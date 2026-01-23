To so vsi filmi, ki so letos nominirani za oskarja

Največ pozornosti je požel film Grešniki, ki je s kar 15 nominacijami postavil nov rekord in prehitel dosedanje rekorderje, kot so Titanik, Vse o Evi in Dežela La La. Film z Michaelom B. Jordanom v dvojni vlogi je nominiran v najpomembnejših kategorijah, vključno z najboljšim filmom, režijo in igro, ter tudi za novo oskarjevo nagrado za kasting.
Skupno bodo kipce podelili v 24 kategorijah, glavna kategorija za najboljši film pa šteje deset nominirancev. Letošnja podelitev oskarjev bo potekala 15. marca, slovesnost pa bo vodil ameriški komik Conan O'Brien.
Kdo so letošnji nominiranci?
Kateri filmi, igralci in ustvarjalci se bodo potegovali za prestižne zlate kipce, si lahko podrobneje preberete v nadaljevanju. Naštete so vse kategorije.
Najboljši film
Bugonija
F1
Frankenstein
Hamnet
Veličastni Marty
Ena bitka za drugo
Tajni agent
Sentimentalna vrednost
Grešniki
Vlak sanj
Najboljša režija
Paul Thomas Anderson, Ena bitka za drugo
Ryan Coogler, Grešniki
Josh Safdie, Veličastni Marty
Joachim Trier, Sentimentalna vrednost
Chloé Zhao, Hamnet
Najboljša igralka v glavni vlogi
Jessie Buckley, Hamnet
Rose Byrne, Če bi imela noge, bi te brcnila
Kate Hudson, Song Sung Blue
Renate Reinsve, Sentimentalna vrednost
Emma Stone, Bugonija
Najboljši igralec v glavni vlogi
Timothée Chalamet, Veličastni Marty
Leonardo DiCaprio, Ena bitka za drugo
Ethan Hawke, Modra luna
Michael B. Jordan, Grešniki
Wagner Moura, Tajni agent
Najboljša kinematografija
Frankenstein
Veličastni Marty
Ena bitka za drugo
Grešniki
Vlak sanj
Najboljši vizualni in posebni učinki
Avatar: Fire and Ash
F1
Jurassic World Rebirth
The Lost Bus
Grešniki
Najboljši zvok
F1
Frankenstein
Ena bitka za drugo
Grešniki
Sirāt
Najboljša montaža
F1
Veličastni Marty
Ena bitka za drugo
Sentimentalna vrednost
Grešniki
Najboljša scenografija
Frankenstein
Hamnet
Veličastni Marty
Ena bitka za drugo
Grešniki
Najboljši celovečerni animirani film
Arco
Elio
KPop Demon Hunters
Mala Amélie ali lik dežja
Zootropolis 2
Najboljši mednarodni celovečerni film
Tajni agent, Brazilija
It Was Just an Accident, Francija
Sentimentalna vrednost, Norveška
Sirāt, Španija
The Voice of Hind Rajab, Tunizija
Najboljši kratki dokumentarni film
All the Empty Rooms
Armed Only with a Camera: The Life and Death of Brent Renaud
Children No More: Were and Are Gone
The Devil Is Busy
Perfectly a Strangeness
Najboljši celovečerni dokumentarni film
The Alabama Solution
Come See Me in the Good Light
Cutting Through Rocks
Mr. Nobody Against Putin
The Perfect Neighbor
Najboljša izvirna pesem
Dear Me, Diane Warren: Relentless
Golden, KPop Demon Hunters
I Lied to You, Grešniki
Sweet Dreams of Joy, Viva Verdi
Train Dreams, Vlak sanj
Najboljša kostumografija
Avatar: Fire and Ash
Frankenstein
Hamnet
Grešniki
Najboljši izbor igralske zasedbe
Hamnet
Veličastni Marty
Tajni agent
Grešniki
Najboljši igralec v stranski vlogi
Benicio Del Toro, Ena bitka za drugo
Jacob Elordi, Frankenstein
Delroy Lindo, Grešniki
Sean Penn, Ena bitka za drugo
Stellan Skarsgård, Sentimentalna vrednost
Najboljša igralka v stranski vlogi
Elle Fanning, Sentimentalna vrednost
Inga Ibsdotter Lilleaas, Sentimentalna vrednost
Amy Madigan, Weapons
Wunmi Mosaku, Grešniki
Teyana Taylor, Ena bitka za drugo
Najboljša maska in pričeska
Frankenstein
Kokuho
Grešniki
The Smashing Machine
The Ugly Stepsister
Najboljša izvirna glasbena podlaga
Bugonija
Frankenstein
Hamnet
Ena bitka za drugo
Grešniki
Najboljši prirejeni scenarij
Bugonija
Frankenstein
Hamnet
Ena bitka za drugo
Vlak sanj
Najboljši izvirni scenarij
Modra luna
It Was Just an Accident
Veličastni Marty
Sentimentalna vrednost
Grešniki
Najboljši kratki igrani film
Butcher's Stain
A Friend of Dorothy
Jane Austen's Period Drama
The Singers
Two People Exchanging Saliva
Najboljši kratki animirani film
Metulj
Forever Green
The Girl Who Cried Pearls
Retirement Plan
Tri sestre
Vir: STA, oscars.org
