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Pierre Deny
Novice

Umrl igralec, ki ga poznamo iz priljubljene modne serije

N. Č.
28. 05. 2026 12.25
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Francoski igralec Pierre Deny, najbolj znan po vlogi v uspešnici Emily v Parizu, je umrl v 69. letu starosti zaradi amiotrofične lateralne skleroze (ALS).

V starosti 69 let je umrl francoski igralec Pierre Deny. Širši javnosti je bil med drugim znan po vlogi izvršnega direktorja JVMA Louisa de Léona v seriji Emily v Parizu. Novico o njegovi smrti, ki je nastopila po boju z amiotrofično lateralno sklerozo (ALS), je za francoski medij TF1 potrdila njegova družina. Bolezen, s katero se je spopadal, je znana po hitrem slabšanju motoričnih sposobnosti.

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Novico o smrti je sporočila njegova družina

Igralčeva družina je za javnost pojasnila okoliščine njegove smrti. Hčerki sta poudarili, da je šlo za izjemno hitro obliko ALS. "Z globoko žalostjo sporočamo, da nas je zapustil Pierre Deny. Njegovo slovo je posledica nenadnega in hudega poteka amiotrofične lateralne skleroze, znane tudi kot Charcotova bolezen," sta sporočili v uradni izjavi. Mediji so novico objavili le teden dni po napovedi Netflixa, da se serija snema naprej.

Pierre Deny
Pierre DenyFOTO: Profimedia

Bogata kariera

Kariera Pierra Denyja se je raztezala čez več desetletij. Začel je v gledališču v 80. letih, nato pa prešel na televizijo, piše Hollywood Reporter. Največjo prepoznavnost doma je dosegel z vlogo zdravnika Renauda Dumaza v uspešnici Demain Nous Appartient, v kateri je zaigral v več kot 500 delih. Nastopil je tudi v priljubljeni kriminalni seriji Julie Lescaut ter nazadnje v epizodi projekta Camping Paradis leta 2025. Njegovi igralski kolegi so ga vedno cenili zaradi profesionalizma, še dodajajo.

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Vir: hollywoodreporter.com

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