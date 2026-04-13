Slovenska pevka se je razšla po sedmih letih zveze

Po poročanju revije Suzy sta se Neisha in Jernej Celestina že pred časom razšla. Par je svojo zvezo leta 2022 nadgradil z zaroko, ki je bila za pevko veliko presenečenje.
V preteklosti s pesmijo namignila na razhod
Neisha je svoja čustva očitno že pred časom prelila v glasbo. Izdala je pesem Ti nisi ti, ki govori o oddaljevanju partnerjev, izstopa pa tudi njena skladba Najdi me, ki namiguje na konec pomembnega življenjskega obdobja.
Pred kratkim navdušila na dogodku She Rocks
Kljub osebnim preizkušnjam je pevka nedavno navdušila na dogodku She Rocks, kjer je znova dokazala svojo umetniško moč. Na odru je pokazala, da ostaja osredotočena na glasbo in ustvarjanje, s svojim energičnim nastopom pa je brez dvoma navdušila oboževalce.
