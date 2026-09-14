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Pero Martić - ig
Novice

Znani Slovenec dahnil usodni da in delil prve fotografije

N. Č.
14. 09. 2026 08.44
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Pero Martić je svoje sledilce presenetil z novico, da se je poročil. Na družbenem omrežju je objavil prve fotografije s poroke in s kratkim zapisom razkril enega najlepših trenutkov svojega življenja.

Slovenski spletni ustvarjalec Pero Martić je svoje sledilce razveselil z novico, da se je poročil. Na družbenem omrežju Instagram je namreč objavil prve poročne fotografije in ob njih zapisal kratko, a zgovorno sporočilo: "Poročena sva."

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Na fotografijah je videti mladoporočenca v elegantnih poročnih oblačilih. Nevesta je izbrala preprosto belo obleko, Pero pa temno modro obleko v kombinaciji z belo majico. Na fotografijah lahko vidimo tudi njunega sina, družina pa pozira na urejeni zeleni površini na prostem.

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Številni všečki in čestitke

Objava je hitro pritegnila veliko pozornosti. V le nekaj urah je zbrala več kot 13 tisoč všečkov, pod fotografijami pa so se zvrstile številne čestitke prijateljev, znancev in sledilcev. Med komentarji so se oglasili tudi nekateri znani obrazi slovenskega spletnega prostora, ki so paru zaželeli veliko sreče na skupni življenjski poti.

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Paru je srečno pot zaželel na primer Jan Zore, ki smo ga spoznali v zadnji sezoni Kmetije, čestitkam pa so se pridružili tudi številni drugi znani Slovenci in Slovenke, kot so Anja Širovnik, Eva Peternelj in Urša Koser.

Mladoporočencema ob tej priložnosti tudi mi iskreno čestitamo in jima želimo veliko sreče v zakonu.


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