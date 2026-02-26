Zadovoljna.si
Še nimaš računa?
Prijavi se
Temni način
Nastavitve Odjava
DOMOV
Novice
Narodna Astrologija
Trači
Moda
Ulična moda Zavedna. Zadovoljna
Lepota
Koža Ženske frizure LIČENJE
Šport in zdravje
Dieta Šport Zdravje
Osebna rast in odnosi
Varna in Zadovoljna Osebna rast Odnosi Seks
Intervju
Potovanja
Slovenija Svet
Kraljevo
Oddaje
Kmetija Nemirna kri Ljubezen po domače Skrito v raju Slovenija ima talent
pr članek
Novice / Oglas

Pariški šik v središču Ljubljane: Caudalie odslej na voljo tudi v Ikoni

P.R.
26. 02. 2026 11.32
0

V konceptni trgovini Ikona, ki že vrsto let velja za naslov, kjer se prepletata lepota in estetika, je pomlad prinesla svežino francoskega šika. Med svojo skrbno izbrano ponudbo so dodali Caudalie, eno najbolj prepoznavnih francoskih dermokozmetičnih znamk.

Caudalie svojo zgodbo piše med trtami Bordeauxa, kjer je pred leti nastala ideja o uporabi močnih antioksidantov iz grozdja v kozmetiki. Danes je znamka sinonim za preplet narave in znanosti. Prav iz narave znanost črpa formule, ki so učinkovite, a hkrati spoštujejo kožo in okolje.

Caudalie
CaudalieFOTO: Aleksandar Domitrica

Premier Cru je nova generacija anti-age nege

Premier Cru je linija proti gubam in celosten pristop k dolgoživosti kože. Združuje najnaprednejše formule znamke in cilja na vse ključne znake staranja: od čvrstosti in volumna do pigmentnih madežev, sijaja in globoke hidratacije. V formulah se prepletajo resveratrol iz vinske trte za učvrstitev, viniferin za poenotenje tena ter hialuronska kislina za polnost in svežino kože. Teksture so svilnate, bogate, a lahkotne, takšne, ki jih začutiš takoj, rezultati pa se pokažejo dolgoročno. Premier Cru serum deluje kot eliksir mladostnega videza. Ikonična anti-age krema ponuja popolno ravnovesje med razkošjem in učinkovitostjo, medtem ko bogata krema razvaja suho kožo z dodatno hranilnostjo. Posebno mesto ima tudi krema za predel okoli oči, ki vrača spočit in svež videz. Trajnostna naravnanost znamke se kaže v možnosti nakupa polnil, s čemer se boste izognili odvečni embalaži.

Caudalie v Ikoni Ljubljana
Caudalie v Ikoni Ljubljana FOTO: Aleksandar Domitrica

Nova beauty destinacija v mestu

Z vključitvijo blagovne znamke Caudalie v svojo izbrano ponudbo Ikona še dodatno utrjuje svoj status ene najbolj prefinjenih lepotnih destinacij v mestu. Košček francoske elegance je tako dostopen tudi v centru Ljubljane.

Caudalie
Caudalie FOTO: Aleksandar Domitrica

Če ste čakali na znak, da je čas za nadgradnjo nege vaše kože, je morda prav ta trenutek pravi, da odkrijete moč francoske kozmetike Caudalie. Celoten asortima je na voljo tudi na spletni strani Vivaderm.

 

Naročnik oglasne vsebine je VivaDerm d.o.o.

Caudalie Premier Cru Kozmetika Nega obraza Ženska Ikona
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Uporaba umetne inteligence
ISSN 2630-1679 © 2021, Zadovoljna.si, Vse pravice pridržane Verzija: 1517