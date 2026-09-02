Odstranjevanje bradavic z laserjem: kako poteka in koliko posegov je potrebnih?

Bradavica na stopalu lahko začne boleti pri vsakem koraku, tista ob nohtu pa se lahko širi na sosednje prste. Čeprav so bradavice praviloma nenevarne, niso vedno samo estetska težava. Nekatere izginejo same, druge vztrajajo več mesecev ali se po odstranitvi ponovno pojavijo. Odstranjevanje bradavic z laserjem je ena od možnosti predvsem pri trdovratnih spremembah na rokah in stopalih. Pred posegom pa je pomembno potrditi, da je sprememba res bradavica in ne drugo kožno znamenje, ki zahteva drugačno obravnavo.

Kako prepoznamo virusno bradavico?

Navadne bradavice povzroča humani papiloma virus oziroma HPV, ki vstopi skozi drobne poškodbe kože. Običajno so hrapave, čvrste in nekoliko dvignjene nad površino, najpogosteje se pojavijo na prstih, dlaneh, kolenih in stopalih. Na podplatu zaradi pritiska telesne teže pogosto rastejo navznoter. Prekrije jih trda koža, zato jih lahko zamenjamo za otiščanec ali kurje oko. Pri hoji so lahko boleče, v njih pa so včasih vidne drobne temne pikice, ki predstavljajo majhne krvne žile. Vseh kožnih izrastkov ni varno obravnavati kot bradavice. Pregled je posebej pomemben, če sprememba krvavi, hitro raste, spreminja obliko ali barvo oziroma je videti drugače kot običajna bradavica. Bradavice na obrazu in spolovilu zahtevajo ločeno presojo. Genitalnih bradavic ne smemo zdraviti s pripravki, namenjenimi bradavicam na rokah ali stopalih.

Kdaj je odstranjevanje bradavic smiselno?

Številne bradavice sčasoma izginejo tudi brez zdravljenja, ko se imunski sistem odzove na virus. To lahko traja več mesecev ali celo let. Za odstranjevanje bradavic in zdravljenje se ljudje najpogosteje odločijo, kadar bradavica boli, ovira hojo ali delo z rokami, se širi oziroma vztraja kljub domači terapiji. Razlog je lahko tudi njena lega ali videz. Prva možnost so pogosto pripravki s salicilno kislino, ki postopno odstranjujejo poroženelo plast. Uporabljati jih je treba redno in dovolj dolgo, pri tem pa zaščititi zdravo kožo okoli bradavice. Takšni izdelki niso primerni za obraz ali genitalno področje. Druga pogosta metoda je zamrzovanje s tekočim dušikom. Ker vse bradavice ne odgovorijo na enak način, je včasih potrebnih več obiskov. Pri trdovratnih spremembah lahko dermatolog predlaga tudi laser ali drug ambulantni postopek.

Kako poteka lasersko odstranjevanje bradavic?

Laser usmeri energijo v tkivo bradavice oziroma žilice, ki jo oskrbujejo, natančen način delovanja je odvisen od vrste uporabljenega laserja. Pred posegom se sprememba pregleda, po potrebi pa se odstrani del zadebeljene rožene plasti. Pri bradavicah na podplatu je ta lahko precej debela in ovira dostop do globljega dela spremembe. Med posegom lahko občutite kratke vroče ali zbadajoče impulze. Obravnavano mesto se lahko hladi, pri večjih ali občutljivejših spremembah pa se uporabi lokalna anestezija, a sam poseg na eni bradavici je praviloma kratek.

icon-expand Odstranjevanje bradavic z laserjem je ena od možnosti predvsem pri trdovratnih spremembah na rokah in stopalih. FOTO: Arhiv naročnika

Je lasersko odstranjevanje bradavic boleče?

Občutek med posegom je odvisen od velikosti in globine bradavice ter področja, na katerem se nahaja. Podplati in območje ob nohtih so lahko bolj občutljivi kot nekateri drugi deli kože. Večina ljudi občuti kratko zbadanje in toploto. Hlajenje zmanjša neprijetnost, pri večjih spremembah pa se zdravnik lahko odloči za lokalno omrtvičenje. Po posegu je področje lahko rdeče, nekoliko otečeno ali občutljivo. Bradavica na stopalu lahko pri hoji boli še naslednji dan ali dlje, predvsem če leži na mestu, ki je močno obremenjeno, intenzivnost in trajanje bolečine se med posamezniki razlikujeta.

Koliko posegov je potrebnih?

Lasersko odstranjevanje ne pomeni nujno, da bo bradavica izginila po enem obisku. Nekatere manjše spremembe se dobro odzovejo že na prvo terapijo, večje, starejše in globlje bradavice pa zahtevajo ponovitev. Pri bradavicah na rokah in stopalih se predvideva približno od enega do pet posegov, povprečno pa približno dva do tri. Na število terapij vplivajo velikost, globina, starost in število bradavic ter odziv posameznika. Plantarne bradavice so lahko trdovratnejše, ker so zaradi pritiska prekrite z debelo plastjo kože, več posegov je lahko potrebnih tudi pri skupini manjših bradavic, ki se združujejo v večjo površino. Rezultata ni mogoče zanesljivo napovedati samo po videzu, običajno se po prvi terapiji oceni odziv in določi, ali je potrebno nadaljevanje.

Zakaj se bradavica po odstranitvi lahko vrne?

Poseg odstrani ali poškoduje vidno bradavico, ne more pa vedno odpraviti virusa iz vse navidezno zdrave kože v okolici. Zato se lahko sprememba ponovi na istem mestu ali se pojavijo nove bradavice v bližini. Ponovitev ne pomeni nujno, da je bil poseg izveden napačno. HPV lahko v koži vztraja tudi po tem, ko vidna sprememba izgine. K ponovitvam lahko prispevajo še praskanje, grizenje nohtov in poškodovanje kože okoli bradavice. Virus se lahko prenese tudi na druge dele telesa ali na druge ljudi z neposrednim stikom in prek skupnih predmetov.

Kaj pričakovati po posegu?

Na obravnavanem mestu se lahko pojavijo rdečina, manjša oteklina, občutljivost ali krasta. Bradavice ne praskajte in kraste ne odstranjujte, saj s tem povečate možnost krvavitve, okužbe in brazgotine. Natančna navodila za nego so odvisna od laserja, globine posega in področja. Upoštevajte pa tudi navodila izvajalca glede umivanja, zaščite ranice in morebitnega nadaljnjega tanjšanja poroženele kože. Pri bradavici na podplatu je smiselno zmanjšati pritisk na obravnavano mesto, pomagajo lahko udobnejši čevlji ali razbremenilna zaščita, če jo priporoči izvajalec. Če se bolečina stopnjuje, se pojavi izrazita oteklina, gnojni izcedek ali širjenje rdečine, se obrnite na izvajalca oziroma zdravnika.

Bradavice lahko razširimo tudi sami

HPV se lažje prenaša, kadar je koža razmočena ali poškodovana. Bradavice zato ne režite, prebadajte ali brusite z istimi pripomočki, ki jih uporabljate na zdravi koži. Po dotikanju si umijte roke, pripomočkov za nego nohtov pa ne delite z drugimi. Pri bradavicah na stopalih ne hodite bosi v skupnih tuših, garderobah in ob bazenih. Med plavanjem lahko spremembo prekrijete z vodoodpornim obližem. Če imate bradavice ob nohtih, je pomembno tudi opustiti grizenje nohtov in obnohtne kože, saj drobne poškodbe virusu olajšajo širjenje na sosednje prste.

Kdaj je pred odstranjevanjem potreben pregled?

Pregled je priporočljiv vedno, kadar niste prepričani, da gre za bradavico. Posebej pomemben je pri spremembi, ki krvavi, se hitro veča, spreminja videz ali se po več poskusih zdravljenja nenehno vrača. Pred samozdravljenjem se posvetujte z zdravnikom tudi, če imate sladkorno bolezen, slabšo prekrvavitev, zmanjšan občutek v stopalih ali oslabljen imunski sistem. V teh primerih lahko že manjša poškodba kože povzroči več težav, celjenje pa je lahko počasnejše. Dermatološka ocena pred posegom omogoči izbiro primerne metode in zmanjša tveganje, da bi z laserjem ali drugim postopkom odstranili spremembo, ki bi jo bilo treba najprej dodatno pregledati.

Odstranjevanje bradavic je treba prilagoditi spremembi

Za manjšo, nebolečo bradavico zdravljenje ni vedno potrebno. Če vztraja, se širi ali povzroča težave, so na voljo salicilna kislina, zamrzovanje, laser in druge ambulantne metode. Laser je lahko primerna možnost pri trdovratnih bradavicah na rokah in stopalih, vendar ne zagotavlja, da bo zadostoval en poseg ali da se sprememba ne bo ponovila. Odločitev naj temelji na pregledu, lokaciji bradavice in dosedanjih poskusih zdravljenja. Obiščite strokovnjaka , ki bo pred lasersko terapijo ocenijo velikost, število in starost bradavic ter temu prilagodijo obravnavo. Tako je mogoče realneje določiti pričakovano število obiskov in nego po posegu.

Pogosta vprašanja o odstranjevanju bradavic

Ali lahko bradavica izgine sama?

Da. Imunski sistem lahko sčasoma odstrani okužbo, vendar to pogosto traja več mesecev ali let.

Ali po laserju ostane brazgotina?

Brazgotinjenje je mogoče pri vsakem postopku, ki poškoduje kožo, vendar je tveganje odvisno od globine bradavice, laserja, mesta posega in celjenja. Pravilna nega po terapiji pomaga zmanjšati zaplete.

Lahko bradavico odrežemo doma?

Ne. Rezanje lahko povzroči krvavitev, okužbo in širjenje virusa. Če sprememba povzroča težave, jo naj pregleda zdravstveni strokovnjak.

Je lasersko odstranjevanje primerno za otroke?

Lahko je, vendar odločitev temelji na otrokovi starosti, mestu in velikosti bradavice, bolečini ter drugih možnostih zdravljenja. O primerni metodi naj odloči zdravnik.

Ali je treba pred laserjem bradavico tanjšati?