Slovenska vplivnica že drugič postala mama

Priljubljena slovenska vplivnica Petra Parovel je že drugič postala mama. Njihovi družini, ki jo poleg Petre sestavljata še partner Mitja in hčerka Emili , se je zdaj pridružila še deklica po imenu Anna Vita . Veselo novico sta že delila na družbenih omrežjih, kjer lahko že vidimo prve fotografije novorojenke.

Pod objavo so se zvrstili številni komentarji oboževalcev in prijateljev, ki so čestitali družini ob prihodu njihovega novega družinskega člana. Manjkalo ni niti čestitk znanih imen, kot so Eva Boto, Nika Zorjan, Tina Gaber, Nina Radi , v lepih željah pa so se jim pridružile še mnoge druge znane Slovenke.

Znana vplivnica in podjetnica je v svoji Instagram zgodbi razkrila tudi, da njen partner Mitja ni prišel pravočasno. Svojim sledilkam je zaupala, da so bili prepričani, da je časa še dovolj, da Mitja skoči še domov in se nato vrne nazaj v porodnišnico, a ker se je vse odvijalo zelo hitro, je na koncu zamudil 20 minut in tako ni mogel prisostvovati rojstvu njune hčerke.

"Kakšna porodna zgodba ... ampak o tem pozneje. Ker ona je tu. Anna Vita, dobrodošla v družini," je Petra zapisala v objavi, da bo celotno porodno zgodbo še delila, pa je namignila tudi v Instagram zgodbi, v kateri je razkrila, da Mitja ni prišel pravočasno.