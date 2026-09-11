Najlepši čas za potovanje z motorjem šele prihaja

Poletje se počasi nagiba proti drugi polovici, toda za motoristke in motoriste to še zdaleč ne pomeni konca potovalne sezone. Prav nasprotno. September, oktober in ob ugodnem vremenu tudi november ponujajo nekaj najlepših priložnosti za odkrivanje Slovenije, Balkana in drugih delov Evrope na dveh - ali treh - kolesih. Temperature postanejo prijetnejše, na najbolj priljubljenih turističnih cestah je manj prometa, dopustniške kolone počasi izginejo, pokrajina pa začne dobivati povsem drugačne barve. Za vse, ki jim motor pomeni več kot zgolj prevozno sredstvo, prihaja obdobje, ko je težko najti dober razlog, da bi motor ostal doma. V zadnjih letih se je nekaj močno spremenilo. Motoristk je vse več in pri izbiri opreme jim končno ni več treba izbirati med videzom, udobjem in zaščito.

Motoristična moda že dolgo ni več samo moški svet

Še pred leti so se ženska motoristična oblačila težko našla na policah naših trgovcev. Ponudba je bila takrat še zelo omejena, danes pa je zgodba povsem drugačna. Proizvajalci razvijajo posebne ženske kroje, uporabljajo lažje in naprednejše materiale, na trgu pa je končno moto oprema, pri kateri je oblikovanje skoraj enako pomembno kot funkcionalnost. Ženske motoristične jakne so lahko športne, elegantne, urbane ali izrazito potovalne. Nekateri modeli poudarjajo športen videz, drugi so namenjeni dolgim touring potovanjem, tretji pa so tako diskretni, da jih lahko po končani vožnji brez težav nosite tudi med sprehodom po mestu. Enako velja za ženske motoristične kavbojke. Na prvi pogled lahko delujejo kot običajen modni jeans, pod površino pa se skrivajo materiali, odporni proti obrabi, in zaščitni elementi na najbolj izpostavljenih mestih, ki prenesejo zdrse tudi pri najvišjih hitrostih. Motoristična oprema tako postaja del osebnega sloga, prav potovanje z motorjem, pa je odlična priložnost, da se udobje, varnost in videz srečajo na istem mestu.

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September ima nekaj, česar julij nima

Julija in avgusta se na najbolj znanih evropskih cestah srečamo z dopustniškimi kolonami, visokimi temperaturami in polnimi turističnimi središči. September je drugačen - in potem sledi še oktober. Dnevi so še vedno dovolj dolgi za resne motoristične izlete, temperature pa so pogosto precej prijetnejše za večurno vožnjo. Manj je turističnega prometa, prenočišča so dostopnejša, postanek ob morju ali v alpski vasici pa precej bolj umirjen. Za motoristko ali sopotnico pomeni padec temperatur tudi spremembo pri izbiri oblačil. Poletno mesh opremo lahko postopoma zamenjajo bolj vsestranske ženske motoristične jakne, pri katerih lahko s podlogami, zračniki ali membranami opremo prilagajamo vremenu. Pri daljšem potovanju hitro ugotovimo tudi, da je udobje skoraj enako pomembno kot zaščita. Jakna, ki vas moti že po dvajsetih minutah, bo po šestih urah vožnje postala zelo nadležna in komaj boste čakali, da sestopite z motorja.

Kam z motorjem, ko se poletna gneča umiri?

Za dober motoristični oddih ni treba vedno načrtovati večtedenskega potovanja. Včasih zadostuje podaljšan vikend, nekaj dobre opreme in cesta, ki je še niste prevozili. Dolomiti so skoraj sinonim za motoristične ovinke in spektakularne razglede. Pozno poletje in začetek jeseni lahko ponudita povsem drugačno izkušnjo kot najbolj obremenjeni tedni glavne turistične sezone. Istra in Kvarner sta odlična izbira za krajši pobeg. Kombinacija obalnih cest, notranjosti Istre, manjših krajev in kulinarike omogoča potovanje, pri katerem cilj pogosto sploh ni najpomembnejši del dneva. Avstrijske alpske ceste ponujajo povsem drugačen karakter. Dolgi ovinki, višinske razlike in gorska pokrajina so kot ustvarjeni za touring vožnjo, vendar je pri jesenskih izletih treba še toliko bolj spremljati vremensko napoved in sezonske omejitve posameznih visokogorskih cest.

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Za nekoliko daljši oddih pa ostajajo zanimive tudi južnejše destinacije. Ko pri nas temperature začnejo padati, lahko podaljšanje motorističnega poletja poiščemo ob Jadranu ali še nekoliko južneje. Vse več motoristov se odpravlja na pot čez Bosno, na makedonska jezera, do zimzelenih grških polotokov ali na obalo Črnega morja. In potem je tu Slovenija. Za motoristični izlet pogosto spregledamo prav tisto, kar imamo pred domačim pragom. Alpe, Kras, Brda, doline, prelazi in številne manj prometne regionalne ceste omogočajo ogromno različnih kombinacij za enodnevne in vikend izlete. Moj nasvet za tiste, ki se vam ni problem odpeljati nekam dlje: naredite krog okoli Bodenskega jezera in čez Schwarzwaldske gozdove in griče, ob savojskih alpah po francoski strani čez Provanso ali pa prek severne Italije, od Benetk nadaljujete pot proti Regia Emilia, od tam pa po prelepi jesenski Toskani.

Kakšna motoristična oblačila so najbolj primerna?

To je vprašanje, ki si ga postavlja skoraj vsaka motoristka. Pri športni vožnji so še vedno priljubljene oprijete športne kombinacije, usnjene jakne in športni motoristični škornji. Pri daljših potovanjih pridejo v ospredje touring kroji, zračnost, vodoodpornost in možnost prilagajanja različnim temperaturam. Na daljših vožnjah pač ne nihajo samo temperature, tu vas ujame tudi dež, izjemno pomembno pa je udobje, saj vas čakajo ure sedenja na motorju.

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Za sproščen izlet ali mestno vožnjo pa postajajo izjemno zanimive ženske motoristične kavbojke, saj omogočajo precej naravnejši prehod med vožnjo, postankom za kosilo in sprehodom po mestu. Tu bodite še posebej pazljive, saj tiste z nižjo težo, ceno in večjim udobjem, največkrat izjemno izgubijo na zaščiti. Za dolge ture, kjer vas čakajo hitrosti nad 80 km/h, je pomembno, da se ozirate samo za zaščito z oznako AAA - kevlar in ščitniki pa so seveda težki in imajo svojo ceno. Ampak domov želite priti v enem kosu, kajne? Tudi pri rokah je pomembno izbrati namensko zaščito. Ženske motoristične rokavice niso zgolj manjša različica moškega modela. Pravilno oblikovan ženski kroj omogoča boljše prileganje dlani in prstov, s tem pa boljši občutek na krmilu, za sopotnice pa več zračnosti in udobja med daljšo vožnjo. Enako velja za ženske motoristične čevlje in škornje. Danes lahko izbirate med izrazito športnimi modeli, touring škornji in urbanimi modeli, ki so na prvi pogled zelo podobni običajni modni obutvi. Ženski moto čevlji večinoma niso drugače oblikovani od moških. Oznako ženski imajo ponavadi tisti, ki so v rožnatih barvnih kombinacijah, pogosto pa jih ločijo celo samo po številkah - primer: ženski: 36-41, moški 42-48.

Tudi čelada je postala del videza

Čelada ostaja najpomembnejši del motoristične zaščite, vendar to ne pomeni, da mora biti dolgočasna. Različne oblike, grafike, barvne kombinacije in materiali omogočajo, da motoristka čelado uskladi s preostalo opremo in motorjem. Vse bolj priljubljene so tudi lahke karbonske čelade, pri katerih se manjša masa še posebej pozna na dolgih potovanjih. Toda pri izbiri mora biti videz vedno šele za pravilnim prileganjem. Najlepša čelada ni prava čelada, če ne ustreza obliki in velikosti glave. Zato je čelado pred nakupom nujno pomeriti in predvsem med seboj primerjati več različnih modelov.

Na potovanju začnejo šteti tudi majhne stvari

Na enournem izletu marsičesa ne pogrešamo. Po več dneh na motorju pa hitro ugotovimo, zakaj izkušeni motoristi toliko pozornosti namenjajo podrobnostim. Komunikacija za motoriste je skoraj nujna in bistveno olajša pogovor med voznikom in sopotnico ali pa med več motoristi v skupini. Pravilno izbrana prtljaga pomeni manj težav pri vsakodnevnem pakiranju. Skrbno zložen dežni komplet vam lahko reši cel dan potovanja. Tudi rokavice za motor je smiselno izbrati glede na potovanje. Lahek poletni model je lahko odličen čez dan, ob hladnem septembrskem jutru v Alpah pa si boste morda želeli nekoliko toplejše zaščite. Pri večdnevnih poteh se zato hitro pokaže prednost opreme, ki jo je mogoče prilagajati različnim razmeram.

Motor ni več samo njegov hobi

Število žensk, ki motor vozijo same, raste, vse več pa je tudi sopotnic, ki želijo enako kakovostno in lepo opremo kot vozniki. In zakaj je ne bi imele? Sodobna ženska motoristična oprema omogoča kombiniranje športnega, touring in urbanega videza, pri tem pa lahko še vedno ponuja visoko raven zaščite. To je morda ena največjih sprememb v motociklizmu zadnjih let. Varnost ni več nujno povezana s težko in okorno opremo, dober videz pa ne pomeni, da se je treba odpovedati zaščiti.

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Pred naslednjim potovanjem si vzemite čas tudi zase