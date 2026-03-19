Pia iz Radomelj delila svojo zgodbo in razkrila, zakaj so se ji smejali vsi

Njena pot se je začela povsem spontano, ob gledanju bratove tekme. Radovednost je hitro prerasla v navdušenje, treningi pa so postali eden najlepših delov njenega tedna. Pia danes pravi, da ji nogomet pomeni veliko več kot le šport. Je prostor zabave, novih prijateljstev in poguma. Svojo nogometno zgodbo piše v klubu, ki je v Sloveniji znan po odličnem delu z mladimi igralkami: v ŽNK Radomlje.

Klub, kjer rastejo nove generacije nogometašic

ŽNK Radomlje je slovenski ženski nogometni klub iz kraja Radomlje, ustanovljen leta 2012. Klub danes nastopa v najvišjem slovenskem tekmovanju za ženske, Slovenski ženski nogometni ligi, domače tekme pa igra v Športnem parku Radomlje. V razmeroma kratkem času se je uveljavil kot eden pomembnejših klubov za razvoj ženskega nogometa v Sloveniji. Posebnost kluba je predvsem močno delo z mladimi igralkami. V različnih starostnih kategorijah trenira več kot sto deklet, od najmlajših selekcij pa vse do članske ekipe. Trenerji velik poudarek namenjajo razvoju osnovnih nogometnih veščin, hkrati pa tudi ekipnemu duhu in veselju do igre. Prav iz teh ekip so v preteklih letih zrasle igralke, ki so kasneje zaigrale tudi za slovenske reprezentance mlajših kategorij.

icon-expand ŽNK Radomlje FOTO: Arhiv naročnika

Ko je prvič povedala, da si želi trenirati nogomet, so bili bližnji precej presenečeni

Ko Pio vprašamo, naj se predstavi, odgovori preprosto in iskreno: "Sem Pia. Stara sem devet let in nogomet treniram že eno leto in pol." Čeprav se to morda ne sliši veliko, je v tem času nogomet postal pomemben del njenega vsakdana. Njena zgodba se je začela povsem spontano. "V nogomet sem se zaljubila tako, da sem spremljala tekmo mojega brata in sem hotela tudi sama poskusiti," pove. Radovednost je hitro prerasla v navdušenje. "Potem mi je nogomet postal zelo všeč," doda. Ko je Pia povedala, da želi trenirati nogomet, so bili nekateri nekoliko presenečeni. "Večina jih je bila. Najbolj so bili presenečeni prijatelji in sošolci," se spominja. Tudi doma so na začetku vse skupaj vzeli nekoliko za šalo. "Družina je na začetku celo stavila, koliko časa bom sploh trenirala." A ko so videli, kako zelo uživa v treningih in kako napreduje, so hitro spoznali, da je nogomet zanjo prava izbira.

Kaj ji danes pomeni nogomet?

Danes Pia nogomet opisuje predvsem kot šport, ki ji prinaša veliko veselja. "Danes mi nogomet pomeni zabaven šport. Pri njem lahko spoznaš veliko prijateljev in ga lahko treniraš dolgo časa, ne samo nekaj mesecev." Ko govori o tem, kaj ji nogomet daje, hitro našteje več stvari. "Nogomet mi daje samozavest, veliko prijateljstva, pogum, veliko zabave in še marsikaj." Prav zaradi teh izkušenj treningi zanjo niso le športna obveznost, ampak tudi čas druženja in novih dogodivščin. Vsak mlad športnik ima trenutek, ki mu še dolgo ostane v spominu. Za Pio je bil to turnir v Kopru, kjer je s svojo ekipo dosegla pomembno zmago. "Nase sem bila najbolj ponosna, ko smo zmagale turnir v Kopru." Na poti mlade športnice Pia ni sama. Okoli sebe ima ljudi, ki jo spodbujajo in verjamejo vanjo. "Najbolj me podpirajo oči, brat ter obe trenerki, Špela in Hana."

Sanje o velikem nogometnem odru

Tudi Pia, kot številni otroci, ki obožujejo nogomet, sanja o velikih tekmah. Ena izmed njih je finale Lige prvakov, ki ga vsako leto spremljajo milijoni navijačev po vsem svetu. Ko jo vprašamo, kaj bi ji pomenilo, če bi finale doživela v živo, odgovori: "To bi mi pomenilo, da bi še bolj padla v nogomet. Pomenilo bi mi tudi, da imam okoli sebe veliko dobrih ljudi." Predstavlja si tudi, kako glasno mora biti na stadionu. "Malo si predstavljam, ker je tudi po televiziji, ko gledaš, zelo glasno." Poseben trenutek finala je prihod igralcev na igrišče. Otroci, ki jih spremljajo kot Player Escort, stojijo ob nogometnih zvezdnikih in skupaj z njimi stopijo pred tisoče navijačev. Če bi se Pia znašla na takšnem igrišču, bi jo preplavila močna čustva. "Bila bi zelo navdušena. Malo bi bila tudi prestrašena, ker bi bilo prvič in se ne bi čisto znašla." Kljub temu pravi, da bi bila predvsem srečna. "Ampak najbolj bi bila vesela, da sem to doživela."

Finale Lige prvakov v Budimpešti

Finale Lige prvakov UEFA je vsako leto vrhunec nogometne sezone. Na enem igrišču združi najboljše igralce sveta, tekmo pa spremljajo milijoni gledalcev z vseh koncev planeta. Letos bo finale gostila Budimpešta, mesto z bogato nogometno tradicijo in živahnim mestnim utripom. Tekma bo potekala na stadionu Puskás Arena, enem najmodernejših stadionov v Evropi, ki sprejme več kot 60.000 navijačev in ustvarja izjemno vzdušje. Za nekatere družine pa letošnji finale ne bo le tekma, ampak tudi priložnost za posebno doživetje. NLB je skupaj z Mastercardom pripravil ekskluzivno nagradno igro, ki otrokom ponuja možnost, da kot Player Escort stopijo na igrišče finala. Na finalu 30. maja v Budimpešti bosta dva srečna izbranca ob roki pospremila nogometaše na igrišče. Medtem bodo spremljevalci tekmo spremljali s tribun in v živo doživeli enega največjih športnih dogodkov na svetu. Sodelovanje v nagradni igri je preprosto. V obdobju od 3. marca do 3. aprila 2026 je treba plačevati s kreditno kartico NLB Mastercard z odloženim plačilom, skupna vrednost opravljenih nakupov pa mora znašati vsaj 300 evrov. Poleg tega je treba v času trajanja nagradne igre izpolniti in oddati prijavni obrazec na spletni strani NLB. Podeljeni bosta dve nagradi, vsaka pa vključuje vstopnico za otroka, ki bo kot Player Escort stopil na igrišče, in vstopnico za spremljevalca, ki bo finale spremljal s tribun.

icon-expand Finale Lige prvakov v Budimpešti FOTO: Arhiv naročnika