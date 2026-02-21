Zadovoljna.si
NIKA KRMEC
Novice

Srce parajoča izpoved znane Slovenke: moje srce je razbito na tisoče koščkov

K.Č
21. 02. 2026 04.00
0

Družbena omrežja je pretresla boleča objava priljubljene vplivnice Nike Krmec. V ganljivem zapisu je sledilcem razkrila, da se je morala posloviti od svoje ljubljene psičke Skeyti, in to po neverjetnih 18 letih skupnega življenja.

Nika Krmec je na družbenih omrežjih poleg njune skupne fotografije zapisala: "Tako težko tole sporočam ... Moje srce je razbito na tisoče koščkov. Skeyti je včeraj zjutraj odšla za mavrico. Upam, da že tečeš, brez bolečin, brez skrbi in da imaš ob sebi najboljšega kuharja, ki ti pripravlja točno takšne obroke, ki jih imaš najraje."

"Si nekaj najlepšega, kar mi je podarilo življenje. Zaradi tebe sem danes boljši človek," je še dodala, zapis pa zaključila z besedami: "Moja največja ljubezen! Hvala, da si delila življenje z mano."

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Sledilci so takoj opazili, kako močna vez je bila med njima. Skeyti je pogosto nastopala v Nikinih zgodbah – od jutranjih crkljanj do skupnih sprehodov in igrivih trenutkov, ki so marsikomu polepšali dan. Zdaj pa je v njenem življenju nastala praznina, ki jo bo težko zapolniti.

Posebej ganljiv je del zapisa, kjer Nika zapiše: 'Zaradi tebe sem danes boljši človek.' S temi besedami je še enkrat poudarila, kako močno je psička zaznamovala njeno življenje.

