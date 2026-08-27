Od upornice do čudovite mladenke: princesa Alexia je blestela ob svoji materi Máximi

Nizozemska kraljeva družina je obiskala dirko formule 1 v Zandvoortu. Kralj Willem-Alexander, kraljica Máxima in princesa Alexia so si ogledali dogajanje v boksih in navdušili oboževalce s svojo sproščenostjo.

Vsa pozornost je bila usmerjena v devetnajstletno študentko Alexio, ki se je iz uporniške najstnice prelevila v prefinjeno mlado damo. V drznem črnem kombinezonu je blestela, a kljub eleganci ostala naravna. Zbrani so bili ganjeni ob njenem toplem in iskrenem objemu z materjo, kraljico Máximo.