Srce parajoča izpoved znane Slovenke: moje srce je razbito na tisoče koščkov

Nika Krmec je na družbenih omrežjih poleg njune skupne fotografije zapisala: "Tako težko tole sporočam ... Moje srce je razbito na tisoče koščkov. Skeyti je včeraj zjutraj odšla za mavrico. Upam, da že tečeš, brez bolečin, brez skrbi in da imaš ob sebi najboljšega kuharja, ki ti pripravlja točno takšne obroke, ki jih imaš najraje."
"Si nekaj najlepšega, kar mi je podarilo življenje. Zaradi tebe sem danes boljši človek," je še dodala, zapis pa zaključila z besedami: "Moja največja ljubezen! Hvala, da si delila življenje z mano."
Sledilci so takoj opazili, kako močna vez je bila med njima. Skeyti je pogosto nastopala v Nikinih zgodbah – od jutranjih crkljanj do skupnih sprehodov in igrivih trenutkov, ki so marsikomu polepšali dan. Zdaj pa je v njenem življenju nastala praznina, ki jo bo težko zapolniti.
