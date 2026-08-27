Zadovoljna.si
Še nimaš računa?
Prijavi se
Temni način
Nastavitve Odjava
DOMOV
Novice
Trači
Narodna
Moda
Trajnostna moda Ulična moda Moda slavnih
Lepota
Koža Ličenje Ženske frizure Nohti
Zdravje
Prehrana Šport Menopavza
Horoskop
Dnevni horoskop Tedenski horoskop Astrologija
Osebna rast in odnosi
Osebna rast Odnosi Seks
Intervju
Potovanja
Slovenija Svet
Kraljevo
Oddaje
Kmetija Nemirna kri Ljubezen po domače Skrito v raju Slovenija ima talent
Nizozemska princesa Alexia
Novice

Od upornice do čudovite mladenke: princesa Alexia je blestela ob svoji materi Máximi

N.R.A.
27. 08. 2026 03.40
0

Nizozemska princesa Alexia je na dirkališču v Zandvoortu zasijala v elegantnem črnem kombinezonu. Njen prefinjen modni slog in naravna eleganca sta dokazala, da se je nekoč uporniška mladenka razvila v pravo modno navdihujočo osebnost.

Nizozemska kraljeva družina je obiskala dirko formule 1 v Zandvoortu. Kralj Willem-Alexander, kraljica Máxima in princesa Alexia so si ogledali dogajanje v boksih in navdušili oboževalce s svojo sproščenostjo.

Vsa pozornost je bila usmerjena v devetnajstletno študentko Alexio, ki se je iz uporniške najstnice prelevila v prefinjeno mlado damo. V drznem črnem kombinezonu je blestela, a kljub eleganci ostala naravna. Zbrani so bili ganjeni ob njenem toplem in iskrenem objemu z materjo, kraljico Máximo.

Nizozemska princesa Alexia
Nizozemska princesa AlexiaFOTO: Profimedia

Nizozemska kraljeva družina se je po poletnih počitnicah v Grčiji skupaj udeležila dirke. Princesa Alexia, ki trenutno študira v Londonu, se je dogodka udeležila redko, zato je bil njen obisk še toliko bolj poseben. Vrhunec dneva je bilo predvajanje himne med bučnim navijanjem množice. Mediji princeso Alexio čedalje bolj prepoznavajo kot modno ikono, saj uspešno združuje eleganten videz in pristno družinsko toplino.

Redek javni nastop princese Alexie kaže na sodoben pristop nizozemske kraljeve družine do javnosti. Čeprav se Alexia šola v tujini, je z obiskom športnega dogodka v Zandvoortu potrdila svojo vlogo v monarhiji. Družina s takšnimi dogodki utrjuje svojo povezanost in pomen v nizozemski družbi.

Mailing
Zadovoljne e-novice
Si že prijavljen na vse naše e-novice?

Vir: Profimedia

UI Del vsebine je ustvarjen s pomočjo generativne umetne inteligence.
princesa Alexia kraljica Maxima kraljeva druzina formula 1 modni stil
Potovanja

Košček raja, ki je videti kot iz pravljice

Moda

Kako to jesen nositi klasično belo majico

Zadovoljna.si Kljub enojni obrvi je postala izjemno uspešna manekenka
Bibaleze.si V modri obleki je bila videti kot prava boginja
Zadovoljna.si Zvezdnica s svojim videzom navdušila na milanskem tednu mode
Zadovoljna.si V prosojni obleki je pritegnila vso pozornost
24ur.com Oblikovalka in modna stilistka Tine Gaber Golob: Obleka izžareva klasiko
Zadovoljna.si Očarala v rožnati obleki, ki si jo želi vsaka
Zadovoljna.si Kraljica Letizia navdušila v beli 'zmečkani' obleki
Priporoča
KOMENTARJI (0)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Uporaba umetne inteligence
ISSN 2630-1679 © 2021, Zadovoljna.si, Vse pravice pridržane Verzija: 1906