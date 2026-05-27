Kdo bo letos nastopil na festivalu Pivo in cvetje?

V naslednjih tednih bomo na portalih Zadovoljna.si in Moški svet skupaj s spremljajočimi vsebinami na družbenih omrežjih postopoma predstavljali vseh 16 kandidatov. Razkrili ozadja njihovih poti, njihove ustvarjalne začetke in osebne trenutke, ki so jih oblikovali kot glasbenike.

Festival Laško Pivo in cvetje že desetletja velja za enega najpomembnejših poletnih glasbenih dogodkov v Sloveniji

Njegova zgodovina sega v leto 1964, v tem času pa je postal mnogo več kot le festival. Postal je tradicija, družabni dogodek in prostor, kjer se srečujejo generacije. V času festivala Laško živi kot središče glasbe, druženja in poletnega utripa celotne države. Organizatorji festival pogosto opisujejo kot dogodek, ki združuje tradicijo, kakovostno glasbo in pristno festivalsko vzdušje, ki ga dopolnjuje srčnost mesta in ljudi. Glasbeni program vsako leto ponuja raznolikost. Na odru se najdejo največja ima slovenske glasbene scene do gostov iz regije in širše, kar festivalu daje prepoznaven pečat odprtosti in širine.

icon-expand Laško Pivo in cvetje FOTO: Arhiv naročnika

V središču letošnje zgodbe festivala je tudi nova priložnost za mlade ustvarjalce, ki bodo prvič dobili možnost nastopiti na velikem odru Laško Pivo in cvetje. Ta oder že desetletja gosti največja imena slovenske in regionalne glasbene scene, letos pa se mu pridružuje nova generacija, ki si želi svojo priložnost šele izboriti. Organizatorji poudarjajo, da festival ostaja zvest svoji tradiciji, hkrati pa se zaveda pomena razvoja nove glasbene energije.

Laško Glasbeni poligon kot platforma za nove glasbene zgodbe

Projekt Laško Glasbeni poligon je nastal kot odgovor na potrebo po podpori mladim in še neuveljavljenim glasbenikom, ki iščejo svoj prostor v širšem glasbenem prostoru. Gre za platformo, ki združuje glasbo, ustvarjalnost, mentorstvo in medijsko izpostavljenost, hkrati pa glasbenikom omogoča, da svoje delo predstavijo širši javnosti. V projektu sodelujejo tudi trije pomembni medijski partnerji, ki skupaj pokrivajo različne glasbene zvrsti in s tem zagotavljajo širok glasbeni spekter. Vsak od njih prispeva svoj pogled na sodobno glasbeno ustvarjanje: od pop in rock izvajalcev, do popularne glasbe in narodnozabavne scene. Takšna raznolikost omogoča, da so v projekt vključeni različni glasbeni izrazi, kar dodatno potrjuje širino in živost slovenskega glasbenega prostora. Med prijavljenimi izvajalci je strokovna komisija izbrala šestnajst glasbenih imen: Cherry Flavoured, Jacksoni, Paul Grem, Mint, Hmeljbojsi, Vipavski kvintet, Ansambel Vrabci, Dedka na svobodi, duet Dvojčici in Samanta Kunšt, Gino Marino, Mario Veliki, Yan Baray, Patrik Prelec, Dunja Vrhovnik ter Kikifly. Gre za raznoliko skupino posameznikov in zasedb, ki prihajajo iz različnih glasbenih okolij in žanrov, a jih povezuje enaka želja: ustvarjati in svojo glasbo predstaviti širši publiki.

icon-expand Laško glasbeni poligon FOTO: Arhiv naročnika

Glasbeni izzivi, mentorstvo in pot do velikega odra

Projekt glasbenikom ponuja tudi konkretne izzive, s katerimi bodo lahko pokazali svojo ustvarjalnost in odrsko prezenco. V okviru projekta bodo sodelovali v različnih glasbenih nalogah, reinterpretacijah skladb in kreativnih pristopih, ki bodo testirali njihovo prilagodljivost in umetniško širino. Poleg tega bodo imeli tudi mentorsko podporo, ki jim bo pomagala pri razvoju njihovega glasbenega izraza. Pomemben del projekta je tudi medijska zgodba, ki bo šestnajsterico približala širši javnosti. Na portalih Zadovoljna.si in Moški svet bomo v prihodnjih tednih postopoma objavljali predstavitve vseh izbranih glasbenikov, pri čemer bomo posebno pozornost namenili njihovim osebnim zgodbam in ustvarjalnim procesom. Tovrstne vsebine bodo dopolnjene tudi z objavami na družbenih omrežjih, zato nam ne pozabite slediti.

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