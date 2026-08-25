Njun sin je dopolnil dve leti: Justin in Hailey Bieber delila prisrčne družinske trenutke

Hailey je ob tej priložnosti na Instagramu objavila serijo družinskih fotografij in ob njih zapisala: Naš sladki fant je star dve leti. Vse najboljše, Jack Blues. Kot poročata Hola! in drugi ameriški mediji, fotografije ponujajo redek vpogled v družinske trenutke, ki jih par običajno ohranja zase. Med posnetki so sproščeni trenutki v naravi, skupni objemi med mamo in sinom ter prizori, ki razkrivajo, kako danes preživljajo čas daleč od žarometov. Na eni od fotografij Justin sina drži za roko med sprehodom v naravi, na drugi družina skupaj počiva na kavču, na tretji pa Hailey sina objema na travniku.

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Od zvezdniškega para do predanih staršev

Čeprav sta Justin in Hailey med najbolj fotografiranimi pari na svetu, sta se po rojstvu sina avgusta 2024 odločila, da bo Jack odraščal čim dlje od medijske pozornosti. Občasno sicer delita utrinke družinskega življenja, vendar dosledno pazita, da njegovega obraza ne izpostavljata javnosti. To pravilo sta ohranila tudi takrat, ko se je Jack pojavil v povezavi z Justinovim glasbenim ustvarjanjem. Kot navaja Hola!, je malček nastopil v videospotu za pesem Yukon, vendar sta starša tudi takrat poskrbela, da njegova identiteta ni bila razkrita.

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Hailey odkrito o materinstvu

V zadnjih mesecih je Hailey večkrat spregovorila tudi o tem, kako močno jo je spremenilo materinstvo. V letošnjem intervjuju za revijo Interview Magazine je priznala, da jo kot mamo pogosto spremlja skrb za prihodnost. To je verjetno največja tesnoba, ki jo imam kot starš, je dejala o svetu, v katerem odrašča njen sin. Dodala je, da jo pogosto skrbi, kakšna prihodnost čaka današnje otroke. Kljub izzivom pa je večkrat poudarila, da je materinstvo izpolnilo njeno dolgoletno željo po družini. V pogovoru je razkrila tudi, da si z Justinom v prihodnosti želita še otrok, čeprav se za zdaj osredotočata na odraščanje Jacka.

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icon-expand Justin in Hailey Bieber z otrokom FOTO: Profimedia

Jack je spremenil tudi njun pogled na javnost