To je najpogostejša napaka pri opremljanju doma

Dobro opremljen dom je dom, ki je prilagojen ljudem, ki v njem živijo. Takšen, v katerem premišljena razporeditev, dovolj prostora za shranjevanje, prava svetloba in pohištvo, ki ustreza našim navadam, naredijo vsakdan nekoliko preprostejši. In prav tu se začne zgodba o pravem udobju – ne pri popolni fotografiji dnevne sobe, ampak pri vprašanju, kako želimo v svojem domu dejansko živeti. A pot do takšnega doma ni vedno preprosta. Med številnimi možnostmi, materiali, barvami in postavitvami se lahko hitro izgubimo, še posebej če opremljamo več prostorov hkrati. Prav zato je dragoceno, če imamo ob sebi nekoga, ki nam zna svetovati. Pri Rutarju izkušeni svetovalci pomagajo poiskati rešitve, ki ustrezajo prostoru, željam in vsakodnevnim navadam. Njihova pomoč sega od izbire pohištva in materialov do načrtovanja in 3D-vizualizacij, s katerimi si lahko lažje predstavljamo končni rezultat. Tako je lahko že samo opremljanje doma precej bolj prijetna izkušnja.

icon-expand Rutar svetovanje FOTO: Arhiv naročnika

Udobje je, ko se dom prilagodi vašemu življenju

Vsak dom ima svoje posebnosti, še bolj različni pa smo ljudje, ki v njih živimo. Zato je lahko rešitev, ki je za eno družino popolna, za drugo povsem nepraktična. Nekdo veliko kuha, drugi večino časa preživi v dnevni sobi, tretji potrebuje domačo pisarno, četrti pa predvsem dovolj prostora za otroke in njihove stvari. Dobro opremljanje se zato ne začne pri vprašanju, kaj je trenutno moderno, ampak pri vprašanju, kaj potrebujemo mi. Pri načrtovanju prostora je koristno razmišljati o vsakodnevnih navadah. Kje se zjutraj vsi zadržujemo? Kam odlagamo stvari, ko pridemo domov? Kje najraje beremo, gledamo televizijo ali pijemo kavo? Koliko prostora potrebujemo za shranjevanje? Takšna vprašanja se morda zdijo zelo preprosta, vendar lahko prav odgovori nanje odločijo, ali bo prostor dolgoročno res udoben. Pomembno je tudi, da razmišljamo nekoliko vnaprej, saj se naše potrebe z leti spreminjajo. Ko pohištvo in razporeditev prilagodimo svojemu načinu življenja, postanejo številna vsakodnevna opravila preprostejša. Vrata omare se odprejo tam, kjer imamo dovolj prostora, stvari so pri roki, kuhinja omogoča nemoteno pripravo obrokov, sedežna garnitura pa je dovolj velika za vse, ki se zvečer zberejo na njej. Prav takšne na videz majhne odločitve lahko pomembno vplivajo na to, kako prijetno se bomo doma počutili.

Udobje je, ko tudi vsakdanja rutina postane prijetna

Udobje se pogosto skriva v stvareh, ki jih sploh ne opazimo, dokler niso dobro rešene. Pomislimo na kuhinjo. Če je vse, kar potrebujemo, na pravem mestu, če je dovolj delovne površine in če lahko brez težav dosežemo stvari, ki jih uporabljamo vsak dan, postane priprava obroka precej bolj preprosta. Enako velja za kopalnico, spalnico ali predsobo, kjer lahko premišljena razporeditev prepreči marsikatero vsakodnevno nevšečnost. Tudi shranjevanje ima pri tem večjo vlogo, kot se zdi na prvi pogled. Omare, predali in police niso samo način, kako pospraviti stvari. Če so premišljeno načrtovani, pomagajo ohraniti občutek reda in prostornosti. Pomembno je, da razmišljamo o tem, kaj dejansko potrebujemo, koliko prostora za to potrebujemo in kako pogosto bomo posamezne stvari uporabljali. Tako se lahko izognemo omaram, ki so sicer lepe na pogled, a v njih nikoli ni dovolj prostora. Prav pri takšnih odločitvah pridejo do izraza izkušnje strokovnjakov. Svetovalci v Rutarju lahko pomagajo pri iskanju funkcionalnih rešitev, premišljeni razporeditvi pohištva ter izbiri materialov in elementov, ki ustrezajo načinu uporabe prostora. S pomočjo načrtovanja in vizualizacij si je mogoče lažje predstavljati, kako se bodo posamezni elementi povezali v celoto.

Udobje je, ko lahko vsak najde svoje mesto

Življenje pod isto streho je lahko čudovito, vendar to še ne pomeni, da moramo biti ves čas skupaj. Eden od znakov dobro urejenega doma je tudi to, da omogoča različne načine preživljanja časa. Medtem ko eden bere, lahko drugi gleda film. Nekdo lahko dela, drugi se pogovarja s prijatelji. Otrok se lahko igra, starš pa si privošči nekaj mirnih minut ob kavi. Pomembno je, da imamo poleg skupnih prostorov tudi možnost, da si ustvarimo kotiček zase. Za takšno prilagodljivost ni nujno potrebna velika hiša. Tudi v manjšem stanovanju lahko s premišljeno razporeditvijo pohištva ustvarimo različne kotičke. Fotelj ob oknu lahko postane prostor za branje, manjša miza miren kotiček za delo, dobro postavljena sedežna garnitura pa osrednje mesto za druženje. Včasih je dovolj že drugačna postavitev pohištva, primerna svetilka ali manjša knjižna polica, da prostor dobi povsem novo uporabnost.

icon-expand Udobje je, ko lahko vsak najde svoje mesto FOTO: Arhiv naročnika

Udobje je, ko je pot do novega doma brez nepotrebnih skrbi

Opremljanje doma si pogosto predstavljamo kot prijeten del prenove: izbiranje barv, ogledovanje pohištva in predstavljanje, kako bo vse skupaj videti, ko bo končano. Toda med prvo idejo in končnim rezultatom je lahko precej odločitev. Kaj izbrati? Ali bo ustrezalo prostoru? Kako kombinirati različne materiale? Bo dovolj prostora? In kako bo vse skupaj videti v resnici? Če se opremljanja lotimo brez jasnega načrta, se lahko začetno navdušenje hitro spremeni v stres. Zato je proces precej prijetnejši, če pri pomembnih odločitvah nismo sami. A udobje pri opremljanju se ne konča z izbiro pohištva. Pomembno je tudi, kaj se zgodi po nakupu. Zanesljiva dostava in natančna montaža lahko prihranita veliko organizacije, časa in skrbi, še posebej pri večjih kosih pohištva ali opremljanju celotnega prostora. Ko je vse dostavljeno, sestavljeno in postavljeno na svoje mesto, se lahko končno posvetimo tistemu, zaradi česar smo se sploh lotili spremembe – uživanju v svojem domu.

Udobje je, ko je doma vse tako, kot mora biti

Morda je največja napaka pri razmišljanju o udobju doma prav pričakovanje, da mora biti ta videti popolno. Fotografije čudovitih interierjev so lahko odličen vir navdiha, vendar v resničnem življenju na kavču ležijo odeje, na kuhinjskem pultu se znajdejo skodelice, na hodniku čevlji in na jedilni mizi včasih tudi računalnik. In s tem ni prav nič narobe. Dom je vendarle namenjen življenju, ne fotografiranju. Zato je veliko pomembneje, da je prostor funkcionalen, prijeten in prilagojen našim potrebam, kot pa da ves čas deluje brezhibno urejen. Če imamo dovolj prostora za shranjevanje, če se lahko udobno usedemo, pripravimo kosilo brez nepotrebnega prestavljanja stvari, gostimo prijatelje in si ob koncu dneva privoščimo nekaj miru, smo že zelo blizu tistemu, kar si večina želi od svojega doma. Pravo udobje se tako skriva v ravnovesju med lepim videzom in praktičnimi rešitvami. V pohištvu, ki ustreza našim navadam, v premišljeni razporeditvi in v občutku, da smo pri opremljanju sprejeli dobre odločitve. In kadar imamo pri tem na voljo tudi strokovno pomoč, široko izbiro ter podporo vse do dostave in montaže, je lahko celotna izkušnja precej bolj preprosta. Prav to povzema tudi sporočilo Rutar. Dom udobja.

icon-expand Rutar - dom udobja FOTO: Arhiv naročnika

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