To je partner Nine Pušlar, s katerim pričakuje otroka

N. Č.
17. 05. 2026 04.00
1

Nina Pušlar je pred kratkim razkrila, da se bo kmalu razveselila svojega prvega otroka. Hitro so se pojavila ugibanja o tem, kdo je oče njenega otroka, zdaj pa je končno jasno, kdo je srečnež, ki je osvojil njeno srce.

Priljubljena pevka Nina Pušlar, ki s svojimi hiti že šestnajst let kraljuje na slovenskih radijskih valovih, stopa v novo obdobje. Pevka, ki je znana po tem, da o svojem intimnem življenju redko govori v medijih, se pripravlja na materinstvo.

Čeprav so se v javnosti pojavljala različna ugibanja o tem, kdo je oče njenega otroka, so najnovejša poročila revije Suzy prinesla jasne odgovore. Nina, ki ostaja zvesta svoji preprosti in naravni podobi, je srečo našla ob partnerju, ki se ukvarja z osebnim razvojem.

Nina Pušlar: ''Če pa ti škornji niso za ta videospot, potem pa res ne vem!''

Kdo je partner Nine Pušlar?

Partner Nine Pušlar naj bi bil Rok Čož, podjetnik, avtor knjig za samopomoč in coach za osebni razvoj. Javnost ga je prepoznala kot njenega izbranca po razkritjih revije Suzy, ki je potrdila, da naj bi pevka z njim pričakovala prvega otroka.

Mediji poročajo, da je par v zadnjih mesecih pogosto opažen skupaj, kar je še dodatno okrepilo govorice o njuni zvezi. Revija Lady je celo namignila, da naj bi pred rojstvom otroka načrtovala poroko, čeprav tega nista uradno potrdila.

Tako je Nina Pušlar prestrašila svojega partnerja

Nina je bila v preteklosti sicer povezana tudi z bobnarjem Dorianom Grando, za katerega so mnogi sprva mislili, da je prav on oče njenega otroka.

Nina Pušlar na koncertu ob materinskem dnevu.FOTO: Matic Kremžar

Nina pričakuje prvega otroka

Nina je aprila razkrila veselo novico in za revijo Suzy potrdila, da pričakuje prvega otroka. Mediji poročajo, da je pevka nastope za poletne mesece že odpovedala, na porodniški dopust pa naj bi odšla že julija. Kljub temu da je nekaj časa na odru ne bomo več mogli spremljati, pa je pred kratkim navdušila na tisoče oboževalcev, ko se je pojavila v Stožicah in zablestela ob Jakovu Jozinoviću, ki je poskrbel za nepozaben spektakel. Več o tem pa si lahko preberete na Bibaleze.si.

UI Vsebina ustvarjena z generativno umetno inteligenco.
KOMENTARJI (1)

rogla 17. 05. 2026 15.51
1 1
Oba nič posebnega!
