Kdo je britanska zvezdnica, ki je osvojila grammyja za najboljšo novo izvajalko

Na odru je Olivia navdušila z energičnim nastopom svoje uspešnice Man I Need, ki je občinstvo dvignila na noge. Za nastop si je izbrala bleščečo rdečo mini obleko Chanel, za njo pa se je svetila zlata scenografija, ki je ustvarila prav posebno vzdušje. S tem je nastopala v okviru posebnega medleyja vseh nominirancev za najboljšega novega izvajalca (Best New Artist), med njimi so bili tudi Lola Young, Addison Rae, Katseye in drugi.

Čustveni trenutki in preboj v karieri

Ko je Olivia stopila na oder, da bi prevzela grammyja, je bila vidno ganjena. Nagrada je krona izjemnega leta, ki ga je zaznamoval uspeh njenega drugega albuma The Art of Loving. Prav ta album ji je prinesel mednarodno prepoznavnost, predvsem v Združenih državah, in ji omogočil nominacijo za eno najbolj prestižnih nagrad v glasbeni industriji.

Olivia Dean je znana po tem, da v svoji glasbi združuje soul in pop, pri čemer njene pesmi pogosto primerjajo z legendami, kot so Sade, Carole King in Amy Winehouse. Njene skladbe so polne čustev, iskrenosti in nežnih melodičnih linij, ki poslušalca popeljejo v svet ljubezni, ranljivosti in osebne rasti.

Iz Londona v svet

Olivia Dean se je rodila 14. marca 1999 v Londonu. Njene korenine segajo v Jamajko in Gvajano, obenem pa ima tudi angleške prednike. Glasbeno pot je začela z manjšimi EP-ji, leta 2023 pa je izdala prvenec Messy. Resnični preboj pa je prišel dve leti pozneje z albumom The Art of Loving, ki je požel odlične kritike in ji prinesel širšo mednarodno prepoznavnost. Poleg dveh studijskih albumov je Olivia izdala tudi dva koncertna albuma in pet EP-jev, prejela tri nominacije za britanske glasbene nagrade (Brit Awards) in bila uvrščena v ožji izbor za prestižno britansko nagrado Mercury Prize.

Njene najbolj znane pesmi

Olivia Dean je ustvarila kar nekaj hitov: - Man I Need (2025) - Nice To Each Other (2025) - Dive (2023) - So Easy (To Fall In Love) (2025) - The Hardest Part (2020) - Baby Steps (2025) - OK Love You Bye (2019) - Rein Me In (Edit) – Sam Fender in Olivia Dean (2025) - Let Alone The One You Love (2025) Njene skladbe so osvojile poslušalce po vsem svetu in ji prinesle priznanja kritikov ter visoke uvrstitve na glasbenih lestvicah.

Grammy in moda na rdeči preprogi

Na letošnji podelitvi grammyjev je Olivia v kategoriji za najboljšega novega izvajalca (Best New Artist) tekmovala s številnimi talenti, med njimi so bili Alex Warren, Katseye, Addison Rae, The Marías, sombr, Lola Young in Leon Thomas. Na rdeči preprogi je ponovno izstopala v črno-beli vezeni Chanelovi obleki s satinastim krilom, ki je odražala njen prefinjen slog in eleganco.

Zmaga na grammyjih je dokaz, da je Olivia Dean ena tistih novih glasbenih imen, ki bodo svetovno sceno zaznamovala v prihodnjih letih.

