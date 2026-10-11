Nina Pečar sporočila, da se z Boštjanom Romihom razhajata

Nina Pečar je na družbenem omrežju Facebook javno sporočila, da se njena zveza s televizijskim voditeljem Boštjanom Romihom končuje. V dolgem in zelo osebnem zapisu je razkrila svojo plat zgodbe ter zapisala, da se zanjo zaključuje težko obdobje.
"Z Boštjanom se razhajava, leto in pol najhujše nočne more se končuje in niti največjemu sovražniku ne želim, da bi se v razmerju počutil tako ponižano, kot sem se jaz v tem," je med drugim zapisala v Facebook objavi.
Odkrito o bolečih izkušnjah
V objavi je spregovorila o domnevnem poniževanju, nespoštovanju in psihičnem nasilju, ki naj bi ga doživljala med razmerjem. Zapisala je, da se je zaradi številnih besed in dogodkov začela počutiti nevredno, kar naj bi močno vplivalo tudi na njeno duševno počutje.
Žalosten zapis, ki ga je delila na družbenih omrežjih
Kot je pojasnila, se je za javno objavo odločila zato, ker ne želi več molčati o stvareh, ki so jo prizadele. "Ne bom več dovolila, da mi kdorkoli skoraj dnevno govori stvari, kot da sem na dobri poti, da bom cel lajf luzerka," je še zapisala v objavi. Dodala je tudi, da ima dovolj skrivanja in da ne želi več hoditi skozi življenje z občutkom manjvrednosti.
Težave sta poskušala reševati
Nina Pečar je v objavi razkrila tudi, da sta partnerja poskušala svoje težave reševati s partnersko terapijo, vendar se odnos po njenih besedah ni izboljšal. Sama je želela prevzeti svoj del odgovornosti in rešiti zvezo, a je sčasoma ugotovila, da tako ne želi več živeti. Celoten zapis si lahko preberete v njeni Facebook objavi, ki jo najdete spodaj.
Viri: Facebook (Nina Pečar)
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