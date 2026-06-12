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Olga - ig
Novice

Kdo je lepotica, ki je osvojila srce našega nogometaša?

N. Č.
12. 06. 2026 15.26
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Počitniška fotografija Jana Oblaka in Olge Danilović, na kateri je v ospredju bleščeč prstan, je sprožila številna ugibanja o morebitni zaroki športnega para.

Slovenski nogometni vratar Jan Oblak in srbska tenisačica Olga Danilović sta v središču pozornosti zaradi fotografije s skupnih počitnic. Na sliki je Olga nasmejana, najbolj opazen detajl pa je prstan na njeni roki, ki močno spominja na zaročnega.

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Čeprav beseda 'zaroka' ni bila neposredno uporabljena, je njen kratek zapis "najsrečnejša" pod fotografijo spodbudil številne sledilce k pisanju čestitk. Oba športnika sta trenutno na dopustu in za medije dogodka še nista potrdila, vendar fotografija po poročanju številnih medijev govori sama zase.

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Trenutno sta na dopustu

Ker se slovenska nogometna reprezentanca ni uvrstila na svetovno prvenstvo 2026, si lahko vratar madridskega Atletica trenutno privošči daljši in bolj zaslužen počitek. To priložnost sta z Olgo izkoristila za pobeg v tople kraje. Do zdaj noben od njiju ni zanikal ali potrdil domnev o zaroki, kar je pri njiju običajna praksa, saj svoje razmerje gradita stran od radovednih oči javnosti.

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Kdo je Olga Danilović?

Olga Danilović je srbska profesionalna teniška igralka, rojena 23. januarja 2001 v Beogradu, ki velja za eno najbolj nadarjenih igralk svoje generacije. V teniški svet je vstopila zelo zgodaj, saj prihaja iz izrazito športne družine – njen oče je legendarni košarkar Predrag "Saša" Danilović, mama pa športna novinarka Svetlana Radošević.

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Že kot mladinka je opozorila nase z izjemnimi rezultati, med drugim z zmago na mladinskem Roland Garrosu v dvojicah. Profesionalno kariero je sicer začela pri 16 letih in hitro postala ena najbolj prepoznavnih srbskih igralk v regiji.

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