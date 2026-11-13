Petek 13.: 7 stvari, ki jih po vraževerju danes ne bi smeli početi

Petek 13. velja za enega najbolj razvpitih datumov v letu. Čeprav ni nobenih znanstvenih dokazov, da bi bil ta dan bolj nesrečen od drugih, številni ljudje še vedno verjamejo v vraže in opozorila, povezana s tem datumom. Nekatera izmed teh prepričanj segajo več stoletij v preteklost in so še danes del ljudske tradicije.
Česa na današnji dan ne bi smeli početi?
1. Ne hodite pod lestvijo
Gre za eno najstarejših vraž. Trikotna oblika lestve naj bi simbolizirala sveti trikotnik, zato naj bi hoja pod njo prinašala nesrečo.
2. Izogibajte se razbijanju ogledal
Po ljudskem izročilu naj bi razbito ogledalo prineslo sedem let nesreče. Prav zato mnogi na petek 13. še posebej pazijo pri ravnanju s steklenimi predmeti.
3. Ne začenjajte pomembnih projektov
Po vraževerju petek 13. ni najboljši dan za podpis pomembnih pogodb, začetek nove službe ali večje življenjske odločitve. Čeprav za to ni dokazov, se mnogi raje odločijo počakati dan ali dva.
4. Ne ignorirajte intuicije
Številne tradicije petek 13. povezujejo z večjo občutljivostjo in notranjim glasom. Če vas nekaj opozarja na previdnost, si po mnenju ljubiteljev ezoterike velja vzeti trenutek za razmislek.
5. Ne posojajte denarja
V nekaterih kulturah velja prepričanje, da denar, izposojen na petek 13., težje najde pot nazaj k lastniku.
6. Ne zanemarjajte varnosti
Čeprav gre za vražo, je petek 13. dober opomnik, da pomembne odločitve sprejemamo premišljeno. Nekateri ljudje zato na ta dan vozijo nekoliko bolj previdno ali še enkrat preverijo svoje načrte.
7. Ne prepustite se strahu
To je morda najpomembnejše pravilo. Psihologi že dolgo opozarjajo, da lahko pričakovanje nesreče vpliva na naše vedenje in zaznavanje dogodkov. Pogosto se nam zato zdi, da gre kaj narobe zgolj zato, ker to pričakujemo.
Je petek 13. res nesrečen?
Večina strokovnjakov se strinja, da gre predvsem za kulturni pojav in tradicijo, ki se je ohranila skozi generacije. Za nekatere je petek 13. povsem običajen dan, drugi pa ga izkoristijo kot zabaven razlog za pogovor o vražah in legendah.
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