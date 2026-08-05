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Nives in Andrei - ig
Novice

Konec ljubezenske zgodbe: Znana Slovenka potrdila razhod z dolgoletnim partnerjem

N. Č.
05. 08. 2026 15.13
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Nives Orešnik in Andrei Lenart sta se razšla. Nives je potrdila, da se je razhod zgodil že pred letom in pol, a še vedno ostajata v spoštljivih odnosih in ohranjata lepe spomine na skupne trenutke.

Nives Orešnik in Andrei Lenart sta se razšla. Potem ko se osebna trenerka in nekdanja misica Nives Orešnik ter igralec Andrei Lenart že dalj časa nista pojavljala skupaj v javnosti, so govorice o razhodu postale neizogibne. Številni sledilci na Instagramu so opazili, da ni več novih skupnih fotografij, prav tako pa se nista več skupaj udeleževala prireditev.

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Nives je sedaj za revijo Lady potrdila to, kar so mnogi sumili: z Andreiem nista več par, razhod pa naj bi se zgodil že pred letom in pol.

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Razšla sta se brez drame

Nekdanja misica in osebna trenerka je poudarila, da je bil razhod skupna odločitev. Med njima ni bilo večjih nesoglasij ali javnih sporov, temveč sta se za konec zveze odločila zrelo in spoštljivo.

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Kot je pojasnila, njun odnos danes temelji predvsem na vzajemnem spoštovanju in lepih spominih na skupna leta. Kljub koncu ljubezenske zveze sta ohranila korekten odnos in brez zamer nadaljujeta vsak svojo pot, je še povedala za revijo Lady.

POPkast z Andreiem Lenartom in novinarko Evo Mavrič.
POPkast z Andreiem Lenartom in novinarko Evo Mavrič.FOTO: Damjan Žibert

Sodeluje z velikimi imeni

Andrei Lenart je v zadnjem obdobju dosegel tudi pomemben karierni mejnik, saj je sodeloval pri odmevnem filmskem spektaklu Odiseja režiserja Christopherja Nolana. Slovenski igralec je v filmu tri mesece snemal vlogo Odisejevega vojščaka oziroma člana posadke, pri tem pa delal na različnih lokacijah v Grčiji, Italiji, na Islandiji in Škotskem.

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Na setu je sodeloval z nekaterimi največjimi hollywoodskimi zvezdniki, med njimi so Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway in Robert Pattinson. O sodelovanju pri omenjeni uspešnici je spregovoril tudi za 24ur.com, več pa si lahko preberete TUKAJ!

Andrei Lenart za 24ur.com spregovoril o Odiseji.
Andrei Lenart za 24ur.com spregovoril o Odiseji.FOTO: 24ur.com
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KOMENTARJI (2)

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Rock8 06. 08. 2026 16.05
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Prov,komu mar,očitno nikomut
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Rock8 06. 08. 2026 16.05
0 0
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