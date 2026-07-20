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Tyler Griffith
Novice

Poročna obleka za 17 evrov: navdušila goste, ne da bi porabila bogastvo

L.G.
20. 07. 2026 03.52
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Koliko bi bile pripravljene odšteti za poročno obleko? Za nekatere neveste je to eden najpomembnejših nakupov v življenju, druge pa se vse pogosteje sprašujejo, ali je res smiselno za obleko, ki jo bodo oblekle le enkrat, nameniti več tisoč evrov.

Ko je 25-letna Britanka Tyler Griffith stopila pred oltar, so gostje občudovali njeno elegantno poročno obleko. Nihče ni posumil, da je zanjo odštela manj, kot marsikdo danes porabi za kosilo. Njena zgodba pa ni zanimiva le zaradi nenavadno nizke cene, temveč tudi zato, ker odraža trend, ki ga opažajo številne bodoče neveste: vse manj jih verjame, da mora biti najlepši dan v življenju tudi najdražji.

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Obleka za 17 evrov, ki je navdušila goste

Kot poroča Net.hr, se je 25-letna Tyler Griffith iz Manchestra maja letos poročila s partnerjem Cameronom Griffithom. Že od začetka načrtovanja sta se dogovorila, da si želita lepo poroko, vendar brez nepotrebnega razkošja in velikih stroškov.

Namesto obiska prestižnih poročnih salonov je Tyler pobrskala po spletni platformi z rabljenimi oblačili, kjer je našla obleko, ki jo je stala le 15 britanskih funtov oziroma približno 17 evrov. Po njenih besedah jo je kakovost popolnoma presenetila. Ko jo je prvič pomerila, je vedela, da je našla pravo.

Še bolj zanimivo je bilo to, da nihče od gostov ni ugotovil, kako malo je odštela zanjo. Šele ko jim je razkrila ceno, so ostali brez besed.

Tyler Griffith
Tyler Griffith FOTO: Profimedia

Se poroke spreminjajo?

Tyler ni edina, ki razmišlja drugače. V zadnjih letih vse več parov išče načine, kako organizirati poroko, ki bo odražala njihovo osebnost, ne pa nujno velikosti proračuna.

Rabljene poročne obleke, izposoja, nakup prek spletnih platform in celo nošenje družinskih oblek postajajo vse bolj priljubljene alternative. Hkrati številni pari ugotavljajo, da lahko z nekaj premišljenimi odločitvami prihranijo precej denarja, ne da bi bila poroka zato manj posebna.

Tudi Tyler je po nakupu pomerila nekaj dražjih modelov, vendar se je vedno znova vračala k najcenejši izbiri. Obleka ji je pristajala skoraj popolnoma, odstraniti je morala le nekaj volančkov. Prepričana je, da je s tem prihranila stotine, če ne celo tisoče evrov.

Tyler Griffith
Tyler GriffithFOTO: Profimedia

Kaj je pri poroki zares pomembno?

Njena zgodba odpira zanimivo vprašanje: ali si bomo s poroke čez leta zapomnili ceno obleke ali občutke, ki smo jih doživeli?

Prav to je bilo vodilo mladoporočencev. Celotna poroka v temno modrih tonih je stala približno 2000 evrov, velik del dekoracije in drugih dodatkov pa sta kupila prek cenovno ugodnih spletnih platform. Prihranjeni denar sta nameravala nameniti drugim skupnim ciljem in načrtom za prihodnost.

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Najdražji del poroke ni vedno tisti, ki pusti največji vtis

Zgodba mlade Britanke je opomnik, da popolna poroka ni nujno povezana z visokimi številkami na računu. Včasih največji vtis naredijo prav odločitve, ki so iskrene, premišljene in prilagojene paru.

Če lahko poročna obleka za 17 evrov navduši vse svate, potem je morda res čas, da na poročne stroške začnemo gledati nekoliko drugače. Najlepša obleka namreč ni vedno najdražja, temveč tista, v kateri se nevesta počuti najlepše.

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Viri: Profimedia, Net.hr

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