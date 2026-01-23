Zadovoljna.si
Novice

To so vsi filmi, ki so letos nominirani za oskarja

N. Č. , STA
23. 01. 2026 08.42
0

Včeraj so v Beverly Hillsu razglasili vse nominirance za letošnje oskarje. Kateri filmi, igralci in ustvarjalci se bodo potegovali za prestižne zlate kipce, si lahko podrobneje preberete v nadaljevanju.

Največ pozornosti je požel film Grešniki, ki je s kar 15 nominacijami postavil nov rekord in prehitel dosedanje rekorderje, kot so Titanik, Vse o Evi in Dežela La La. Film z Michaelom B. Jordanom v dvojni vlogi je nominiran v najpomembnejših kategorijah, vključno z najboljšim filmom, režijo in igro, ter tudi za novo oskarjevo nagrado za kasting.

Skupno bodo kipce podelili v 24 kategorijah, glavna kategorija za najboljši film pa šteje deset nominirancev. Letošnja podelitev oskarjev bo potekala 15. marca, slovesnost pa bo vodil ameriški komik Conan O'Brien.

Kdo so letošnji nominiranci?

Kateri filmi, igralci in ustvarjalci se bodo potegovali za prestižne zlate kipce, si lahko podrobneje preberete v nadaljevanju. Naštete so vse kategorije.

Michael B. Jordan v filmu Grešniki
Michael B. Jordan v filmu GrešnikiFOTO: Profimedia
Izsek iz filma Grešniki
Izsek iz filma GrešnikiFOTO: Profimedia

Najboljši film

Bugonija

F1

Frankenstein

Hamnet

Veličastni Marty

Ena bitka za drugo

Tajni agent

Sentimentalna vrednost

Grešniki

Vlak sanj

Najboljša režija

Paul Thomas Anderson, Ena bitka za drugo

Ryan Coogler, Grešniki

Josh Safdie, Veličastni Marty

Joachim Trier, Sentimentalna vrednost

Chloé Zhao, Hamnet

Najboljša igralka v glavni vlogi

Jessie Buckley, Hamnet

Rose Byrne, Če bi imela noge, bi te brcnila

Kate Hudson, Song Sung Blue

Renate Reinsve, Sentimentalna vrednost

Emma Stone, Bugonija

Najboljši igralec v glavni vlogi

Timothée Chalamet, Veličastni Marty

Leonardo DiCaprio, Ena bitka za drugo

Ethan Hawke, Modra luna

Michael B. Jordan, Grešniki

Wagner Moura, Tajni agent

Najboljša kinematografija

Frankenstein

Veličastni Marty

Ena bitka za drugo

Grešniki

Vlak sanj

Najboljši vizualni in posebni učinki

Avatar: Fire and Ash

F1

Jurassic World Rebirth

The Lost Bus

Grešniki

Najboljši zvok

F1

Frankenstein

Ena bitka za drugo

Grešniki

Sirāt

Najboljša montaža

F1

Veličastni Marty

Ena bitka za drugo

Sentimentalna vrednost

Grešniki

Najboljša scenografija

Frankenstein

Hamnet

Veličastni Marty

Ena bitka za drugo

Grešniki

Najboljši celovečerni animirani film

Arco

Elio

KPop Demon Hunters

Mala Amélie ali lik dežja

Zootropolis 2

Najboljši mednarodni celovečerni film

Tajni agent, Brazilija

It Was Just an Accident, Francija

Sentimentalna vrednost, Norveška

Sirāt, Španija

The Voice of Hind Rajab, Tunizija

Najboljši kratki dokumentarni film

All the Empty Rooms

Armed Only with a Camera: The Life and Death of Brent Renaud

Children No More: Were and Are Gone

The Devil Is Busy

Perfectly a Strangeness

Najboljši celovečerni dokumentarni film

The Alabama Solution

Come See Me in the Good Light

Cutting Through Rocks

Mr. Nobody Against Putin

The Perfect Neighbor

Najboljša izvirna pesem

Dear Me, Diane Warren: Relentless

Golden, KPop Demon Hunters

I Lied to You, Grešniki

Sweet Dreams of Joy, Viva Verdi

Train Dreams, Vlak sanj

Najboljša kostumografija

Avatar: Fire and Ash

Frankenstein

Hamnet

Grešniki

Najboljši izbor igralske zasedbe

Hamnet

Veličastni Marty

Tajni agent

Grešniki

Najboljši igralec v stranski vlogi

Benicio Del Toro, Ena bitka za drugo

Jacob Elordi, Frankenstein

Delroy Lindo, Grešniki

Sean Penn, Ena bitka za drugo

Stellan Skarsgård, Sentimentalna vrednost

Najboljša igralka v stranski vlogi

Elle Fanning, Sentimentalna vrednost

Inga Ibsdotter Lilleaas, Sentimentalna vrednost

Amy Madigan, Weapons

Wunmi Mosaku, Grešniki

Teyana Taylor, Ena bitka za drugo

Najboljša maska in pričeska

Frankenstein

Kokuho

Grešniki

The Smashing Machine

The Ugly Stepsister

Najboljša izvirna glasbena podlaga

Bugonija

Frankenstein

Hamnet

Ena bitka za drugo

Grešniki

Najboljši prirejeni scenarij

Bugonija

Frankenstein

Hamnet

Ena bitka za drugo

Vlak sanj

Najboljši izvirni scenarij

Modra luna

It Was Just an Accident

Veličastni Marty

Sentimentalna vrednost

Grešniki

Najboljši kratki igrani film

Butcher's Stain

A Friend of Dorothy

Jane Austen's Period Drama

The Singers

Two People Exchanging Saliva

Najboljši kratki animirani film

Metulj

Forever Green

The Girl Who Cried Pearls

Retirement Plan

Tri sestre

Vir: STA, oscars.org

oskarji oskarji 2026 nominacije nominacije za oskarje filmi
Novice

Novice

