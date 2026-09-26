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Noc Modrijanov 2026
Novice

Noč Modrijanov navdušila več kot 20 tisoč obiskovalcev: spektakel, ki bo še dolgo odmeval

Zadovoljna.si
26. 09. 2026 04.00
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Ljubljanske Stožice so gostile eno največjih glasbenih produkcij pri nas. Dvodnevna Noč Modrijanov je na enem mestu združila približno tisoč nastopajočih, več kot 20 tisoč obiskovalcev, številne glasbene zvezde in ganljive življenjske zgodbe. V štiriurnem spektaklu se je zvrstilo kar 99 programskih točk, ki so slavile slovensko glasbo, povezanost, družino in skupnost.

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Letošnja Noč Modrijanov v Areni Stožice je bila rezultat dveh let priprav. Na odru in pod njim je sodelovalo približno tisoč nastopajočih, obiskalo pa jo je več kot 20 tisoč ljudi. V štirih urah se je zvrstilo 99 programskih točk, ki so združile orkestre, ansamble, harmonikarje, pevce, plesalce in številne glasbene goste.

Posebno pozornost je pritegnila mogočna scena v obliki čebeljega satja, s katere so se nastopajoči na dvižnih odrih dvigovali pred navdušeno občinstvo.

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"Za Modrijane je Noč Modrijanov slavljenje Boga in Božji blagoslov, da lahko vse to soustvarjamo z izjemnimi ekipami doma v Sloveniji," pojasnjujejo Modrijani. Ob tem poudarjajo, da dogodek predstavlja tudi pomembno promocijo skupine in slovenske glasbe nasploh.

Noc Modrijanov 2026
Noc Modrijanov 2026FOTO: Nmedia

Svet je mogoče spremeniti na bolje

Rdeča nit letošnje prireditve je bila misel, da je svet mogoče spremeniti na bolje. "Za dosego tega cilja pa je treba gojiti dobre in lepe medsebojne odnose, ljubezen do družine in skupnosti, Slovenije in sveta ter dober odnos do okolja," poudarja Blaž Švab.

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Osrednji simbol večera je bila čebela, ki predstavlja delavnost, družino, skupnost in skrb za naravo. Prav te vrednote so bile v ospredju celotnega glasbenega spektakla.

Obiskovalce je v večer tradicionalno popeljala slovenska himna v izvedbi Eve Brumen Košar, med obiskovalci petkovega koncerta pa je bila tudi predsednica republike Nataša Pirc Musar.

Eden največjih glasbenih projektov pri nas

Noč Modrijanov je bila tudi tehnično izjemno zahteven projekt. V Stožicah je stal več kot 19 metrov visok in več kot 50 metrov širok oder. Scenografijo so dopolnjevali dvižni odri in sistem tunelov pod glavnim odrom.

Za svetlobne učinke je skrbelo več kot tisoč luči, zvok pa je potoval prek približno 130 avdio kanalov. Posebej izdelani dvižni odri so lahko hkrati pred občinstvo dvignili do 50 nastopajočih.

"Celotno sceno in produkcijo so soustvarjale izjemne ekipe ljudi, ki so več mesecev garali, spali po nekaj ur na dan in se z izrednimi napori trudili za vsako podrobnost," pravi Blaž Švab.

Noc Modrijanov 2026
Noc Modrijanov 2026FOTO: Nmedia

Zbrana praktično vsa generacija slovenske glasbe

Na odru so se srečale različne generacije slovenskih glasbenikov. Poleg Modrijanov so nastopili Simfonični orkester Cantabile, Magnifico, Žan Serčič, Fehtarji, Vili Resnik, Miran Rudan, Bojan Cvjetićanin in številni drugi.

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Posebno mesto so imeli legendarni Štirje kovači, eden najpomembnejših ansamblov v zgodovini slovenske narodno-zabavne glasbe. Kar pet nastopajočih nosi državno odlikovanje red za zasluge Republike Slovenije: Štirje kovači, Andrej Bergant, Alfi Nipič, Elda Viler in Oto Pestner.

Na odru niso manjkali niti Guinnessovi rekorderji. Med njimi sta bila harmonikar Robert Goter, ki je postavil rekord v neprekinjenem igranju harmonike, in Anže Zavrl, ki je Guinnessov rekord dosegel med tekom maratona s harmoniko.

Noc Modrijanov 2026
Noc Modrijanov 2026FOTO: Nmedia

Kar 250 mladih glasbenikov na enem odru

Pomemben del prireditve so predstavljali mladi glasbeniki. Na odru je nastopil veliki zbor, sestavljen iz približno 250 pevcev iz 50 različnih ansamblov. Skupaj z Dejanom Vunjakom in Modrijani so zapeli pesem Bo moj vnuk še pel slovenske pesmi.

Na razpis za nastop se je prijavilo kar 320 mladih glasbenikov, med katerimi so Modrijani izbrali šest posameznikov in skupin, ki so dobili priložnost nastopiti pred polnimi Stožicami.

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Ganljive zgodbe, ki so se dotaknile občinstva

Med najbolj čustvenimi trenutki večera je bil nastop otrok in mladostnikov z Inštituta Zlata pentljica, ki so premagali raka. Svoje življenjske zgodbe so delili z občinstvom in poslali močno sporočilo upanja, poguma ter vztrajnosti. Obiskovalce je navdušil tudi Jaka Lazar, uspešen športnik specialne olimpijade in velik oboževalec Modrijanov.

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Poseben trenutek je predstavljala tudi zaroka Lucije Dolar in Martina Račiča, ki sta si želela ta pomemben življenjski korak narediti prav na odru Noči Modrijanov.

Posebni harmoniki za izjemna mlada glasbenika

Veliko pozornosti sta požela mladi slepi harmonikar Tilen Kogovšek in Gašper Jelenc, ki po hudi poškodbi roke harmoniko igra le s tremi prsti. Modrijani so obema podarili posebno harmoniko edicije Modrijani ter tako nagradili njuno vztrajnost in predanost glasbi.

Noc Modrijanov 2026
Noc Modrijanov 2026FOTO: Nmedia

Noč, posvečena atu Modrijanu

Eden najbolj ganljivih trenutkov večera je bil poklon Petru Švabu, ki ga Modrijani ljubkovalno kličejo ata Modrijan. Skupino spremlja že vseh 26 let, v tem času pa je bil z njimi na približno 5.200 nastopih. Pomagal jim je pri organizaciji, ozvočenju, prevozih in številnih drugih opravilih v zakulisju.

Modrijani so izračunali, da jim je v vseh teh letih posvetil kar 14 let svojega življenja, zato so letošnjo Noč Modrijanov posvetili prav njemu. Poseben pečat večeru sta dodala tudi Nejli in Staš Švab, otroka Roka Švaba, ki sta prvič nastopila na Noči Modrijanov.

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Tisti, ki so dogodek zamudili, si ga bodo lahko ogledali na platformi VOYO in v programu POP TV, nastaja pa tudi dokumentarni film, ki bo razkril zakulisje ene največjih glasbenih produkcij v Sloveniji.

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