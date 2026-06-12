Kdo je lepotica, ki je osvojila srce našega nogometaša?

Slovenski nogometni vratar Jan Oblak in srbska tenisačica Olga Danilović sta v središču pozornosti zaradi fotografije s skupnih počitnic. Na sliki je Olga nasmejana, najbolj opazen detajl pa je prstan na njeni roki, ki močno spominja na zaročnega.
Čeprav beseda 'zaroka' ni bila neposredno uporabljena, je njen kratek zapis "najsrečnejša" pod fotografijo spodbudil številne sledilce k pisanju čestitk. Oba športnika sta trenutno na dopustu in za medije dogodka še nista potrdila, vendar fotografija po poročanju številnih medijev govori sama zase.
Trenutno sta na dopustu
Ker se slovenska nogometna reprezentanca ni uvrstila na svetovno prvenstvo 2026, si lahko vratar madridskega Atletica trenutno privošči daljši in bolj zaslužen počitek. To priložnost sta z Olgo izkoristila za pobeg v tople kraje. Do zdaj noben od njiju ni zanikal ali potrdil domnev o zaroki, kar je pri njiju običajna praksa, saj svoje razmerje gradita stran od radovednih oči javnosti.
Kdo je Olga Danilović?
Olga Danilović je srbska profesionalna teniška igralka, rojena 23. januarja 2001 v Beogradu, ki velja za eno najbolj nadarjenih igralk svoje generacije. V teniški svet je vstopila zelo zgodaj, saj prihaja iz izrazito športne družine – njen oče je legendarni košarkar Predrag "Saša" Danilović, mama pa športna novinarka Svetlana Radošević.
Že kot mladinka je opozorila nase z izjemnimi rezultati, med drugim z zmago na mladinskem Roland Garrosu v dvojicah. Profesionalno kariero je sicer začela pri 16 letih in hitro postala ena najbolj prepoznavnih srbskih igralk v regiji.
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