V času, ko imamo stvari pogosto preveč, postajajo dragocenejša darila z zgodbo, simboliko in pomenom , ki ostane tudi po praznikih. Med takšnimi darili se vse pogosteje znajdejo tudi zlati dukati, zlatniki in manjše zlate palice. Ne le zaradi zlata samega, temveč zaradi ideje, ki jo nosijo: da nekomu podarimo nekaj lepega danes in dragocenega tudi za prihodnost.

Ko darilo postane spomin za prihodnost

December je mesec pozornosti, topline in lepih želja. Obdarovanje ni le izmenjava predmetov, ampak način, kako nekomu pokažemo, da smo ob darilu pomislili nanj. Prav zato vse več ljudi išče darila, ki ne prinašajo le trenutnega navdušenja, ampak tudi občutek trajnosti. Investicijsko zlato je zanimivo prav zaradi te simbolike. Zlata palica ali zlatnik lahko postaneta spomin na pomemben življenjski trenutek, družinska dediščina ali darilo, ki ga bo prejemnik nekoč predal naprej.

icon-expand V času, ko imamo stvari pogosto preveč, postajajo dragocenejša darila z zgodbo, simboliko in pomenom, ki ostane tudi po praznikih. FOTO: Adobe Stock

Zakaj nekateri namesto nakita izberejo zlato?

Ko pomislimo na zlato kot darilo, najprej pomislimo na nakit. Ta ostaja priljubljena izbira, vendar ima investicijsko zlato eno pomembno prednost. Pri nakitu del cene predstavljajo oblikovanje, izdelava, blagovna znamka in trgovska marža. Pri investicijskih zlatnikih in palicah pa kupec za svoj denar dobi predvsem samo vrednost zlata. Poleg tega so investicijski zlatniki in palice oproščeni DDV, njihovo vrednost pa je mogoče unovčiti praktično kjerkoli po svetu. Če se ogrlica ali prstan sčasoma predvsem nosita zaradi čustvene vrednosti, zlato združuje oboje: simboliko darila in potencial dolgoročne vrednosti.

icon-expand Med najbolj prepoznavnimi investicijskimi zlatniki na svetu so Dunajski filharmoniki. FOTO: Arhiv naročnika

Za katere priložnosti je takšno darilo primerno?

Čeprav se investicijsko zlato pogosto povezuje z večjimi življenjskimi mejiniki, ga vse pogosteje podarjajo tudi ob praznikih. Primerno je za:

- božična in novoletna darila,

- Miklavževa darila,

- rojstne dneve,

- rojstvo otroka,

- birmo ali maturiteto,

- obletnice in jubileje. Posebej priljubljeno je kot darilo otrokom in vnukom, saj lahko predstavlja prvo obliko prihranka za prihodnost.

Koliko stane?

Marsikdo zmotno misli, da je zlato primerno le za večje naložbe, v resnici pa je mogoče izbirati med različnimi velikostmi in vrednostmi. Že za približno 100 do 200 evrov je mogoče najti lepo in simbolično darilo iz zlata . Na voljo so manjše zlate palice od enega grama naprej, pa tudi večje izvedbe za tiste, ki želijo podariti nekoliko več.

icon-expand 'V svetu hitrih sprememb in vse večje digitalizacije ostaja fizično oprijemljivo zlato stalnica, ki ji zaupamo.' FOTO: Arhiv naročnika

Zakaj so Dunajski filharmoniki med najbolj priljubljenimi zlatniki?

Med najbolj prepoznavnimi investicijskimi zlatniki na svetu so Dunajski filharmoniki . Priljubljeni so zaradi visoke čistine zlata, mednarodne prepoznavnosti in motiva svetovno znanega dunajskega orkestra, zato jih mnogi izberejo tako kot darilo kot tudi kot način dolgoročnega ohranjanja vrednosti. Ker so na voljo v različnih težah, lahko vsak najde možnost, ki ustreza njegovemu proračunu, od manjših simboličnih pozornosti do daril ob pomembnejših življenjskih dogodkih.

Ko darilo pomeni nekaj več