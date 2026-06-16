Lepotec iz Maribora je danes učitelj glasbe

Festival Laško Pivo in cvetje že vrsto let velja za enega najbolj prepoznavnih glasbenih dogodkov pri nas. Nastop na tem odru za marsikaterega glasbenika pomeni več kot le koncert, je priložnost, da stopi v stik z množico občinstva, ki vsako leto znova napolni Laško. Letos pa Laško prvič odpira vrata tudi manj uveljavljenim glasbenikom. Laško Glasbeni poligon je nov glasbeni projekt, ki obetavnim izvajalcem ponuja jasno pot do velikega odra Festivala Laško Pivo in cvetje. Skozi glasbene izzive, nastope in medijsko podporo jim omogoča večjo prepoznavnost ter stik s širšo publiko. Na Zadovoljna.si in Moškisvet.com smo v preteklem tednu že spoznali prvih osem finalistov. Zdaj pa je čas za novo četverico, ki s svojo energijo, pristopom in glasbo nadaljuje zgodbo projekta. Tokrat predstavljamo pevca Gino Marino, HMELBOJSE, Kikifly in Ansambel Vrabci.

1. Gino Marino: V enem letu napisal več kot 300 pesmi

Gino Marino je kantavtor, ki ustvarja iskreno in čustveno glasbo z mediteranskim pridihom. Njegove pesmi niso le melodije, temveč osebne zgodbe o življenju, ljubezni in iskrenosti, s katerimi ustvarja močno vez s poslušalci. Sam se opisuje kot avtentičnega, vztrajnega in čustvenega ustvarjalca, lastnosti, ki jih je mogoče začutiti v vsakem njegovem nastopu. Njegova glasbena pot se je začela na Splitskem festivalu, ki danes ostaja eden njegovih najpomembnejših mejnikov in tudi najlepših spominov. Tam je prvič stopil na velik festivalski oder, na katerem so skozi leta nastopali tudi njegovi največji idoli, med njimi Oliver Dragojević, in izvedel svojo avtorsko skladbo ob spremljavi orkestra. Ta trenutek opisuje kot enega najbolj nepozabnih v svojem življenju, festival pa je zaznamoval tudi z osvojeno tretjo nagrado občinstva. Danes njegova glasba odmeva na radijskih postajah v Sloveniji in širši regiji, kjer si postopoma, a vztrajno utira svojo pot. Za njegovimi uspehi stoji veliko dela in predanosti, tudi v obdobjih brez odrov in brez odziva publike ni odnehal. V enem samem letu je ustvaril preko 300 pesmi, kar najbolje kaže na njegovo ustvarjalno energijo in odločnost. Nastop na festivalu Laško Pivo in cvetje vidi kot naslednji pomemben korak - priložnost, da svojo glasbo predstavi širšemu občinstvu in zasije na enem največjih odrov pri nas.

icon-expand Gino Marino FOTO: Arhiv naročnika

2. HMELBOJSI: ekipa, ena A'

HMELBOJSI so mlad, svež in energičen obraz narodno-zabavne glasbe, ki stavi na pristnost, dobro voljo in povezanost z občinstvom. Druži jih iskrena ljubezen do glasbe, uživanje v skupnem ustvarjanju ter veselje do nastopanja, ki ga z lahkoto prenašajo tudi na poslušalce. Prihajajo iz različnih koncev Slovenije, kar njihovemu zvoku daje raznolikost in poseben značaj. Zasedbo sestavljajo trije fantje in eno dekle, kar jih loči od bolj klasičnih ansambelskih postavitev in jim omogoča še bolj dinamičen ter barvit glasbeni izraz. Njihova glasbena pot se je začela spontano, s skupno željo po ustvarjanju. Danes skupaj tvorijo uigrano ekipo, ki jo sami radi opišejo kot 'ena A'. So mlad in ambiciozen ansambel, prepoznaven po pristnem zvoku in lastnih skladbah, ki jim dajejo poseben pečat. Na odru HMELBOJSI vedno poskrbijo za energično in sproščeno vzdušje, močan stik z občinstvom ter pristno doživetje. Veliko nastopajo na porokah in veselicah, kjer ustvarjajo trenutke, polne smeha, povezanosti in dobre volje, prav to pa jim pomeni največ. Če bi se morali opisati z nekaj besedami, bi izbrali: pivo, energija, hmelj in doživetje. Nastop na festivalu Laško Pivo in cvetje bi jim pomenil veliko odskočno desko in izpolnitev ene večjih želja. Kot mladi ustvarjalci si želijo stopiti na velik oder, se predstaviti širši publiki in pokazati svojo energijo ter ljubezen do glasbe.

icon-expand HMELBOJSI FOTO: Arhiv naročnika

3. Kikifly pesem lahko napiše v nekaj sekundah

Kikifly je umetniški projekt Kristijana Crnice, glasbenika iz Maribora, ki danes kot učitelj glasbe in umetnosti deluje v Ljubljani. Svoje ustvarjanje dojema zelo osebno, glasba je njegov življenjski kompas. Sebe vidi kot prijetnega, odprtega in nekoliko posebnega človeka, ki na svet gleda z radovednostjo in odprto glavo. Njegova glasbena zgodba se je začela že zelo zgodaj, dobesedno 'v trebuhu', saj je njegova mama obiskovala nastope, na katerih je igral njegov oče. Od malega poje, pleše in ustvarja, danes pa izstopa tudi po svoji ustvarjalni spontanosti, saj lahko iz nekaj besed zelo hitro napiše novo pesem. Umetniško ime Kikifly združuje njegovo ime in simboliko kačjega pastirja, ki predstavlja svobodo in preobrazbo, elemente, ki jih najdemo tudi v njegovi glasbi. Širše občinstvo ga je spoznalo leta 2022 v finalu hrvaškega šova Supertalent. V zadnjih letih je izdal več avtorskih pesmi, trenutno pa pripravlja novo, zelo osebno skladbo, posvečeno svoji mami. Z eno besedo bi se opisal kot pogumen, nastop na festivalu Laško Pivo in cvetje pa vidi kot otroško božično željo, ki končno postane resničnost.

icon-expand KIKIFLY FOTO: Arhiv naročnika

4. Ansambel Vrabci: 'Al smo ptiči, al nismo'

Ansambel Vrabci sestavljajo trije simpatični glasbeniki, ki jih poleg ljubezni do domačnosti, dobre družbe in pristne narodno-zabavne glasbe povezuje tudi močno prijateljstvo, prav iz njega se je pravzaprav začela njihova glasbena pot. Prav ta pristna povezanost pa je tisto, kar jih loči od drugih izvajalcev, saj se njihova energija in medsebojno razumevanje jasno začutita tudi med občinstvom. Skupino sestavljajo Blaž Verboten na bas kitari in prvem tenorju, Žan Pirnat na kitari in drugem tenorju ter Blaž Jamnikar Pukl na harmoniki in prvem basu. Skupaj tvorijo uigrano ekipo, ki s kombinacijo vokalov in instrumentalne dinamike poskrbi za avtentičen zvok ter dobro voljo na vsakem odru. Sami se radi opišejo z nasmehom in preprosto mislijo: 'Al smo ptiči, al nismo.' Njihova želja je ohranjati tradicijo narodno-zabavne glasbe ter jo približati sodobnemu poslušalcu, predvsem pa ustvarjati trenutke, ko se ljudje povežejo, zapojejo in uživajo. Med nastopi, ki so jim najbolj ostali v spominu, izpostavljajo festival Števerjan, medtem ko bi nastop na festivalu Laško Pivo in cvetje zanje pomenil veliko odskočno desko in uresničitev sanj, ki si jih želi prav vsak glasbenik.

icon-expand Ansambel Vrabci FOTO: Arhiv naročnika