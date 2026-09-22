Ogledalo, fotoaparat in telefon v eni dlani: zakaj si Galaxy Z Flip8 zasluži mesto v vaši torbici

Prepogljivi telefon Galaxy Z Flip8 ima funkcijo Zrcalni pogled, ki prikaže realističen pogled, podoben ogledalu. Samsung je telefon zasnoval za izražanje osebnega sloga in hitro uporabo na poti, torej tam, kjer preživite večji del dneva.

Torbica bo komaj opazila, da je notri

Galaxy Z Flip8 tehta pičlih 180 g in je najtanjši ter najlažji Samsungov telefon Flip doslej. Razprt je debel 6,1 milimetra, zložen pa 13,1 milimetra. Izbirate lahko med grafitno, kremno in rožnato barvo. Če vam je pri srcu rožnata, vedite, da je med novimi modeli serije Galaxy Z ekskluzivna za Galaxy Z Flip8.

icon-expand

Kaj je novega? Poglejte kar na zaprti telefon

Zunanji zaslon FlexWindow prikazuje informacije, ko je telefon zaprt. Nanj prinese aplikacije, vpoglede in ključne funkcije, zato do informacij, funkcij umetne inteligence in povezanih opravil pridete hitreje in z manj koraki. Telefona vam torej ni treba odpirati vsakič, ko vas zanima, kaj se dogaja. Na zaslonu vas čaka funkcija Kratek povzetek. Pripravi pravočasne informacije, prilagojene vašim navadam, interesom in vsakodnevnim potrebam, ter predlaga naslednje korake. Nekaj podobnega kot pozorna prijateljica, ki ve, kaj vas zanima, le da vam ne pošilja petminutnih glasovnih sporočil.

icon-expand

Selfi brez prošnje mimoidočemu

Galaxy Z Flip8 nadgrajuje Samsungovo fotografsko izkušnjo telefonov Flip. Način FlexCam združuje prostoročno fotografiranje, predogled v realnem času, snemanje videoposnetkov za selfije na zunanjem zaslonu in zrcalne selfije, ki jih ponujajo le telefoni Flip. Posnetek ustvarite, preverite in delite brez dodatne opreme, torej brez stojala in brez iskanja nekoga, ki bi vas fotografiral. Kamera z ločljivostjo 50 MP s pogonom ProVisual prinaša najnaprednejšo izkušnjo fotografiranja selfijev na telefonih Galaxy Z Flip doslej. Portreti in vsakodnevne fotografije imajo naravne odtenke kože, dinamičen učinek bokeh in izjemne podrobnosti. V prepogljivem načinu fotografirate prostoročno iz najrazličnejših kotov, sami pa se lahko posvetite pozi. Ročaj za kamero z gumbom za zoom poskrbi za udobnejši in stabilnejši oprijem, ko snemate dinamične posnetke med gibanjem. Funkcija Super stabilno s horizontalno blokado ohranja videoposnetke gladke in kadriranje stabilno, tako pri akcijskih prizorih kot pri selfijih med gibanjem. S funkcijo FlipShot prilagodite zunanji zaslon FlexWindow in zajamete izrazitejše zrcalne selfije. Zrcalni pogled pa vam pred fotografiranjem ali odhodom od doma omogoča hiter pregled videza. Šminka, ovratnik, neposlušen pramen las: vse preverite, preden zaprete vrata.

icon-expand

Še niste prepričani? Galaxy najprej preizkusite na svojem telefonu

Če o nakupu še razmišljate, si lahko privoščite predizkušnjo. Brezplačna aplikacija Try Galaxy deluje na iPhonih in na telefonih Android. Preko aplikacije spoznate uporabniški vmesnik One UI, Samsungove aplikacije, teme in funkcije Galaxy AI. Med aplikacijami in storitvami na primer spoznate Galaxy Themes z video ozadji in zabavnimi ikonami, Samsung Health za spremljanje vadbe, korakov in razpoloženja ter Samsung Notes za hitre zapiske, tudi rokopisne. Preizkusite lahko tudi, kako si z One UI telefon uredite po svoji meri.

Selitev brez iskanja pravega kabla

Ko izberete Galaxy Z Flip8, vam pri selitvi podatkov pomaga Samsungova aplikacija Smart Switch. Z uporabniškim vmesnikom One UI 9 vam je na vašem obstoječem telefonu ni treba posebej nameščati. Skenirate kodo QR, ki jo prikaže novi Galaxy, in prenos steče brezžično. Brskanje po predalu za pravim kablom ali napajalnikom lahko torej izpustite. Smart Switch omogoča, da poleg fotografij, sporočil, stikov, koledarjev in aplikacij prenesete tudi gesla in ključe za dostop (passkeys), zgodovino klicev, nastavitve dostopnosti in podatke eSIM. Vsako shranjeno geslo pomeni en račun manj, ki ga morate znova nastaviti. Razpoložljivost prenosa podatkov eSIM se lahko razlikuje glede na mobilnega operaterja. Nov telefon lahko že od začetka uredite po svojih navadah. Nastavite potezni način upravljanja in razporeditev začetnega zaslona. Z aplikacijo Good Lock dodatno personalizirate zunanji in notranji zaslon, preklapljanje med aplikacijami in še več.

icon-expand

Za tiste, ki si želijo več zaslona: Galaxy Z Fold8

Če vas bolj mika velik zaslon, si oglejte še Galaxy Z Fold8. S težo 201 gram je najlažji Galaxy Z Fold doslej. Samsung je razmerja zaslonov zasnoval po tem, kako ljudje skozi dan spremljajo vsebine. Zunanji zaslon z razmerjem stranic 10 : 16 je namenjen kratkim opravilom, kot so sporočila, družbena omrežja, brskanje po spletu in kratki videoposnetki. Ko telefon razprete, glavni zaslon z razmerjem 4 : 3 ponudi več prostora za filme in mobilne igre. V ležečem položaju enako razmerje ustreza branju člankov in e-knjig. Zaslon ima strukturo na osnovi titana, ki jo Samsung imenuje prožna titanska tehnologija Flex Titanium. V primerjavi s prejšnjimi modeli Galaxy Z Fold krepi oporo zaslona, učinkoviteje absorbira pritisk in udarce ter sčasoma zmanjšuje vidnost pregiba. Telefon se zato odpira bolj gladko, lahkotno in naravno.

Pripravljena za odhod