je še lepše, ko prinese tudi priložnost za osvojitev odličnih nagrad. Sodelujte v nagradni igri in preverite, ali bo sreča tokrat na vaši strani.

icon-expand Za boljše poletje kar 45 nagrad – od klime do PlayStationa 5. FOTO: Dreamstime