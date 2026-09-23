Stožice bodo pokale po šivih, na Noč Modrijanov prihaja več kot 20.000 ljudi

Stožice se pripravljajo na Noč Modrijanov, oder bo visok več kot 19 metrov
Priprave na enega največjih glasbenih dogodkov letošnje jeseni so v polnem teku. Noč Modrijanov bo Areno Stožice napolnila jutri in v petek, 24. in 25. septembra, ko naj bi se v dveh večerih zbralo več kot 20.000 obiskovalcev. Organizatorji zato obiskovalce pozivajo, naj se na pot odpravijo pravočasno. V Stožicah že potekajo intenzivne priprave na dva velika koncertna večera. Tehnične ekipe postavljajo oder, ki bo v višino meril več kot 19 metrov, in pripravljajo vse potrebno za letošnjo Noč Modrijanov.
Pričakujejo več kot 20.000 obiskovalcev
V dveh večerih naj bi Stožice obiskalo skupno več kot 20.000 ljudi, zato organizatorji opozarjajo predvsem na pravočasen prihod. Obiskovalcem svetujejo, naj se proti Ljubljani odpravijo dovolj zgodaj ter pred prihodom preverijo možnosti prevoza in parkiranja.
Parkirna mesta neposredno ob Stožicah bodo predvidoma hitro zapolnjena, zato organizatorji priporočajo uporabo drugih parkirišč po Ljubljani. Med možnostmi so parkirna hiša Center Stožice, parkirišča na Kranjčevi, pri Žalah in Novih Žalah, Ekonomski fakulteti, Fakulteti za družbene vede, Modrem kvadratu, WTC-ju in Dunajskih kristalih.
Na dogodek tudi brezplačno z avtobusom
Za obiskovalce bo na voljo tudi brezplačen prevoz z avtobusi Ljubljanskega potniškega prometa. Brezplačen prevoz bo zagotovljen tri ure pred začetkom prireditve in tudi po njenem zaključku, tako v četrtek kot v petek. Za brezplačno vožnjo bodo obiskovalci lahko pokazali vstopnico za dogodek ali posebno QR-kodo, ki je na voljo prek spletnih strani in družbenih omrežij Modrijanov. Organizatorji obiskovalce pozivajo, naj pred odhodom preverijo vse pomembne informacije, se na pot odpravijo dovolj zgodaj in ob prihodu upoštevajo navodila osebja na prizorišču.
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