Kje živijo najlepši ljudje? Razkrivamo seznam najbolj privlačnih narodov

V novi obsežni raziskavi, ki je vključevala odgovore več kot 17.000 ljudi s celega sveta, so iskali tudi odgovore na to, kateri narodi veljajo za najbolj privlačne. Uporabili so 73 različnih kriterijev, med katerimi je bila fizična privlačnost ena izmed ključnih točk, piše Net.hr in dodaja, da gre za raziskavo U.S. News and World Report.
Kako je raziskava sploh potekala?
Po podatkih U.S. News and World Report je raziskava del širšega projekta Best Countries, ki vsako leto ocenjuje države po različnih družbenih, gospodarskih in kulturnih kriterijih.
Metodologija vključuje:
anketo med več kot 17.000 ljudmi iz 36 držav,
73 različnih kazalnikov, ki opisujejo percepcijo držav,
razvrščanje držav v različne kategorije, med njimi tudi "sexy" oziroma "najbolj privlačne".
V kategoriji privlačnosti so anketiranci ocenjevali, katere države dojemajo kot tiste, iz katerih prihajajo fizično privlačni ljudje. Gre torej za percepcijsko raziskavo, ne za objektivno merjenje lepote. U.S. News World Report poudarja, da rezultati temeljijo izključno na mnenjih anketirancev, ne na biometričnih ali antropoloških podatkih.
Kaj so ugotovili?
Razkrivamo 5 držav, ki so jih anketiranci najpogosteje označili kot narode z najbolj privlačnimi ljudmi. U.S. News and World Report te države razvršča glede na to, kako pogosto so jih anketiranci izbrali kot "sexy".
1. Brazilija
2. Italija
3. Argentina
4. Tajska
5. Kostarika
Zakaj so nekatere države ocenjene kot bolj privlačne?
Raziskava ne meri dejanske lepote, temveč globalne stereotipe, kulturne vplive in medijsko prisotnost. U.S. News and World Report pojasnjuje, da na percepcijo vplivajo: globalna prepoznavnost kulture, medijska reprezentacija, moda, glasba in film, zgodovinski stereotipi in turistična prepoznavnost. To pomeni, da so rezultati bolj odraz kulturne vidnosti kot pa dejanske fizične privlačnosti prebivalcev.
Kaj nam raziskava pove o globalnih lepotnih standardih?
Net.hr poudarja, da rezultati kažejo, kako različni narodi vidijo drug drugega in kako se oblikujejo sodobni lepotni ideali. Ker gre za percepcijsko raziskavo, odraža predvsem: trenutne trende, kulturne preference, vpliv pop kulture in globalno prepoznavnost posameznih držav.
U.S. News World Report dodaja, da se lestvice iz leta v leto spreminjajo, kar pomeni, da so lepotni standardi dinamični in močno povezani z družbenimi spremembami.
Kako zanesljivi so takšni seznami?
Oba vira poudarjata, da gre za anketno raziskavo, ne za znanstveno merjenje lepote. U.S. News and World Report jasno navaja, da so lestvice del širšega projekta, ki sicer meri ugled držav, ne pa objektivnih fizičnih lastnosti.
Vir: net.hr, usnews.com
