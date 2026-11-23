Italijanski draguljar in poslovnež Paolo Bulgari je umrl v Rimu, star 89 let. Novico o smrti je sporočila njegova družina, povzeli pa so jo svetovni mediji, vključno z BBC, CNN in italijanskim časnikom Il Sole 24 Ore. Družina ga je v uradni izjavi označila za "največjega draguljarja našega časa" ter poudarila njegovo vlogo svetovnega ambasadorja Italije.

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Kdo je bil Paolo Bulgari?

Paolo Bulgari se je rodil leta 1937 v Rimu in je od leta 1984 deloval kot predsednik skupine Bulgari. V tem času je uspešno vodil globalno širitev družinskega podjetja in ga preoblikoval v svetovno priznano luksuzno znamko. Vzrok smrti ni bil uradno objavljen. Pogrebna slovesnost bo potekala v ponedeljek, 23. novembra, v zgodovinski baziliki Santa Croce in Gerusalemme v Rimu.

Kako je bila ustanovljena znamka Bulgari?

Podjetje Bulgari je leta 1884 v Rimu ustanovil Paolov dedek Sotirios Voulgaris, grški izdelovalec srebrnine iz regije Epir. Po poročanju BBC in CNN je Voulgaris pobegnil pred otomansko vladavino, se najprej naselil v Neaplju in kasneje v Rimu odprl trgovino ter priimek prilagodil v Bulgari. Paolo Bulgari je v družinsko podjetje vstopil leta 1960, takoj po končanem šolanju. Specializiral se je za poznavanje dragih kamnov in postal eden vodilnih svetovnih strokovnjakov na tem področju. Skupaj s svojimi brati je razvil specifičen italijanski slog oblikovanja nakita, ki se je močno razlikoval od tradicionalnih pariških draguljarjev. Ključne značilnosti njihovega pristopa so bile: uporaba izrazito velikih barvnih draguljev, bogato rumeno zlato, drzne geometrijske oblike in nenavadne barvne kombinacije.

icon-expand Umrl je Paolo Bulgari. FOTO: Profimedia

Pokloni prihajajo iz širnega sveta

Po smrti Paola Bulgarija so se zvrstili številni pokloni iz poslovnega in modnega sveta. V podjetju Bvlgari so na Instagramu zapisali, da je bil "prava ustvarjalna duša", ki je izpopolnila estetski čut znamke. Dodali so: "Svoje srce je vložil v svojo obrt in v negovanje talentov mladih oblikovalcev, s čimer je pustil neizbrisen pečat v svetu draguljarstva." Brata Bulgari so podjetje mednarodno razširili z odprtjem trgovin v New Yorku, Parizu in Ženevi ter ponudbo dopolnili z urami, parfumi, usnjeno galanterijo in hoteli. Po podatkih CNN je družina leta 2011 prodala večinski delež francoskemu luksuznemu velikanu LVMH za več kot pet milijard dolarjev, s čimer se je končalo več kot stoletno družinsko lastništvo. Bernard Arnault, predsednik in izvršni direktor LVMH, je za BBC izjavil: "Vse življenje je bil ključni arhitekt uspeha znamke, hkrati pa je ohranjal in poosebljal italijanski duh ter globoko rimsko dediščino naše izjemne draguljarske hiše."

Bulgari in povezava s Hollywoodom

Blagovna znamka Bulgari je v 50. in 60. letih prejšnjega stoletja postala močno povezana s Hollywoodom, ko so filmske zvezde obiskovale glavno trgovino na ulici Via Condotti v Rimu. Po navedbah CNN in uradne spletne strani podjetja je bila ena najbolj znanih strank igralka Elizabeth Taylor.

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Znamko je spoznala med snemanjem filma Kleopatra v Rimu, kjer je začela razmerje z igralcem Richardom Burtonom. Po podatkih dražbene hiše Christie's, ki je kosa kasneje prodala na dražbi, je Burton Taylorjevi podaril naslednji nakit znamke Bulgari: leta 1962 zaročno broško s smaragdi in diamanti, leta 1964 pa poročno ogrlico s šestnajstimi smaragdi in diamanti. Podjetje navaja, da se je Burton takrat šalil, da je bila beseda "Bulgari" edina italijanska beseda, ki jo je Taylorjeva poznala.

Njihov nakit so nosile številne znane ženske

Nakit Bulgari so nosile številne znane osebnosti iz sveta filma, glasbe in kraljevih družin. Po poročanju CNN in BBC je princesa Diana leta 1997 od Dodija Fayeda prejela z diamanti okrašen prstan Bulgari, tik preden sta oba umrla v prometni nesreči v Parizu. Med zgodovinskimi strankami znamke so bile filmske igralke Audrey Hepburn, Marilyn Monroe, Ingrid Bergman, Sophia Loren in Grace Kelly. Paolo Bulgari je ohranjal osebne stike s številnimi zvezdniki; septembra 1991 so ga v Versaillesu v Franciji fotografirali skupaj z glasbenikom Davidom Bowiejem in manekenko Iman. V sodobnem času znamko kot ambasadorji in stranke zastopajo zvezdniki, kot so Anne Hathaway, Rihanna, Hudson Williams in igralka Zendaya, ki je ogrlico Bvlgari nosila tudi na podelitvi zlatih globusov leta 2025.