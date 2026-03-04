Zadovoljna.si
Petra Parovel - ig zgodba
Novice

Slovenska vplivnica že drugič postala mama

N. Č.
04. 03. 2026 18.19
0

Znana slovenska vplivnica Petra Parovel in njen partner Mitja sta postala starša hčerke Anne Vite. Prve utrinke sta že delila na družbenih omrežjih, celotna porodna zgodba pa nas še čaka.

Priljubljena slovenska vplivnica Petra Parovel je že drugič postala mama. Njihovi družini, ki jo poleg Petre sestavljata še partner Mitja in hčerka Emili, se je zdaj pridružila še deklica po imenu Anna Vita. Veselo novico sta že delila na družbenih omrežjih, kjer lahko že vidimo prve fotografije novorojenke.

Pod objavo so se zvrstili številni komentarji oboževalcev in prijateljev, ki so čestitali družini ob prihodu njihovega novega družinskega člana. Manjkalo ni niti čestitk znanih imen, kot so Eva Boto, Nika Zorjan, Tina Gaber, Nina Radi, v lepih željah pa so se jim pridružile še mnoge druge znane Slovenke.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Mitja ni prišel pravočasno

Znana vplivnica in podjetnica je v svoji Instagram zgodbi razkrila tudi, da njen partner Mitja ni prišel pravočasno. Svojim sledilkam je zaupala, da so bili prepričani, da je časa še dovolj, da Mitja skoči še domov in se nato vrne nazaj v porodnišnico, a ker se je vse odvijalo zelo hitro, je na koncu zamudil 20 minut in tako ni mogel prisostvovati rojstvu njune hčerke.

"Kakšna porodna zgodba ... ampak o tem pozneje. Ker ona je tu. Anna Vita, dobrodošla v družini," je Petra zapisala v objavi, da bo celotno porodno zgodbo še delila, pa je namignila tudi v Instagram zgodbi, v kateri je razkrila, da Mitja ni prišel pravočasno.

Petra Parovel - ig zgodba
Petra Parovel - ig zgodbaFOTO: Instagram
Petra Parovel in prenova doma tik pred rojstvom hčerke

Pred kratkim smo poročali, da v domu Petre Parovel trenutno poteka prenova. Vplivnica se je tako nekaj dni pred rojstvom Anne Vite odpravila v bolj mirno okolje, več o prenovi pa si lahko preberete TUKAJ!

Novice

Znana Slovenka namignila, ali se bo razveselila fantka ali punčke

