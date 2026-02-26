Pariški šik v središču Ljubljane: Caudalie odslej na voljo tudi v Ikoni

Caudalie svojo zgodbo piše med trtami Bordeauxa, kjer je pred leti nastala ideja o uporabi močnih antioksidantov iz grozdja v kozmetiki. Danes je znamka sinonim za preplet narave in znanosti. Prav iz narave znanost črpa formule, ki so učinkovite, a hkrati spoštujejo kožo in okolje.
Premier Cru je nova generacija anti-age nege
Premier Cru je linija proti gubam in celosten pristop k dolgoživosti kože. Združuje najnaprednejše formule znamke in cilja na vse ključne znake staranja: od čvrstosti in volumna do pigmentnih madežev, sijaja in globoke hidratacije. V formulah se prepletajo resveratrol iz vinske trte za učvrstitev, viniferin za poenotenje tena ter hialuronska kislina za polnost in svežino kože. Teksture so svilnate, bogate, a lahkotne, takšne, ki jih začutiš takoj, rezultati pa se pokažejo dolgoročno. Premier Cru serum deluje kot eliksir mladostnega videza. Ikonična anti-age krema ponuja popolno ravnovesje med razkošjem in učinkovitostjo, medtem ko bogata krema razvaja suho kožo z dodatno hranilnostjo. Posebno mesto ima tudi krema za predel okoli oči, ki vrača spočit in svež videz. Trajnostna naravnanost znamke se kaže v možnosti nakupa polnil, s čemer se boste izognili odvečni embalaži.
Nova beauty destinacija v mestu
Z vključitvijo blagovne znamke Caudalie v svojo izbrano ponudbo Ikona še dodatno utrjuje svoj status ene najbolj prefinjenih lepotnih destinacij v mestu. Košček francoske elegance je tako dostopen tudi v centru Ljubljane.
Če ste čakali na znak, da je čas za nadgradnjo nege vaše kože, je morda prav ta trenutek pravi, da odkrijete moč francoske kozmetike Caudalie. Celoten asortima je na voljo tudi na spletni strani Vivaderm.
Naročnik oglasne vsebine je VivaDerm d.o.o.