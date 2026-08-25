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Justin Bieber in Hailey Bieber
Novice

Njun sin je dopolnil dve leti: Justin in Hailey Bieber delila prisrčne družinske trenutke

E.S.
25. 08. 2026 03.03
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Čeprav Justin in Hailey Bieber le redko pokažeta utrinke svojega družinskega življenja, sta tokrat naredila izjemo. Ob drugem rojstnem dnevu sina Jacka Bluesa sta z oboževalci delila nekaj prisrčnih trenutkov in pokazala, kako zelo se je njuno življenje spremenilo, odkar sta postala starša.

Hailey je ob tej priložnosti na Instagramu objavila serijo družinskih fotografij in ob njih zapisala: Naš sladki fant je star dve leti. Vse najboljše, Jack Blues. Kot poročata Hola! in drugi ameriški mediji, fotografije ponujajo redek vpogled v družinske trenutke, ki jih par običajno ohranja zase.

Med posnetki so sproščeni trenutki v naravi, skupni objemi med mamo in sinom ter prizori, ki razkrivajo, kako danes preživljajo čas daleč od žarometov. Na eni od fotografij Justin sina drži za roko med sprehodom v naravi, na drugi družina skupaj počiva na kavču, na tretji pa Hailey sina objema na travniku.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Od zvezdniškega para do predanih staršev

Čeprav sta Justin in Hailey med najbolj fotografiranimi pari na svetu, sta se po rojstvu sina avgusta 2024 odločila, da bo Jack odraščal čim dlje od medijske pozornosti. Občasno sicer delita utrinke družinskega življenja, vendar dosledno pazita, da njegovega obraza ne izpostavljata javnosti.

To pravilo sta ohranila tudi takrat, ko se je Jack pojavil v povezavi z Justinovim glasbenim ustvarjanjem. Kot navaja Hola!, je malček nastopil v videospotu za pesem Yukon, vendar sta starša tudi takrat poskrbela, da njegova identiteta ni bila razkrita.

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Hailey odkrito o materinstvu

V zadnjih mesecih je Hailey večkrat spregovorila tudi o tem, kako močno jo je spremenilo materinstvo. V letošnjem intervjuju za revijo Interview Magazine je priznala, da jo kot mamo pogosto spremlja skrb za prihodnost.

To je verjetno največja tesnoba, ki jo imam kot starš, je dejala o svetu, v katerem odrašča njen sin. Dodala je, da jo pogosto skrbi, kakšna prihodnost čaka današnje otroke.

Kljub izzivom pa je večkrat poudarila, da je materinstvo izpolnilo njeno dolgoletno željo po družini. V pogovoru je razkrila tudi, da si z Justinom v prihodnosti želita še otrok, čeprav se za zdaj osredotočata na odraščanje Jacka.

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Justin in Hailey Bieber z otrokom
Justin in Hailey Bieber z otrokomFOTO: Profimedia

Jack je spremenil tudi njun pogled na javnost

V preteklosti sta bila Justin in Hailey pogosto tarča govoric in medijskih špekulacij, po rojstvu sina pa sta postala še bolj zaščitniška. Hailey je lani za GQ povedala, da se oba zelo trudita najti ravnovesje med javnim življenjem in pravico svojega sina do zasebnosti. Ob tem je poudarila, da bosta vsako odločitev glede njegove izpostavljenosti sprejemala sproti.

Drugi rojstni dan malega Jacka je tako še en opomnik, kako zelo se je življenje slavnega para spremenilo v zadnjih dveh letih. Danes se zdi, da so koncerti, modne kampanje in poslovni uspehi le del njunega sveta, v njegovem središču pa ostaja družina.

Viri: Hola!, E! News, US Magazine

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