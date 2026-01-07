Planica bo januarja prizorišče edinstvenega športnega projekta

Šport nas v Sloveniji že dolgo povezuje, kot navijače in kot aktivne udeležence. In prav ta skupna energija bo letos, tik pred olimpijskim letom, dobila svoj začetek v Planici.

Skupaj do Cortine

V prihodnjih dneh se bo v Nordijskem centru Planica začelo dogajanje, kakršnega Slovenija še ni doživela. Pred nami je projekt, ki združuje gibanje, energijo ljudi, trajnostno razmišljanje ter podporo slovenskim športnikom na poti do zimskih olimpijskih iger Milano-Cortina 2026. V okviru projekta Laško: Skupaj do Cortine, ki nastaja v sodelovanju Pivovarne Laško in Olimpijskega komiteja Slovenije, bo med 10. in 16. januarjem potekal edinstven tekaški dogodek Laško Maraton legend.

icon-expand Laško ognjena ekipa, ki jo sestavljajo Vesna Fabjan, Miha Deželak in Ana Mačič Kotnik. FOTO: Arhiv naročnika

Najdaljši maraton v zgodovini Slovenije

Maraton bo potekal sedem dni neprekinjeno, 24 ur na dan, v Nordijskem centru Planica, na prizorišču številnih nepozabnih športnih trenutkov. Maraton ne bo tekmovalne narave, saj ne bo merjenja časa, uvrstitev ali razglasitve zmagovalcev. V ospredju ne bo hitrost, temveč skupna energija, s katero bomo podprli slovenske olimpijce na poti do zimskih olimpijskih iger. Središče dogajanja bodo tri posebne tekaške steze, na katerih bosta tek ali aktivna hoja ustvarjala električno energijo. Cilj je zbrati 100 kilovatnih ur, ki bodo poganjale električni kombi na 400 kilometrov dolgi poti iz Planice do Cortine, kjer se bo 8. februarja odprla Slovenska hiša. Na stezah se bodo preizkusili tudi številni znani Slovenci, med njimi dekleta iz skupine Bepop, pevec Dejan Dogaja, skupina Firbci, nekdanji smučarski skakalec Jernej Damjan, Matjaž Jelen iz skupine Šank Rock in še mnogi drugi. Svojo energijo bodo dodali tudi člani skupine Fehtarji, ki s posebnim video pozdravom vabijo vse, da se pridružijo dogajanju v Planici.

Pridruži se – vsak korak šteje

K sodelovanju ste vabljeni vsi, rekreativci, družine, prijatelji in sodelavci. Posebna priprava ni potrebna, tempo si izbere vsak sam. Vsi sodelujoči prejmejo projektno tekaško majico in plaketo, prijave in več informacij pa so na voljo na www.lasko.eu.

Zabavno in nepozabno dogajanje v Planici

Planica bo v času maratona postala pravo navijaško in družabno središče, odprto tudi za obiskovalce, ki se teka ne bodo udeležili. Obiskovalci bodo lahko spremljali dogajanje ob tekaških stezah, navijali za udeležence in postali del skupne zgodbe. Na voljo bo tudi možnost brezplačnega teka na smučeh, saj Nordijski center Planica omogoča brezplačno izposojo tekaške opreme, brezplačno tekaško karto ter uporabo osvetljene 3-kilometrske proge, tudi v večernih urah.

icon-expand K zbiranju energije se lahko pridužite vsi. FOTO: Arhiv naročnika

Ognjena ekipa na poti do Cortine

Ko bo energija zbrana, se bo na pot proti Cortini podala t. i. ognjena ekipa, ki jo sestavljajo olimpijka, smučarska tekačica in ambasadorka slovenske bakle Vesna Fabjan, priljubljeni radijski voditelj Miha Deželak in Laško ambasadorka Ana Mačič Kotnik. Na trajnostni poti po Sloveniji in Italiji bodo v Cortino pripeljali slovensko baklo, zadnji Laško mlaj, sod piva in celotno navijaško vzdušje Slovenije.

Vsak korak šteje. Vsak korak je energija.

Projekt Laško: Skupaj do Cortine je del širše zgodbe, s katero Laško kot dolgoletni partner slovenskega športa obeležuje svojo 200-letnico. V ospredju so vrednote, ki so blizu mnogim: gibanje, skupnost, solidarnost in podpora tistim, ki Slovenijo predstavljajo na največjem športnem odru. Laško Maraton legend bo zato več kot le dogodek. Bo priložnost, da januar začnemo aktivno, v dobri družbi in z občutkom, da vsak korak resnično šteje.