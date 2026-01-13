Ne boste verjeli, kaj so počele v Planici

Šport je eden redkih trenutkov, ko se zabrišejo razlike med nami. Takrat ni pomembno, kdo smo in od kod prihajamo, pomembno je le, da skupaj podpiramo naše športnike. In prav ta navijaška energija je v središču projekta Skupaj do Cortine, s katerim Pivovarna Laško in Olimpijski komite Slovenije vabita vse Slovence, da pokažemo podporo slovenskim olimpijcem.

Navijanje je del slovenske identitete

Slovenci smo majhen narod z velikimi športnimi zgodbami. Uspehi naših športnikov nas ne navdušujejo le zaradi medalj, temveč zato, ker v njih prepoznamo sebe, našo vztrajnost, predanost in srčnost. Zato ni presenetljivo, da so ravno športniki tisti, na katere smo kot narod najbolj ponosni. Zgodnje vstajanje zaradi tekem, skupno spremljanje prenosov z družino ali prijatelji, napetost do zadnjega trenutka in nepopisno veselje ob uspehih, vse to so trenutki, ki nas povezujejo.

icon-expand V sedmih dneh bo na tekaških stezah energijo nabiralo kar 500 tekačev. FOTO: Damjan Žibert

Laško Maraton legend: Najdaljši maraton v zgodovini Slovenije

Srce projekta Skupaj do Cortine predstavlja Laško Maraton legend – najdaljši maraton v zgodovini Slovenije, ki med 10. in 16. januarjem 2026 neprekinjeno poteka v Nordijskem centru Planica. A to ni običajen maraton. Tek namreč poteka na posebnih stezah, kjer se vsak korak pretvori v električno energijo, ta pa bo poganjala električni kombi z ognjeno ekipo vse do Slovenske hiše v Cortini. Ognjeno ekipo, ki bo v Cortino odnesla slovensko baklo, Laško mlaj, sod piva in celotno navijaško vzdušje Slovenije, sestavlja radijski voditelj Miha Deželak, smučarska tekačica in ambasadorka slovenske bakle Vesna Fabjan ter Laško ambasadorka Ana Mačič Kotnik. V Nordijskem centru Planica tako te dni odmeva slovenska glasba, dobra volja in navijaški duh, ki tekače spodbuja, da vztrajajo in skupaj zberejo čim več energije. Ker tek poteka neprekinjeno, tudi ponoči, bo pri projektu sodelovalo kar 500 tekačev, ki bodo s svojim trudom podpirali slovenske športnike.

icon-expand Laško maratonu legend so se pridružila tudi dekleta iz skupine Bepop. FOTO: Damjan Žibert

Energijo zbirale tudi dekleta iz skupine Bepop

Za naše zimske olimpijce energijo zbirajo številni znani Slovenci. Med prvimi sta se na tekaško stezo podali olimpijki Petra Majdič in Andreja Leški, svojo podporo pa je s tekom izrazil tudi nogometna legenda Marcos Tavares in še mnogi drugi. Svojo energijo so prispevala tudi dekleta iz skupine Bepop, ki so se na tekaško stezo podala v ponedeljek. Z razigranostjo, optimizmom in ob podpori navijačev so uspešno premagale enourni izziv. Po teku so prejele zaslužene diplome, mi pa smo jih povprašali o njihovih športnih navadah, navijanju in občutkih po teku. Poglejte, kaj vse so nam zaupale:

Kot so nam zaupale Tinkara, Alenka in Ana, se na tek niso posebej pripravljale. Klančina na tekaški stezi jim je na začetku predstavljala izziv, a so ga uspešno premagale in tako prispevale svojo energijo za naše olimpijce. Same rade spremljajo slovenske športnike, čeprav največkrat navijajo kar od doma. Našim olimpijcem pa želijo predvsem, naj verjamejo vase in v svoje sposobnosti ter zaupajo, da se bo zgodilo to, kar jim je namenjeno.

