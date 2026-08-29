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Nina Savnik - ig
Novice

Znana Slovenka razkrila, da se bo kmalu razveselila deklice

N. Č.
29. 08. 2026 04.00
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Le nekaj mesecev po oznanitvi nosečnosti sta Nina Savnik in njen mož Stefan Ledenčan razkrila spol njunega prvega otroka. Fotografije z zabave razkrivajo, da se bosta kmalu razveselila hčerkice, kar je osrečilo številne oboževalce.

Nina Savnik, ki smo jo spoznali v šovu Sanjski moški, odšteva zadnje mesece do enega najlepših življenjskih poglavij. Nekdanja resničnostna zvezdnica je namreč razkrila, katerega spola je njen prvi otrok. Z možem Stefanom Ledenčanom se bosta razveselila deklice.

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Vesela novica po razkritju nosečnosti

Nina je konec junija prek družbenih omrežij sporočila, da z možem pričakujeta prvega otroka. Takrat spola dojenčka še nista razkrila, zdaj pa sta pripravila priljubljeno zabavo za razkritje spola in veselo novico delila tudi s svojimi sledilci.

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Ob fotografijah z dogodka je bodoča mamica zapisala: "Najina mala princeska", in tako potrdila, da bo njuna družina bogatejša za deklico.

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Ljubezen jo je čakala po šovu

Čeprav je Nina pred leti v oddaji Sanjski moški iskala ljubezen pri Gregorju Čeglaju, se njuna zgodba ni razvila v razmerje. Pravo ljubezen je našla po koncu šova, ko je spoznala Stefana Ledenčana. Od takrat sta praktično nerazdružljiva.

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Njuna zveza je hitro postala resna, lani avgusta pa sta svojo ljubezen okronala še s poroko. Poročno slavje je potekalo v Beogradu, od koder prihaja ženin, po poroki pa sta mladoporočenca uživala na medenih tednih na Maldivih.

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Novo življenjsko poglavje

Za Nino in Stefana bo prihod deklice pomenil začetek povsem novega življenjskega obdobja. Sodeč po objavah na družbenih omrežjih sta nad prihodom prvorojenke navdušena, njuni sledilci pa so pod objavo že zasuli bodoča starša s čestitkami in lepimi željami.

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