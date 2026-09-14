Znani Slovenec dahnil usodni da in delil prve fotografije

Slovenski spletni ustvarjalec Pero Martić je svoje sledilce razveselil z novico, da se je poročil. Na družbenem omrežju Instagram je namreč objavil prve poročne fotografije in ob njih zapisal kratko, a zgovorno sporočilo: "Poročena sva."
Poročne fotografije navdušile splet
Na fotografijah je videti mladoporočenca v elegantnih poročnih oblačilih. Nevesta je izbrala preprosto belo obleko, Pero pa temno modro obleko v kombinaciji z belo majico. Na fotografijah lahko vidimo tudi njunega sina, družina pa pozira na urejeni zeleni površini na prostem.
Številni všečki in čestitke
Objava je hitro pritegnila veliko pozornosti. V le nekaj urah je zbrala več kot 13 tisoč všečkov, pod fotografijami pa so se zvrstile številne čestitke prijateljev, znancev in sledilcev. Med komentarji so se oglasili tudi nekateri znani obrazi slovenskega spletnega prostora, ki so paru zaželeli veliko sreče na skupni življenjski poti.
Paru je srečno pot zaželel na primer Jan Zore, ki smo ga spoznali v zadnji sezoni Kmetije, čestitkam pa so se pridružili tudi številni drugi znani Slovenci in Slovenke, kot so Anja Širovnik, Eva Peternelj in Urša Koser.
Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV