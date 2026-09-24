Petrol Pay Loyalty: zakaj plačevanje in zvestoba postajata eno?

Petrol Pay Loyalty je plačilna kartica Petrol kluba in kartica zvestobe v enem. Na Petrolu z njo zbirate Zlate točke in koristite ugodnosti Petrol kluba, hkrati pa lahko z njo plačujete povsod, kjer sprejemajo kartice Visa – doma, na spletu in v tujini.

Kaj je Petrol Pay Loyalty in kaj vse omogoča?

Plačilna kartica Petrol Pay Loyalty vam poleg plačevanja in zbiranja Zlatih točk prinaša tudi več prilagodljivosti pri vsakodnevnih nakupih. Z njo lahko plačujete z odlogom in svoje obveznosti poravnate enkrat mesečno, posamezne nakupe pa lahko razdelite tudi na obroke. Kartico preprosto upravljate prek aplikacije Petrol GO, hkrati pa imate dostop do posebnih ugodnosti za imetnike. Vse to za letno članarino le 8,52 €. Za najboljšo izkušnjo s Petrol Pay Loyalty je uporaba aplikacije Petrol GO zelo pomembna. V njej lahko spremljate porabo in transakcije, preverjate Zlate točke in ugodnosti, upravljate limite, spremenite PIN ter kartico po potrebi zaklenete ali odklenete. Brez aplikacije je pregled nad kartico in koriščenje vseh njenih možnosti precej bolj omejeno. Kartica vam pride prav tudi pri polnjenju električnega vozila. Za uporabo jo najprej aktivirate v aplikaciji OneCharge. Nato lahko polnjenje plačujete prek aplikacije ali s fizično kartico, pri polnjenju na Petrolovi e-polnilni infrastrukturi pa tudi zbirate Zlate točke. Imetnike Petrol Pay Loyalty čakajo tudi posebne ugodnosti. Med njimi so izbrani nakupi za 0 €, darila ob rojstnih dneh in praznikih ter brezplačen vstop v Petrolove sanitarije. Z aplikacijo Petrol GO lahko člani koristijo tudi ugodnejše pakete za kavo in avtopranje, po novem pa si lahko člani Petrol kluba prek aplikacije Petrol GO med seboj tudi podarjajo Zlate točke. Kot imetnik kartice Visa Platinum lahko izkoristite tudi posebne ponudbe partnerjev Visa ter eno leto brezplačne naročnine Wolt+.

Kaj dobite ob prvi izdaji Petrol Pay Loyalty?

Ob prvi izdaji kartice Petrol Pay Loyalty vas čakajo posebne dobrodošlice: 20 € dobrodošlice na kartici za nakupe na Petrolu, 20 € popusta za enkratni nakup v spletni trgovini Petrol eShop in 12 mesecev brezplačne naročnine Wolt+. Ugodnosti veljajo ob prvi izdaji kartice in pod pogoji posamezne ponudbe. Če želite iz kartice in ugodnosti Petrol kluba izkoristiti čim več, ob naročilu uredite tudi soglasja za profiliranje in komuniciranje. Tako boste lažje prejemali ponudbe in ugodnosti, ki so za vas najbolj relevantne.

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Kakšna je razlika med Petrol Loyalty in Petrol Pay Loyalty?

Obe kartici sta kartici zvestobe Petrol kluba, vendar Petrol Pay Loyalty poleg ugodnosti programa zvestobe omogoča tudi plačevanje. S kartico Petrol Loyalty na Petrolu zbirate Zlate točke in koristite ugodnosti Petrol kluba. Nakup nato poravnate z izbranim plačilnim sredstvom. S kartico Petrol Pay Loyalty pa lahko z isto kartico zbirate Zlate točke, koristite ugodnosti Petrol kluba ter nakupe plačujete z odlogom. Ker je kartica vključena v plačilni sistem Visa, lahko z njo plačujete tudi zunaj Petrola – doma, na spletu in v tujini, povsod, kjer sprejemajo kartice Visa.

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Kako pridobim Petrol Pay Loyalty?

Za plačilno kartico Petrol Pay Loyalty lahko zaprosite prek spletnega obrazca, v aplikaciji Petrol GO ali s klicem na brezplačno telefonsko številko 080 22 66, kjer vas Petrolovi svetovalci vodijo skozi postopek naročila. Po uspešno oddani vlogi boste kartico prejeli po pošti na izbrani naslov. Ko kartico prejmete, jo aktivirajte in povežite z aplikacijo Petrol GO. V njej lahko nato upravljate kartico, spremljate porabo in transakcije ter potrjujete spletna plačila.

Kako s kartico zbiram Zlate točke?

S kartico Petrol Pay Loyalty pri nakupih na Petrolovih prodajnih mestih zbirate Zlate točke. Za vsak porabljen evro prejmete najmanj eno Zlato točko, ob posebnih ponudbah in akcijah pa jih lahko zberete tudi več. Zbrane Zlate točke Petrol kluba lahko unovčite za različne ugodnosti ter ugodnejše nakupe izbranih izdelkov in storitev. Aktualne ponudbe lahko spremljate v aplikaciji Petrol GO, na spletnih straneh Petrola in v Petrol klub katalogu. Zlate točke se zbirajo že ob vaših običajnih postankih na Petrolu. Ko natočite gorivo, kupite kavo ali opravite drug nakup, se vam ob uporabi kartice točke pripišejo. Ko jih zberete dovolj, jih lahko unovčite za izbrano ugodnost. Do želene ugodnosti lahko po novem pridete še lažje. Če vam manjka nekaj Zlatih točk, vam jih lahko prijatelji ali družinski člani, ki so člani Petrol kluba, preprosto podarijo prek aplikacije Petrol GO. Podariti je mogoče najmanj 50 Zlatih točk.

Komu se Petrol Pay Loyalty najbolj splača?