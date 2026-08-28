Norveški kralj Harald V. preminil: Prestol prevzema princ Haakon

Norveška žaluje. V petek ob 6.35 po lokalnem času je v univerzitetni bolnišnici v Oslu umrl kralj Harald V., ki je bil star 89 let. Bil je najstarejši evropski vladajoči monarh in ena najbolj priljubljenih osebnosti v sodobni zgodovini Norveške. Njegovo smrt sta potrdila norveški kraljevi dvor in več mednarodnih medijev, med njimi CNN in BBC. Na prestol je takoj stopil njegov sin Haakon, ki bo vladal kot kralj Haakon VIII.

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Kralj, ki je Norvežane vodil skoraj 35 let

Harald V. je na prestol sedel leta 1991 po smrti svojega očeta Olava V. V času njegove vladavine je Norveška doživela pomembne družbene spremembe, kralj pa je veljal za simbol stabilnosti in povezanosti naroda. Čeprav je imel predvsem ceremonialno vlogo, je bil izjemno cenjen med državljani, ki so ga videli kot dostopnega, poštenega in sodobnega vladarja.

icon-expand Norveški kralj Harald FOTO: Profimedia

V zadnjih letih se je večkrat soočal z zdravstvenimi težavami, vendar je vztrajal, da ne bo abdiciral. Večkrat je poudaril, da je kraljeva prisega dosmrtna zaveza. Po hospitalizaciji zaradi hemolitične anemije se je njegovo stanje v zadnjih dneh močno poslabšalo, v petek zjutraj pa je mirno preminil v krogu najbližjih.

Ljubezenska zgodba, ki je spremenila monarhijo

Harald V. je pomemben pečat pustil tudi v zasebnem življenju. Dolga leta se je boril za pravico do poroke s Sonjo Haraldsen, ki ni prihajala iz plemiške ali kraljeve družine. Njuna zveza je bila v času nastanka deležna številnih pomislekov, vendar je kralj vztrajal pri svoji odločitvi. Poročila sta se leta 1968, danes pa številni zgodovinarji to odločitev vidijo kot pomemben korak v modernizaciji norveške monarhije. Prav zaradi te zgodbe je kraljeva družina postopoma postala bližje navadnim ljudem, Harald pa je veljal za monarha, ki je znal ohraniti tradicijo in hkrati sprejemati spremembe sodobnega časa.

Težki časi za kraljevo družino

Smrt kralja prihaja v obdobju, ko se norveška kraljeva družina sooča z več izzivi. Posebno pozornost javnosti je v zadnjih mesecih pritegnila princesa Mette-Marit, ki se spopada z zdravstvenimi težavami, obenem pa je bila deležna medijske pozornosti zaradi razkritij o preteklih stikih z Jeffreyjem Epsteinom, za katere se je tudi javno opravičila. Družino je pretresel tudi primer Mariusa Borga Høibyja, sina Mette-Marit iz prejšnjega razmerja, ki je bil letos obsojen zaradi kaznivih dejanj. Zaradi teh dogodkov se je v javnosti odprla razprava o prihodnosti norveške monarhije, vendar analitiki poudarjajo, da osebna priljubljenost kralja Haralda zaradi teh afer ni bila resneje omajana.

Nova doba pod vodstvom kralja Haakona

Po očetovi smrti je prestol prevzel prestolonaslednik Haakon. Poznavalci menijo, da je na odgovorno nalogo dobro pripravljen, saj je desetletja sodeloval z očetom in ga v zadnjih letih pogosto nadomeščal pri uradnih dolžnostih. Pred njim pa bodo številni izzivi, med drugim tudi ohranjanje zaupanja v monarhijo in soočanje s težavami, ki so v zadnjem času zaznamovale kraljevo družino. Kljub negotovosti, ki jo prinaša nova doba, se Norvežani danes predvsem poslavljajo od človeka, ki je skoraj tri desetletja in pol predstavljal simbol narodne enotnosti. Harald V. za sabo pušča bogato dediščino in pomembno poglavje v zgodovini norveške monarhije.

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