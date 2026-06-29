Ganljivo slovo legendi, ki je navdihovala več kot 50 let

V starosti 86 let je umrla znana britanska igralka Dame Penelope Keith, najbolj poznana po svojih vlogah v serijah Dobro življenje (The Good Life) in To the Manor Born. Družina je za javnost sporočila, da je Keithova umrla na svojem domu v Surreyju po dolgotrajni bolezni, rakovem obolenju.
V uradnem poročilu so zapisali: "Z globoko žalostjo sporočamo, da je Dame Penelope Keith mirno umrla z rakom na svojem domu v Surreyju, kjer je živela več kot 50 let."
Družina se je zahvalila tudi za vso oskrbo in podporo med njenim zdravljenjem ter prosila za spoštovanje zasebnosti v teh težkih trenutkih za vse njene bližnje. "Družina je hvaležna za oskrbo in podporo, ki jo je prejemala med zdravljenjem, in prosi, da se v tem času spoštuje njihova zasebnost," so še zapisali.
Kariera Penelope Keith
Kariera Penelope Keith se ni začela na televiziji, ampak v Royal Shakespeare Company leta 1963. Pozneje je nanizala številne gledališke uspehe, leta 1976 pa dobila olivierja za igro Donkey's Years. V osemdesetih in devetdesetih letih je igrala v uspešnicah, kot so Executive Stress in Next of Kin, piše BBC. Pomembno je tudi njeno delo za igralsko skupnost; leta 1989 je nasledila Laurencea Olivierja kot predsednica sklada Actors' Benevolent Fund. Zaradi vseh svojih zaslug, tako umetniških kot dobrodelnih, je bila leta 2014 proglašena za damo (Dame), kar je najvišje priznanje za njen doprinos k britanski kulturi.
Katere so bile njene najuspešnejše vloge?
Največjo slavo je Penelope Keith dosegla v 70. letih s serijo Dobro življenje, kjer je igrala sosedo Margo. Čeprav je bila Margo včasih neprijetna in vzvišena, jo je občinstvo naravnost oboževalo. Leta 1977 je za to vlogo prejela nagrado Bafta. Sledila je serija To the Manor Born, v kateri je igrala Audrey, aristokratinjo, ki se spopada z izgubo dvorca, piše BBC. Ta serija je podrla rekorde gledanosti, saj si je zadnjo epizodo prve sezone leta 1979 ogledalo neverjetnih 24 milijonov ljudi.
Vir: bbc.com
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