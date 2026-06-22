Tako lepa je bila znana Slovenka na poročni dan

Nika Svetlin, uveljavljeno ime slovenskega medijskega prostora, ki svojo kariero gradi kot voditeljica na radiu in televiziji Veseljak, je minuli konec tedna odprla novo poglavje v svojem zasebnem življenju. V intimnem, a izjemno prefinjenem vzdušju je dahnila usodni 'da' svojemu dolgoletnemu spremljevalcu Juretu.
Po družbenih omrežjih so zaokrožili številni utrinki iz njune poroke, iz katerih je razvidno, da je šlo za izredno romantično poročno slavje, še posebej čudovita pa je bila nevesta, ki je navdušila v prekrasni beli obleki brez naramnic, ki jo je skombinirala z dolgo vlečko.
Kako sta se spoznala Nika in Jure?
Zanimivo je, kako sta se mladoporočenca sploh spoznala. Jure je svojo bodočo ženo Niko prvič opazil na družbenih omrežjih pri skupnem prijatelju Maticu Hercegu, kar je bilo razkrito v objavi na družbenih omrežjih. "Jaz pa tebe poznam iz Hercegovih storijev ... In začela se je pisati pravljica," je zapisal Matic Herceg prav v Instagram zgodbi, ki jo je delil iz poročnega dne.
Na fotografiji lahko vidimo Matica Hercega, ki je bil leta 2023 razglašen za najbolj seksi znanega Slovenca leta, v družbi mladoporočencev. Več o njegovem nazivu najbolj seksi Slovenca leta in izzivu, ki ga je moral premagati, pa si lahko preberete TUKAJ!
Poroke so se udeležili tudi drugi znani Slovenci
Slavja so se udeležili številni znani obrazi, med katerimi sta bila tudi Jaka Šinkovec in njegova zaročenka Tjaša Kramarič, ki sta pred kratkim razkrila, da se bosta kmalu razveselila svojega prvega otroka. Več si lahko preberete TUKAJ! Prisotni sta bili tudi Monika Avsenik in Petra Potrebuješ.
- FOTO: Instagram zgodba
- FOTO: Instagram zgodba
- FOTO: Instagram zgodba
- FOTO: Instagram zgodba
- FOTO: Instagram zgodba
- FOTO: Instagram zgodba
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