Nuša Lesar z novo rubriko o duševnem zdravju

Nuša Lesar z razlagalnimi videi nagovarja mlade

Nuša Lesar kot voditeljica informativne oddaje Svet na Kanalu A že vrsto let spremlja številne življenjske zgodbe ljudi. V Svetu so poročali o tragičnih in pretresljivih usodah, pa tudi o zgodbah, ki so povezale celotno državo. "Prav v teh trenutkih, ko zaigrajo čustva, se pokaže naša sposobnost povezanosti. Vedno me je zanimalo, kaj nas v resnici povezuje in kako lahko to bližino ter razumevanje ohranimo tudi v vsakdanjem življenju. Kako ostati notranje miren, ko stvari ne gredo po načrtih, ko nismo na vrhuncu svojih moči in po drugi strani, kako takrat, ko smo močni, stabilni in uspešni, to energijo usmeriti v podporo drugim, ki svojo pot še iščejo," pravi Nuša.

icon-expand Nuša Lesar. FOTO: POP TV

Odkar je postala mama, tovrstne teme doživlja še bolj osebno. "Ob tem se mi je odprl širši spekter vprašanj in izkušenj; od stisk, povezanih z nastankom družine, izzivov poporodnega obdobja, do vsakodnevnih dilem starševstva, odnosov in usklajevanja različnih življenjskih vlog. V pogovorih z ljudmi vse pogosteje ugotavljam, da se ženemo za ideali, se primerjamo in razočarano ugotavljamo, da nismo dovolj."

V oddaji Svet na Kanalu A že tako večkrat gosti strokovnjake, ki se na tak ali drugačen način ukvarjajo s pristiski in stiskami, ki pa jih vse pogosteje doživljajo mladi. Zato bo vsak ponedeljek na Instagramu oddaje Svet objavljala posebne razlagalne videe, ki bi jih moral slišati vsak, ki se obremenjuje in primerja z navidezno popolnim življenjem.

"Prav zato želim svoj glas in vpliv, ki ga imam kot medijska osebnost, usmeriti v teme, povezane z duševnim zdravjem. V okviru tega projekta bom v oddaji Svet pripravljala poglobljene pogovore s strokovnjaki, ki nam lahko pomagajo razumeti izzive sodobnega življenja in nam jih pomagajo nagovoriti. Na družbenih omrežjih pa bodo vsebine zaživele v nekoliko drugačni, bolj sproščeni obliki. Objavljala bom krajše in tudi bolj lahkotne vsebine, razlagalnike, s katerimi želim odpirati prostor za pogovor, detabuizirati stiske ter približati realnejšo podobo vsakdanjega življenja."

Rubrika bo zaživela pod naslovom Svetovno, kot pravi Nuša zato, ker se včasih počutimo svetovno, včasih pa tudi ne. In to je realno.

"Verjamem, da lahko kot družba napredujemo le, če znamo bolje razumeti svoja čustva, odzive in stiske, hkrati pa smo opremljeni z orodji, ki nam te izzive pomagajo premagovati. Verjamem, da smo ljudje sposobni več, kot si včasih priznamo. Če bomo znali graditi bolj iskren odnos do sebe in sveta okoli nas, lahko ustvarimo temelje za bolj mirno in dolgoročno tudi bolj zadovoljno prihodnost," še zaključuje Nuša Lesar.