Kdo je mož naše olimpijke Nike Vodan?

Nika Vodan, pred poroko Križnar, je ponovno zabeležila izjemen uspeh na olimpijskih igrah, saj je s slovensko mešano ekipo osvojila zlato medaljo v Predazzu. To je že njena tretja olimpijska medalja, vendar prva pod priimkom Vodan, ki ga je prevzela po poroki z Aljažem Vodanom aprila 2024.
Kdo je Aljaž Vodan?
Aljaž Vodan, njen mož, je nekdanji smučarski skakalec in danes trener otrok pri SK Triglav Kranj, kar poudarja skupno ljubezen do smučarskih skokov, ki povezuje zakonca. Njuno razumevanje pritiskov in odrekanj v vrhunskem športu je ključno za Nikino uspešno pot.
Poročila sta se aprila 2024
Nika in Aljaž Vodan, čeprav sta svojo ljubezensko zgodbo dolgo skrivala pred javnostjo, danes predstavljata enega najvidnejših športnih parov v Sloveniji. Poročila sta se aprila 2024. Njuno ozadje v smučarskih skokih ustvarja izjemno sinergijo in globoko medsebojno razumevanje. Oba poznata neizprosen svet vrhunskega športa, kjer so pritiski in odrekanja stalnica, kar jima omogoča, da drug drugega podpirata na edinstven način.
Nika je v različnih intervjujih večkrat poudarila, da ji prav domača podpora in razumevanje, ki ga prejema od Aljaža, vliva dodatno moč, ko se sooča z izzivi na skakalnicah.
Že tretja olimpijska medalja za mlado skakalko
Že dve olimpijski medalji ima Nika pod priimkom Križnar, medaljo na mešani ekipni tekmi v Predazzu pa je osvojila pod priimkom Vodan. Ekipo so poleg Nike Vodan sestavljali še Anže Lanišek, Nika Prevc in Domen Prevc. Več o zmagi naših skakalcev si lahko preberete na 24ur.com v članku Slovenski skakalci prepričljivo do zlate medalje na tekmi mešanih ekip.
