Pariški šik v središču Ljubljane: Caudalie odslej na voljo tudi v Ikoni

Caudalie svojo zgodbo piše med trtami Bordeauxa, kjer je pred leti nastala ideja o uporabi močnih antioksidantov iz grozdja v kozmetiki. Danes je znamka sinonim za preplet narave in znanosti. Prav iz narave znanost črpa formule, ki so učinkovite, a hkrati spoštujejo kožo in okolje.

icon-expand Caudalie

Premier Cru je nova generacija anti-age nege

Premier Cru je linija proti gubam in celosten pristop k dolgoživosti kože. Združuje najnaprednejše formule znamke in cilja na vse ključne znake staranja: od čvrstosti in volumna do pigmentnih madežev, sijaja in globoke hidratacije. V formulah se prepletajo resveratrol iz vinske trte za učvrstitev, viniferin za poenotenje tena ter hialuronska kislina za polnost in svežino kože. Teksture so svilnate, bogate, a lahkotne, takšne, ki jih začutiš takoj, rezultati pa se pokažejo dolgoročno. Premier Cru serum deluje kot eliksir mladostnega videza. Ikonična anti-age krema ponuja popolno ravnovesje med razkošjem in učinkovitostjo, medtem ko bogata krema razvaja suho kožo z dodatno hranilnostjo. Posebno mesto ima tudi krema za predel okoli oči, ki vrača spočit in svež videz. Trajnostna naravnanost znamke se kaže v možnosti nakupa polnil, s čemer se boste izognili odvečni embalaži.

icon-expand Caudalie v Ikoni Ljubljana

Nova beauty destinacija v mestu

Z vključitvijo blagovne znamke Caudalie v svojo izbrano ponudbo Ikona še dodatno utrjuje svoj status ene najbolj prefinjenih lepotnih destinacij v mestu. Košček francoske elegance je tako dostopen tudi v centru Ljubljane.

icon-expand Caudalie