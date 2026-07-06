Nizozemec in Slovenka si bosta usodni 'da' izrekla v Laškem

Festival, ki letos doživlja že svojo 61. izvedbo, je v desetletjih prerasel okvirje običajne glasbene prireditve. Za marsikoga predstavlja tradicionalni poletni vikend, na katerem se prepletajo koncerti, srečanja s prijatelji, lokalni običaji in sproščeno festivalsko vzdušje.

Zakaj nas poletni festivali še vedno tako privlačijo?

Prav poletni festivali so za mnoge priložnost za odklop od vsakdanjih obveznosti. Ne privabljajo le ljubiteljev glasbe, temveč tudi ljudi, ki iščejo nova doživetja, spontana srečanja in nekaj dni drugačnega ritma. Prav zato se številni v Laško vračajo iz leta v leto.

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Na odru največja domača imena in legendarni Parni Valjak

Ljubitelji slovenske glasbe tudi letos ne bodo razočarani. Na odrih bodo med drugim nastopili Vlado Kreslin, Fehtarji, Mi2, Šank Rock in New Game Over, festivalsko vzdušje pa bo dodatno ogrel tudi legendarni Parni Valjak. Festival vsako leto privabi obiskovalce iz vse Slovenije in tujine. Lani so bile vstopnice razprodane že pred začetkom dogajanja, zato organizatorji tudi letos priporočajo pravočasen nakup vsem, ki si želijo brezskrbno festivalsko izkušnjo. Vstopnice lahko kupite TUKAJ .

icon-expand Nastopajoči na festivalu Laško Pivo in cvetje. FOTO: Arhiv naročnika

Priložnost tudi za novo generacijo glasbenikov

Festival pa ne odpira vrat le uveljavljenim imenom. Ena od novosti letošnjega festivala je projekt Laško glasbeni poligon, ki je mladim in še neuveljavljenim glasbenikom ponudil priložnost za nastop pred večtisočglavo publiko. V preteklem mesecu smo vam na portalih Zadovoljna.si in Moškisvet.com predstavili finaliste projekta. Po izboru organizatorjev bodo na festivalu nastopili Vipavski kvintet, Dvojčici, KikiFly in Jacksoni, že prej pa so si nastop zagotovili tudi Mint, Cherry Flavoured, Dunja Vrhovnik in skupina Paul Grem, ki bodo nastopili na odru Zlatorog. Za številne med njimi bo to največji nastop v karieri doslej. Poleg znanih imen bodo tako obiskovalci lahko odkrivali tudi nove obraze domače glasbene scene. Ravno to je tudi eden od čarov festivalov – nikoli ne veš, ali boš med nastopajočimi odkril glasbenika, ki bo čez nekaj let polnil največje koncertne dvorane.

icon-expand Poleg znanih imen bodo obiskovalci lahko odkrivali tudi nove obraze domače glasbene scene. FOTO: Arhiv naročnika

Dogodki, ki ohranjajo tradicijo

Čeprav je glasbeni program osrednji del dogajanja, je prav tradicija tista, ki Laško Pivo in cvetje loči od številnih drugih poletnih dogodkov. Tudi letos bodo obiskovalci lahko spremljali tradicionalno Ohcet po stari šegi, Festival plehmuzik, Parado Pivo in cvetje ter nastope Laške pihalne godbe, Mažoret Laško in Bobnarske skupine Laško.

icon-expand Tradicija je tista, ki Laško Pivo in cvetje loči od številnih drugih poletnih dogodkov. FOTO: Arhiv naročnika

Ljubezenska zgodba, ki bo zaznamovala letošnji festival

Posebno pozornost bo letos zagotovo pritegnila tudi Ohcet po stari šegi. Prvič v zgodovini te tradicionalne prireditve se bo namreč poročil mednarodni par. Nevesta Vesna in ženin Freek iz Nizozemske sta si za svojo poroko izbrala prav Laško. Kot pravita, ju ni prepričala le lokacija, ampak predvsem zgodba skupnosti, tradicije in gostoljubnosti, ki jo domačini ohranjajo že desetletja. Njuna zgodba je lep opomnik, da festival ni zgolj glasbeni dogodek, temveč tudi prostor srečevanja različnih kultur, ljudi in življenjskih zgodb.

icon-expand Prvič v zgodovini Ohceti po stari šegi, se bo poročil mednarodni par. FOTO: Arhiv naročnika

Koliko stane festivalski vikend?