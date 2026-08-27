Od upornice do čudovite mladenke: princesa Alexia je blestela ob svoji materi Máximi

Nizozemska kraljeva družina je obiskala dirko formule 1 v Zandvoortu. Kralj Willem-Alexander, kraljica Máxima in princesa Alexia so si ogledali dogajanje v boksih in navdušili oboževalce s svojo sproščenostjo.
Vsa pozornost je bila usmerjena v devetnajstletno študentko Alexio, ki se je iz uporniške najstnice prelevila v prefinjeno mlado damo. V drznem črnem kombinezonu je blestela, a kljub eleganci ostala naravna. Zbrani so bili ganjeni ob njenem toplem in iskrenem objemu z materjo, kraljico Máximo.
Nizozemska kraljeva družina se je po poletnih počitnicah v Grčiji skupaj udeležila dirke. Princesa Alexia, ki trenutno študira v Londonu, se je dogodka udeležila redko, zato je bil njen obisk še toliko bolj poseben. Vrhunec dneva je bilo predvajanje himne med bučnim navijanjem množice. Mediji princeso Alexio čedalje bolj prepoznavajo kot modno ikono, saj uspešno združuje eleganten videz in pristno družinsko toplino.
Redek javni nastop princese Alexie kaže na sodoben pristop nizozemske kraljeve družine do javnosti. Čeprav se Alexia šola v tujini, je z obiskom športnega dogodka v Zandvoortu potrdila svojo vlogo v monarhiji. Družina s takšnimi dogodki utrjuje svojo povezanost in pomen v nizozemski družbi.
- FOTO: Profimedia
- FOTO: Profimedia
- FOTO: Profimedia
- FOTO: Profimedia
- FOTO: Profimedia
- FOTO: Profimedia
- FOTO: Profimedia
Vir: Profimedia
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