Znana Slovenca pričakujeta prvega skupnega otroka

Natalija Gros in Rok Kunaver bosta poleti prvič postala starša skupnemu otroku. Par se je javnosti priljubil že leta 2018, ko sta se spoznala v televizijskem šovu Zvezde plešejo. Po poročanju revije Lady naj bi dojenček privekal na svet že v prihajajočih poletnih mesecih, kar pomeni, da so priprave na novega družinskega člana v polnem teku.
To bo njun prvi skupni otrok, medtem ko ima Natalija že enajstletno hčerko Elo. Za oba starša je to novo življenjsko obdobje priložnost za osvežitev njunega odnosa, ki sta ga pred časom potrdila tudi s poroko.
Njuna zgodba se je začela v šovu Zvezde plešejo
Vse se je začelo v drugi sezoni oddaje Zvezde plešejo, kjer je Natalija kot tekmovalka premagala vso konkurenco in osvojila glavno nagrado. Rok Kunaver, ki je takrat plesal z Martino Plohl, pa se je moral posloviti že v peti oddaji.
Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV