Tako lepa je bila znana Slovenka na poročni dan

Nika Svetlin , uveljavljeno ime slovenskega medijskega prostora, ki svojo kariero gradi kot voditeljica na radiu in televiziji Veseljak , je minuli konec tedna odprla novo poglavje v svojem zasebnem življenju. V intimnem, a izjemno prefinjenem vzdušju je dahnila usodni 'da' svojemu dolgoletnemu spremljevalcu Juretu .

Po družbenih omrežjih so zaokrožili številni utrinki iz njune poroke, iz katerih je razvidno, da je šlo za izredno romantično poročno slavje, še posebej čudovita pa je bila nevesta, ki je navdušila v prekrasni beli obleki brez naramnic , ki jo je skombinirala z dolgo vlečko.

Zanimivo je, kako sta se mladoporočenca sploh spoznala. Jure je svojo bodočo ženo Niko prvič opazil na družbenih omrežjih pri skupnem prijatelju Maticu Hercegu, kar je bilo razkrito v objavi na družbenih omrežjih. "Jaz pa tebe poznam iz Hercegovih storijev ... In začela se je pisati pravljica," je zapisal Matic Herceg prav v Instagram zgodbi, ki jo je delil iz poročnega dne.

Na fotografiji lahko vidimo Matica Hercega, ki je bil leta 2023 razglašen za najbolj seksi znanega Slovenca leta, v družbi mladoporočencev. Več o njegovem nazivu najbolj seksi Slovenca leta in izzivu, ki ga je moral premagati, pa si lahko preberete TUKAJ!